Коронавирусная статистика в Петербурге показала резкое снижение. За сутки выявили на 800 заболевших меньше

В Петербурге коронавирусная статистика резко опустилась. По данным оперативного штаба от 25 января, за минувшие сутки в городе выявили на 813 заболевших меньше, чем днем ранее.

В России за день зафиксировали еще 19 290 случаев коронавируса (накануне было 21 127). Новых заболевших нашли во всех регионах страны, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту стала Москва (2382), а Петербург оказался на второй строчке с 2116 новыми заразившимися (вчера было 2929).

При этом за сутки на COVID-19 в Петербурге было проверено 14 958 человек. С начала пандемии в городе выявили 321 709 случаев коронавируса.