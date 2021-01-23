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Крупнейший пункт вакцинации в Петербурге планируется открыть в «Ленэкспо». Прививать будут сотрудников предприятий

В павильонах «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге планируется открыть крупнейший в городе пункт вакцинации. Соответствующее поручение дал медицинскому блоку губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного 23 января.

«Сейчас идет снижение числа больных, которые лечатся в стационаре, многие выписываются. Запас коек приличный. Мы можем организовать в «Ленэкспо» массовую вакцинацию», — сказал градоначальник.

Пункты вакцинации планируется разместить в 1, 2 и 3-м павильонах. В «Ленэкспо» будут централизованно прививать сотрудников городских предприятий. На сегодняшний день от организаций поступили заявки на вакцинацию более 60 000 сотрудников.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге до конца месяца ждут еще 150 тысяч доз вакцины. Лидерами по скорости вакцинации являются Приморский и Красногвардейский районы.

В «Ленэкспо» в настоящее время принимают пациентов два корпуса — седьмой и пятый. Еще четыре корпуса на 1154 койки, в том числе 15 реанимационных, готовят для приема пациентов, на случай, если в городских стационарах закончатся места. После скандального запуска в мае 2020 года ошарашенные непривычными условиями жизни в бывших выставочных пространствах пациенты наводнили соцсети негативными отзывами, в частности весной пациенты активно жаловались на то, что во временном госпитале холодно. В «Ленэкспо» сделали выводы.

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Комментарии (1)

syshsun
....Пункты вакцинации планируется разместить в 1, 2 и 3-м павильонах....
Осталось видимо получить очередные 500 млн.
Завезти пару холодильников "ЗИЛ" из комка,поставить пару стульев и стол и отчитаться о готовности к крупномасштабной вакцинации.Вакцины все равно нет.
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