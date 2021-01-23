Крупнейший пункт вакцинации в Петербурге планируется открыть в «Ленэкспо». Прививать будут сотрудников предприятий

В павильонах «Ленэкспо» на Васильевском острове в Петербурге планируется открыть крупнейший в городе пункт вакцинации. Соответствующее поручение дал медицинскому блоку губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного 23 января.
«Сейчас идет снижение числа больных, которые лечатся в стационаре, многие выписываются. Запас коек приличный. Мы можем организовать в «Ленэкспо» массовую вакцинацию», — сказал градоначальник.
Пункты вакцинации планируется разместить в 1, 2 и 3-м павильонах. В «Ленэкспо» будут централизованно прививать сотрудников городских предприятий. На сегодняшний день от организаций поступили заявки на вакцинацию более 60 000 сотрудников.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге до конца месяца ждут еще 150 тысяч доз вакцины. Лидерами по скорости вакцинации являются Приморский и Красногвардейский районы.