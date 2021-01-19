Генпрокуратура выявила в СПбГУ памятник «нацистскому пособнику» Валиди. В Башкирии еще не знают, что их символ — враг России

Бюст востоковеда Ахмет-Заки Валиди во дворике Санкт-Петербургского госуниверситета ждёт судьба досок Маннергейма и Колчака. В биографии учёного разглядели пособничество гитлеровцам, полякам и пантюркизм. Его надо сносить. Но тогда и в Уфе все надо менять, а в Башкирии это второй герой после Салавата Юлаева.

По информации «Фонтанки», в Санкт-Петербургский государственный университет на днях поступило представление городской прокуратуры о принятии незамедлительных мер по устранению выявленных нарушений при установке бюста Ахмет-Заки Валиди Тугана. Памятник востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения был торжественно открыт во дворике филологического факультета петербургского вуза в июне 2008 года. Это был дар Башкирии университету, где, как известно, есть знаковый восточный факультет, на котором исторически существует тюркское направление.

Обращения о целесообразности установки в СПбГУ бюста неоднозначной фигуры башкирского лидера в адрес руководства университета поступали с начала нулевых. А помощь прокуратуры в решении этого вопроса вуз попросил в сентябре 2019-го, когда в виртуальную приёмную о памятнике Валиди написала мать одного из первокурсников.

Как следует из представления прокуратуры, выдержки из которого 19 января опубликовал СПбГУ, прошлое тюрколога таково, что его памятнику не место в учебном заведении. Он пособничал гитлеровцам.

«Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также Музея Ахмет-Заки на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым», — указывается в представлении.