Baza: Московская полиция задержала тиктокеров, закидавших снежками машину ФСБ

Полиция Москвы задержала тиктокера Костю Киевского. Его подозревают в нападении на автомобиль Федеральной службы безопасности во время субботней акции. Об этом 27 января сообщает Baza.



Вместе с 18-летним юношей задержаны ещё несколько человек. Все они проживают в одном доме, в котором снимают свои видео для блогов. У Кости более 800 тысяч подписчиков и 11 миллионов лайков. Оперативники пришли за ним прямо в так называемый «ТикТок-хаус». По данным Baza, юноша находится в одном из отделов полиции на территории Новой Москвы. Ранее о задержании подозреваемых в этом нападении сообщал «Пятый канал», однако без подробностей.

