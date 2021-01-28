Въезд в Петербург закрыли для неэкологичных фур. Под новые правила может не попасть 50–70% грузового транспорта

В комитете подчеркивают, что изменения регламента позволят снизить в Петербурге выбросы вредных и загрязняющих веществ. Новые правила зафиксированы в поправках к постановлению правительства № 272 «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге». Они вступили в силу 28 января.

Комитет по благоустройству запретил въезжать в Петербург на грузовиках весом более 8 тонн и топливе экологического класса ниже «Евро-3». Об этом 28 января сообщила пресс-служба ведомства.

При этом пропуска, которые грузоперевозчики получили ранее, продолжат действовать до срока своего окончания — вне зависимости от экологического класса топлива, которым заправляются машины.



По оценке президента ассоциации «Грузавтотранс» Владимира Матягина, под новые правила может не попадать до 50–70% всего грузового транспорта на рынке. В прошлом году ассоциация проводила исследование и выяснила, что в России средний возраст грузового автомобиля составляет 21 год. Матягин рассказал «Фонтанке», что 28 января присутствовал на встрече комблага с грузоперевозчиками. «Порядка 60 человек было на данном совещании, перевозчики разные. Я в процессе совещания задал вопрос: а у какого количества здесь присутствующих есть транспорт ниже «Евро-3»? Процентов 30 руки подняли», — отметил он.



Однако, по словам Матягина, владелец любой машины, не соответствующей новым требованиям к классу топлива, может настроить оборудование в автомобиле, обратившись на специализированную станцию. «Перевозчикам придется немного вложиться финансово, но это вопрос решаемый», — подчеркнул эксперт.

