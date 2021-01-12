Стихийная свалка разрастается во дворе высотки в Московском районе Петербурга рядом с закрытыми на замок контейнерами. Почти месяц отходы вывозят избирательно, объясняя жильцам, что за соседями прибирать не будут.

Завалы во дворе «Фонтанке» 12 января показала жительница дома 19/5 по Варшавской улице. По её словам, в середине декабря пухто закрыли на замок, предоставив доступ конкретной двадцатиэтажке, однако изменения оказались удобны не всем. Жильцы соседних домов не отказались от более близкой площадки и продолжают выбрасывать мусор, оставляя пакеты рядом.

«Объясняли, что если закрыть пухто, то мы будем меньше платить за вывоз. Но пока изменений в квитанциях не вижу. Сообщили о проблеме в администрацию, ответа нет», — говорит читательница.

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