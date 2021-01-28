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Суд в Москве арестовал на два месяца тиктокера Костю Киевского за прицельные броски снежками по машине ФСБ

Пресненский суд арестовал на 2 месяца 18-летнего TikTok-блогера Константина Лакеева (Костю Киевского), пинавшего автомобиль Федеральной службы безопасности на субботней акции протеста в Москве.

Блогер, напомним, обвиняется в хулиганстве и умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений.

Ранее «Фонтанка» писала, что полиция задержала тиктокеров, закидавших снежками машину ФСБ напротив здания Цирка Никулина на Цветном бульваре. Судя по кадрам, автомобилю помяли переднюю часть кузова.

Пресненский суд в четверг также арестовал на два месяца «берсерка», кидавшегося во время акции на силовиков, а затем пытавшегося бежать из России.

По данным ГУ МВД по Москве, в «незаконной акции» 23 января участвовали около 4 тысяч человек, пострадали более 40 участников и столько же силовиков. Расследуется несколько уголовных дел о насилии над сотрудниками правоохранительных органов по 318-й статье. Также возбуждены дела о хулиганстве, перекрытии движения и повреждении машины ФСБ. 25 января в столичные суды поступило 448 дел, арестованы 30 участников акции, оштрафованы 64 человека.

В Петербурге тоже идут суды. На два месяца арестован петербуржец Николай Девятый, который отправил в больницу двух дорожных полицейских. Уникальные кадры протеста, диалоги, лица несогласных и силовиков смотрите в хронике «Фонтанки».

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Комментарии (9)

261277191
Лучше бы реальные преступления так расследывали и раскрывали, но нет
baddancer
В Киев его, пусть там снежками кидается.
i224
Главное глаз водителю вернули...
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