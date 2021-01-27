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Бюст востоковеда Ахмет-Заки Валиди «съехал» с филфаковского дворика. Прокуратура рассмотрела в нём пособника нацистов

Во дворе филологического факультета СПбГУ больше не посмотреть на бюст востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тугана. По представлению прокуратуры его демонтировали.

Светлое пятно на месте памятника 27 января зафиксировал корреспондент «Фонтанки». По данным издания, работы по демонтажу начались еще на выходных; однако за трое суток университет так и не смог уточнить для редакции, что происходит во дворе здания.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В СПбГУ в середине января поступило представление городской прокуратуры о принятии незамедлительных мер по устранению нарушений: «Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также Музея Ахмет-Заки на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым».

Памятник востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения Ахмет-Заки Валиди Тугану был торжественно открыт во дворике филологического факультета в июне 2008 года. Это был дар Башкирии университету. Подробнее о том, что прокуратура рассмотрела в биографии ученого, читайте в материале 47news.

Петербург уже имеет опыт демонтажа памятных знаков, которые были установлены спорным историческим фигурам. В октябре 2016 года со стены здания Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева на Захарьевской улице убрали знак финскому маршалу Карлу Маннергейму. В течение нескольких месяцев его обливали краской и рубили топором те, кто не могут принять участие офицера царской армии в блокаде Ленинграда. Объект переместили в музей «Ратная палата» в Царском Селе. Ещё через год со стены дома на Большой Зелениной убрали доску адмиралу Колчаку. Военный суд Забайкальского округа признал его военным преступником, не подлежащим реабилитации.

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Комментарии (9)

265015791
>Прокуратура рассмотрела в нём
"Лабиринт камней. Сад камней. Открыт в 2003 г. Авторы С. де Рокамболь, А. Николаева

На вымощенном булыжником дворе создан лабиринт. Табличка сообщает: "Лабиринт по классической схеме, известной уже более 40 веков. Камни привезены из крупнейших и старейших университетов мира. Авторы этого проекта Сергей де Рокамболь и Анна Николаева, руководитель - декан филологического факультета Сергей Игоревич Богданов". Лабиринт, открытый в 2003 г. в рамках празднования 300-летия Петербурга, строился целый год. Камни Лабиринта привезены из 300 университетов мира. Вокруг Лабиринта по поребрику расположены бронзовые таблички - 100 памятных дат из истории Университета."
Из Вики -
"Древние лабиринты, выложенные из камней на местности или из плиток на полу зданий, как и их изображения на различных предметах — монетах, утвари и пр., очень часто несут в своей структуре неоднократно повторяющуюся свастику[136]."
260741301
Прокурорские лучше бы бандитов ловили. Но сейчас это, как известно, делать нельзя. Поэтому малышню сажают и памятники убирают.
carkorea
Существует целый мир, целая вселенная , где подтираться камнями это нормально . Зачем нам тащить сюда проповедника всего этого ?!
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