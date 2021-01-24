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Песков призвал россиян «не делать из себя идиотов», просматривая фильм про дворец в Геленджике

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал события, связанные с акциями протеста в поддержку Навального и его фильм о дворце под Геленджиком. Президента поддерживает больше людей, чем вышли на улицы.

Песков дал интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» 24 января. По словам Пескова, раскачать ситуацию в стране, что выгодно авторам фильма про дворец, не получится. «Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — напомнил представитель президента, упомянув также голосование по поправкам в конституцию. Пресс-секретарь президента также призвал всех, кто смотрит фильм «о якобы принадлежащем Владимиру Путину дворце в Геленджике, не позволять делать из себя идиотов».

Коснулся он и высказываний на тему митингов правительством США. Ранее Госдеп призвал Россию освободить Навального и осудил задержания на акциях протеста. По мнению Пескова, если бы российская дипмиссия так же писала о беспорядках в США, это «вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне».

По данным «ОВД-Инфо», 23 января на несогласованной акции в Петербурге задержали 523 человека. На митинге удар по голове получила петербурженка Софья Няттиева, её госпитализировали. Также возле Московского вокзала сотрудник полка патрульно-постовой службы пнул ногой 54-летнюю Маргариту Юдину. Женщина упала и сильно ударилась головой, скорая забрала её в НИИ Джанелидзе. Медики отказываются комментировать её состояние. Пострадали и сотрудники полиции. Один из тех, кто ударил по лицу инспектора ДПС стал фигурантом уголовного дела. Его задержали ночью на улице Даниила Хармса. Подробно о том, как прошли протестные гулянья, читайте в материале «Фонтанки». Массовые протесты связаны с задержанием Алексея Навального и фильмом о роскошном дворце в Геленджике.

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Комментарии (94)

265040341
.... тоже заинтересовался корявым - комната для грязи...
--- (с) Есть версия, что за странным названием скрывается слово mudroom — прихожая. В ФБК говорят, что склад грязи реален, а все термины сразу были русскоязычными.
.... так что Песков отчасти прав, откуда ноги изначально растут и кто создатель "новости", которую Навальный ранее почему-то не педалировал.
Neva
Песков дуй куда нибудь к аборигенам в АФРИКУ и втюхивай им свою пургу . Задолбал уже чушь нести .
Runtime
Что будет гавкать придворная шавка было понятно заранее.
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