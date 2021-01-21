Заболеваемость в Петербурге настолько упала, что освободились почти 30% коек

Количество свободных коек в Санкт-Петербурге достигло рекордного за последние месяцы значения. Они освобождаются на фоне продолжающегося падения числа заболевших и госпитализаций.
Как сообщили 21 января в Смольном, свободны 3577 из 12488 мест — 28,6% от общего числа коек под COVID-19 и пневмонии в Петербурге. Как и в предыдущие дни, в городе зарегистрировано снижение числа обращений за медицинской помощью больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией (3400, -15,23%) и увеличение количества выздоровевших (4194, +18,11%), а также уменьшение числа активных больных как на дому, так и в стационарах (66 752, -5,14%). Значительно снизилось и суточное количество госпитализированных взрослых пациентов.
«Динамика индикаторов эпидемического процесса говорит о снижении интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции. Но так как общее количество активных больных, обращений по поводу COVID-19 и число госпитализаций за сутки остаются еще высокими, рассматривать вопрос о снятии или смягчении противоэпидемических мероприятий пока преждевременно», — вновь резюмировали чиновники.