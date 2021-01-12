FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
74.52р90.81р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Власти объяснили свалку во дворе дома на Варшавской плохой логистикой и ленью жильцов

В администрации Московского района объяснили причины возникновения стихийной свалки во дворе высотки на Варшавской. Ответ от заместителя главы администрации Евгении Цырулевой поступил в редакцию «Фонтанки» вечером 12 января.

Она подтвердила, что обращение от жителей дома 19/5 по Варшавской по поводу свалки у контейнерной площадки действительно поступало.

«Сложившаяся ситуация стала следствием ограничения доступа к контейнерной площадке жителей соседнего дома 19, корпус 2. Некоторым из них было удобнее выносить мусор к соседям, а не на свою площадку, расположенную дальше от их подъездов. Жилищное агентство Московского района связалось для выяснения обстоятельств с представителями управляющих компаний — ООО «УК «Космосервис Юго-Запад», обслуживающей дом 19, корпус 5, и ООО «РСК-5», обслуживающей дом 19, корпус 2. Однако урегулировать ситуацию в рабочем порядке не удалось», — пояснила Цырулева.

Она добавила, что 14 января стороны приглашены в администрацию Московского района на рабочую встречу по вопросу организации вывоза отходов. В совещании также примут участие представители прокуратуры, муниципального образования «Новоизмайловское» и компаний, которые и вывозят отходы с контейнерных площадок указанных домов.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Обленились совсем...по жопе ремня давно не получали...с другой стороны может сделать одну площадку...зачем там две?..ерунда какая то
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний