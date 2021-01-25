Коронавирусная статистика в Петербурге показала резкое снижение. За сутки выявили на 800 заболевших меньше

В Петербурге коронавирусная статистика резко опустилась. По данным оперативного штаба от 25 января, за минувшие сутки в городе выявили на 813 заболевших меньше, чем днем ранее.
В России за день зафиксировали еще 19 290 случаев коронавируса (накануне было 21 127). Новых заболевших нашли во всех регионах страны, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту стала Москва (2382), а Петербург оказался на второй строчке с 2116 новыми заразившимися (вчера было 2929).
При этом за сутки на COVID-19 в Петербурге было проверено 14 958 человек. С начала пандемии в городе выявили 321 709 случаев коронавируса.
Всего по России насчитали 3 738 690 заболевших. Большинство заразившихся россиян (3 150 763) смогли вылечиться. Летальных исходов в стране зафиксировано 69 918.
Лидерами по заболеваемости в мире остаются Бразилия (почти 8,8 миллиона), Индия (около 10,7 миллиона) и США (более 25,1 миллиона). Всего на Земле зафиксировали более 99 миллионов заболевших.