Во дворе филологического факультета СПбГУ больше не посмотреть на бюст востоковеда Ахмет-Заки Валиди Тугана. По представлению прокуратуры его демонтировали.



Светлое пятно на месте памятника 27 января зафиксировал корреспондент «Фонтанки». По данным издания, работы по демонтажу начались еще на выходных; однако за трое суток университет так и не смог уточнить для редакции, что происходит во дворе здания.