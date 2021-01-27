В квартире Навального в Марьино сломали дверь — так начался обыск. Искать могут нарушения коронавирусных ограничений

Юрист ФБК (признан в России иностранным агентом) сообщает о том, что в квартире Алексея Навального происходит обыск.



Как пишет Иван Жданов 27 января в Twitter, следственные действия начались с выломанной двери. В этот момент в квартире был брат Навального Олег.

«Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много «тяжелых» в масках. Начали ломать дверь. В квартире находится Олег Навальный. В рамках какого дела и на каком основании мы не знаем», — пишет сотрудник ФБК.



Как сообщает Baza, следователи ГСУ МВД по Москве якобы возбудили дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических норм). «В связи с этим следователи планируют провести обыски у всех представителей ФБК, в том числе и у Любови Соболь», — уточняет Baza.

