В квартире Навального в Марьино сломали дверь — так начался обыск. Искать могут нарушения коронавирусных ограничений

Юрист ФБК (признан в России иностранным агентом) сообщает о том, что в квартире Алексея Навального происходит обыск.
Как пишет Иван Жданов 27 января в Twitter, следственные действия начались с выломанной двери. В этот момент в квартире был брат Навального Олег.
«Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много «тяжелых» в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем», — пишет сотрудник ФБК.
Как сообщает Baza, следователи ГСУ МВД по Москве якобы возбудили дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). «В связи с этим следователи планируют провести обыски у всех представителей ФБК, в том числе и у Любови Соболь», — уточняет Baza.
Сам Навальный сейчас находится в изоляторе, куда его поместили на 30 суток по решению суда за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». Это произошло на следующий день после возвращения политика из Германии, где он проходил лечение. Взяли Навального прямо в аэропорту.
В выходные после ареста политика в городах России прошли несанкционированные митинги.