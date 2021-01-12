Власти объяснили свалку во дворе дома на Варшавской плохой логистикой и ленью жильцов

В администрации Московского района объяснили причины возникновения стихийной свалки во дворе высотки на Варшавской. Ответ от заместителя главы администрации Евгении Цырулевой поступил в редакцию «Фонтанки» вечером 12 января.



Она подтвердила, что обращение от жителей дома 19/5 по Варшавской по поводу свалки у контейнерной площадки действительно поступало.



«Сложившаяся ситуация стала следствием ограничения доступа к контейнерной площадке жителей соседнего дома 19, корпус 2. Некоторым из них было удобнее выносить мусор к соседям, а не на свою площадку, расположенную дальше от их подъездов. Жилищное агентство Московского района связалось для выяснения обстоятельств с представителями управляющих компаний — ООО «УК «Космосервис Юго-Запад», обслуживающей дом 19, корпус 5, и ООО «РСК-5», обслуживающей дом 19, корпус 2. Однако урегулировать ситуацию в рабочем порядке не удалось», — пояснила Цырулева.

