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Госдеп призвал Россию освободить Навального и всех задержанных во время протестов

В США осудили жесткое подавление протестных акций, которые прошли в поддержку Алексея Навального. В России годами репрессивно действуют против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции, пишет 24 января Госдеп.

В своем заявлении ведомство отмечает, что российские власти на митингах 23 января использовали «жесткую тактику» против протестующих и журналистов. А до дня протеста — преследовали организаторов, угрожали администраторам соцсетей и заранее арестовали потенциальных участников. «Это последовало за годами ужесточения ограничений и репрессивных действий против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции. Продолжающиеся усилия по подавлению прав россиян на мирные собрания и свободу выражения мнений, арест оппозиционера Алексея Навального и последовавшее за этим подавление протестов — тревожные признаки дальнейших ограничений гражданского общества и основных свобод. Право россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплено не только в Конституции страны, но и в обязательствах России перед ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах человека», — перечисляет Госдеп.

Ведомство призвало российские власти «немедленно и безоговорочно» освободить не только Навального, но и всех задержанных на акциях протеста.

По данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста было задержано 3324 человека, из них 1320 в Москве и 490 в Петербурге. Как прошел митинг — читайте в материалах «Фонтанки».

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Комментарии (23)

Antipode
Что тут неправильного сказал Госдеп?
saigmi
И утвердить Трампа президентом.
litle1969
Нужно МИДу предложить Анального америке, Освободим если он жать в Америке останется.
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