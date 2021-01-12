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На Варшавской жалуются на гору мусора во дворе. Её игнорируют с прошлого года, экономя деньги жильцов

Стихийная свалка разрастается во дворе высотки в Московском районе Петербурга рядом с закрытыми на замок контейнерами. Почти месяц отходы вывозят избирательно, объясняя жильцам, что за соседями прибирать не будут.

Завалы во дворе «Фонтанке» 12 января показала жительница дома 19/5 по Варшавской улице. По её словам, в середине декабря пухто закрыли на замок, предоставив доступ конкретной двадцатиэтажке, однако изменения оказались удобны не всем. Жильцы соседних домов не отказались от более близкой площадки и продолжают выбрасывать мусор, оставляя пакеты рядом.

«Объясняли, что если закрыть пухто, то мы будем меньше платить за вывоз. Но пока изменений в квитанциях не вижу. Сообщили о проблеме в администрацию, ответа нет», — говорит читательница.

автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»
автор фото читательница «Фонтанки»

За месяц гора почти сравнялась с забором, к бытовым отходам добавились старая мебель и отслужившие своё ёлки. Хлам начал расползаться за пределы площадки, жители опасаются, что в скором времени там появится жизнь.

Перспектива засилья крыс управляющую компанию «Космосервис», похоже, не впечатлила. В ответ на обращения жителей дома 19/5 их УК сообщает, что с мусором действительно нужно бороться, но не им, а соседней управляющей компании, которая должным образом не проинформировала своих жильцов о том, что с декабря необходимо бросать отходы каждому в свой бак. В последние дни, по словам читательницы, жалобы на свалку и вовсе остаются без ответа. «Фонтанка» попросила администрацию разобраться с вопросом о том, как долго закрытые контейнеры будут обрастать мусором.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Pupin
Вы напомните, что там рядом стоит дом, по строенный ЛЭК (теперь л1) в 2004 году (варшавская 19, к. 2), который через 10 лет стал разваливаться. А у метро московская они строят жк "граф орлов", который уже покрылся плесенью.
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