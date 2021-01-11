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Российский миллиардер купил особняк в Великобритании почти за $30 млн. Посмотрите, как выглядит английская роскошь

Миллиардер из России, имя которого не называется, стал владельцем английского поместья Windsor Park Hall в графстве Суррей. Шикарный особняк и прилегающая к нему территория стоили бизнесмену £21,5 млн ($28,9 млн), о чём 11 января сообщает журнал об элитной недвижимости Pripe Resi со ссылкой на британские риелторские агентства. Как отмечает издание, сделка стала одной из крупнейших в Суррее за последние пять лет.

Брошюра с интерьерами особняка площадью 2700 кв. м находится в открытом доступе. Дом двухэтажный, представляет из себя образец неоклассического стиля. В нём девять спален, бальный зал, домашний кинотеатр, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, а также отдельные комнаты для персонала.

Windsor Park Hall расположен рядом с частным аэропортом Фарнборо, куда россиянин прилетел на собственном самолете. В 15 минутах езды от имения находится Виндзорский замок — загородная резиденция британских монархов.

рекламный буклет, посвященный Windsor Park Hall в графстве СуррейСкачать документ Adobe Acrobat (PDF)

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Комментарии (5)

Russomatroso
Министр обороны попроще живет,ну или купил дешевле.
sha_5e4d8c662c249
А где портрет?
265024291
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...........
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