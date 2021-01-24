Песков призвал россиян «не делать из себя идиотов», просматривая фильм про дворец в Геленджике

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал события, связанные с акциями протеста в поддержку Навального и его фильм о дворце под Геленджиком. Президента поддерживает больше людей, чем вышли на улицы.

Песков дал интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 24 января. По словам Пескова, раскачать ситуацию в стране, что выгодно авторам фильма про дворец, не получится. «Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — напомнил представитель президента, упомянув также голосование по поправкам в конституцию. Пресс-секретарь президента также призвал всех, кто смотрит фильм «о якобы принадлежащем Владимиру Путину дворце в Геленджике, не позволять делать из себя идиотов».