Госдеп призвал Россию освободить Навального и всех задержанных во время протестов

В США осудили жесткое подавление протестных акций, которые прошли в поддержку Алексея Навального. В России годами репрессивно действуют против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции, пишет 24 января Госдеп.

В своем заявлении ведомство отмечает, что российские власти на митингах 23 января использовали «жесткую тактику» против протестующих и журналистов. А до дня протеста — преследовали организаторов, угрожали администраторам соцсетей и заранее арестовали потенциальных участников. «Это последовало за годами ужесточения ограничений и репрессивных действий против гражданского общества, независимых СМИ и политической оппозиции. Продолжающиеся усилия по подавлению прав россиян на мирные собрания и свободу выражения мнений, арест оппозиционера Алексея Навального и последовавшее за этим подавление протестов — тревожные признаки дальнейших ограничений гражданского общества и основных свобод. Право россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплено не только в Конституции страны, но и в обязательствах России перед ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах человека», — перечисляет Госдеп.