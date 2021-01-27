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Baza: Московская полиция задержала тиктокеров, закидавших снежками машину ФСБ

Полиция Москвы задержала тиктокера Костю Киевского. Его подозревают в нападении на автомобиль Федеральной службы безопасности во время субботней акции. Об этом 27 января сообщает Baza.

Вместе с 18-летним юношей задержаны ещё несколько человек. Все они проживают в одном доме, в котором снимают свои видео для блогов. У Кости более 800 тысяч подписчиков и 11 миллионов лайков. Оперативники пришли за ним прямо в так называемый «ТикТок-хаус». По данным Baza, юноша находится в одном из отделов полиции на территории Новой Москвы. Ранее о задержании подозреваемых в этом нападении сообщал «Пятый канал», однако без подробностей.

Автомобиль с номерами АМР пострадал вечером 23 января напротив здания цирка Никулина на Цветном бульваре. Группа митингующих закидала машину снежками, а также, судя по кадрам видео, повредила переднюю часть кузова. Позже выяснилось, что автомобиль закреплен за ФСБ. СМИ сообщали, что в ходе нападения пострадал водитель — ему якобы выбили глаз.

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Комментарии (5)

Николай Невский
Снимешь ты свой заграничный костюмчик, оденешь телогреечку и — или на лесосеку, или в солнечный Магадан.
Fenomen
Страна может спать спокойно.
медведь Дмитрий
Бедный тик токер...не ждал . Главное что бы с новыми подписчиками ,фальцета не было бы )))))
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