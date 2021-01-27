Во дворе филологического факультета СПбГУ больше не посмотреть на бюст востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тугана. По представлению прокуратуры его демонтировали.
Светлое пятно на месте памятника 27 января зафиксировал корреспондент «Фонтанки». По данным издания, работы по демонтажу начались еще на выходных; однако за трое суток университет так и не смог уточнить для редакции, что происходит во дворе здания.
В СПбГУ в середине января поступило представление городской прокуратуры о принятии незамедлительных мер по устранению нарушений: «Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также Музея Ахмет-Заки на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым».
Памятник востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения Ахмет-Заки Валиди Тугану был торжественно открыт во дворике филологического факультета в июне 2008 года. Это был дар Башкирии университету. Подробнее о том, что прокуратура рассмотрела в биографии ученого, читайте в материале 47news.