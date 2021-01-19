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Генпрокуратура выявила в СПбГУ памятник «нацистскому пособнику» Валиди. В Башкирии еще не знают, что их символ — враг России

Бюст востоковеда Ахмет-Заки Валиди во дворике Санкт-Петербургского госуниверситета ждёт судьба досок Маннергейма и Колчака. В биографии учёного разглядели пособничество гитлеровцам, полякам и пантюркизм. Его надо сносить. Но тогда и в Уфе все надо менять, а в Башкирии это второй герой после Салавата Юлаева.

Фото: wikimedia.org

По информации «Фонтанки», в Санкт-Петербургский государственный университет на днях поступило представление городской прокуратуры о принятии незамедлительных мер по устранению выявленных нарушений при установке бюста Ахмет-Заки Валиди Тугана. Памятник востоковеду и лидеру башкирского национально-освободительного движения был торжественно открыт во дворике филологического факультета петербургского вуза в июне 2008 года. Это был дар Башкирии университету, где, как известно, есть знаковый восточный факультет, на котором исторически существует тюркское направление.

Обращения о целесообразности установки в СПбГУ бюста неоднозначной фигуры башкирского лидера в адрес руководства университета поступали с начала нулевых. А помощь прокуратуры в решении этого вопроса вуз попросил в сентябре 2019-го, когда в виртуальную приёмную о памятнике Валиди написала мать одного из первокурсников.

Как следует из представления прокуратуры, выдержки из которого 19 января опубликовал СПбГУ, прошлое тюрколога таково, что его памятнику не место в учебном заведении. Он пособничал гитлеровцам.

«Размещение бюста лица, осуществлявшего в годы Великой Отечественной войны распространение идей о создании государства по национальному признаку и о превосходстве одной нации над остальными, что согласно российскому законодательству является уголовным преступлением, а также Музея Ахмет-Заки на территории университета свидетельствует о героизации деяний пособников нацистских преступников, противоречит законодательству о противодействии экстремистской деятельности, оказывает негативное влияние на студентов и является недопустимым», — указывается в представлении.

Устранить же подобные нарушения можно лишь сносом памятника. Но он же не единственный в России. Он в камне высечен в башкирском Ишимбае и Сибае. Есть его памятная доска на здании Национальной республиканской библиотеки в Уфе. Сама библиотека носит его имя. Есть в столице Башкирии и одна из центральных улиц Заки Валиди. В его память проводятся «Валидовские чтения», его дом-сруб в селе Кузяново — это филиал Национального музея Башкирии. Да и вообще после национальной гордости башкир — батыра Салавата Юлаева — этот историк фактически второй по значению в тех местах.

Подробнее о том, что именно раскопали в архивах и как запрещали бюст Заки Валиди, читайте на 47news.

Фото: wikimedia.org

Петербург уже имеет опыт демонтажа памятных знаков, которые были установлены спорным историческим фигурам. В октябре 2016 года со стены здания Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева на Захарьевской улице убрали знак финскому маршалу Карлу Маннергейму. В течение нескольких месяцев его обливали краской и рубили топором те, кто не могут принять участие офицера царской армии в блокаде Ленинграда. Объект переместили в музей «Ратная палата» в Царском Селе. Ещё через год со стены дома на Большой Зелениной убрали доску адмиралу Колчаку. Военный суд Забайкальского округа признал его военным преступником, не подлежащим реабилитации.

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Комментарии (21)

ahiir
А Салават Юлаев?! - пособник, сподвижник Емельки Пугачева -
смутьяна, бандита, четвертованного за антигосударственную
деятельность... Руководители грандиозного мятежа летом
1916 года в киргизских степях (от Волги до Памира) после
распада СССР стали национальными героями в Киргизии,
Казахстане, Средней Азии... А один из лозунгов того восстания -
"Вырежай русских!"... И отклик аборигенов на реформу Столыпина...
Владислав Гольянов
Сюр уже какой- то. Персонаж во время Второй мировой находился в нейтральной Турции.
Sibir_5e4d67bbb7aea
Понятно почему на ВДНХ восковую фигуру Берии ставят..
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