Стихийная свалка разрастается во дворе высотки в Московском районе Петербурга рядом с закрытыми на замок контейнерами. Почти месяц отходы вывозят избирательно, объясняя жильцам, что за соседями прибирать не будут.
Завалы во дворе «Фонтанке» 12 января показала жительница дома 19/5 по Варшавской улице. По её словам, в середине декабря пухто закрыли на замок, предоставив доступ конкретной двадцатиэтажке, однако изменения оказались удобны не всем. Жильцы соседних домов не отказались от более близкой площадки и продолжают выбрасывать мусор, оставляя пакеты рядом.
«Объясняли, что если закрыть пухто, то мы будем меньше платить за вывоз. Но пока изменений в квитанциях не вижу. Сообщили о проблеме в администрацию, ответа нет», — говорит читательница.
За месяц гора почти сравнялась с забором, к бытовым отходам добавились старая мебель и отслужившие своё ёлки. Хлам начал расползаться за пределы площадки, жители опасаются, что в скором времени там появится жизнь.
Перспектива засилья крыс управляющую компанию «Космосервис», похоже, не впечатлила. В ответ на обращения жителей дома 19/5 их УК сообщает, что с мусором действительно нужно бороться, но не им, а соседней управляющей компании, которая должным образом не проинформировала своих жильцов о том, что с декабря необходимо бросать отходы каждому в свой бак. В последние дни, по словам читательницы, жалобы на свалку и вовсе остаются без ответа. «Фонтанка» попросила администрацию разобраться с вопросом о том, как долго закрытые контейнеры будут обрастать мусором.