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Заболеваемость в Петербурге настолько упала, что освободились почти 30% коек

Количество свободных коек в Санкт-Петербурге достигло рекордного за последние месяцы значения. Они освобождаются на фоне продолжающегося падения числа заболевших и госпитализаций.

Как сообщили 21 января в Смольном, свободны 3577 из 12488 мест — 28,6% от общего числа коек под COVID-19 и пневмонии в Петербурге. Как и в предыдущие дни, в городе зарегистрировано снижение числа обращений за медицинской помощью больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией (3400, -15,23%) и увеличение количества выздоровевших (4194, +18,11%), а также уменьшение числа активных больных как на дому, так и в стационарах (66 752, -5,14%). Значительно снизилось и суточное количество госпитализированных взрослых пациентов.

«Динамика индикаторов эпидемического процесса говорит о снижении интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции. Но так как общее количество активных больных, обращений по поводу COVID-19 и число госпитализаций за сутки остаются еще высокими, рассматривать вопрос о снятии или смягчении противоэпидемических мероприятий пока преждевременно», — вновь резюмировали чиновники.

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Комментарии (11)

Александр Н
Тем временем в школах заставляют родителей писать заявления об ответственности за детей на 23 января.
Castor Troy
Неужели как с сезонной простудой??? Переболели и пошло на спад? Не верю!!! Это же самое страшное заболевание за наблюдаемую историю человечества!!! А как же вереницы скорых на лярды км и горы трупов только от ковидия?(те что хитрый суслик спрятать не успел чтобы «снизить» статистику). Ау, пугливые и хворые?!
J.Yagn
Просто в больницы не берут, вот и койки свободные. В поликлинике в этот понедельник утром было народу как в вагоне метро
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