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Коронавирусная статистика в Петербурге показала резкое снижение. За сутки выявили на 800 заболевших меньше

В Петербурге коронавирусная статистика резко опустилась. По данным оперативного штаба от 25 января, за минувшие сутки в городе выявили на 813 заболевших меньше, чем днем ранее.

В России за день зафиксировали еще 19 290 случаев коронавируса (накануне было 21 127). Новых заболевших нашли во всех регионах страны, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту стала Москва (2382), а Петербург оказался на второй строчке с 2116 новыми заразившимися (вчера было 2929).

При этом за сутки на COVID-19 в Петербурге было проверено 14 958 человек. С начала пандемии в городе выявили 321 709 случаев коронавируса.

Всего по России насчитали 3 738 690 заболевших. Большинство заразившихся россиян (3 150 763) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 69 918.

Лидерами по заболеваемости в мире остаются Бразилия (почти 8,8 миллиона), Индия (около 10,7 миллиона) и США (более 25,1 миллиона). Всего на Земле зафиксировали более 99 миллионов заболевших.

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Комментарии (6)

blackcatwhitecat
ага, сейчас она "резко снизится", а дней через 10 "резко вырастет" - митинги же виноваты )
polinmole
"При этом за сутки на COVID-19 в Петербурге было проверено 14 958 человек". Мне кажется или на прошлой неделе проверяли около 30 000 в день? Странно тогда, что так много выявили.
456345
статистика опустилась... шедевр дальше можно не читать
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