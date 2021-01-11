Миллиардер из России, имя которого не называется, стал владельцем английского поместья Windsor Park Hall в графстве Суррей. Шикарный особняк и прилегающая к нему территория стоили бизнесмену £21,5 млн ($28,9 млн), о чём 11 января сообщает журнал об элитной недвижимости Pripe Resi со ссылкой на британские риелторские агентства. Как отмечает издание, сделка стала одной из крупнейших в Суррее за последние пять лет.

Брошюра с интерьерами особняка площадью 2700 кв. м находится в открытом доступе. Дом двухэтажный, представляет из себя образец неоклассического стиля. В нём девять спален, бальный зал, домашний кинотеатр, винная комната, боулинг и развлекательный комплекс с бассейном, тренажерным залом и сауной, а также отдельные комнаты для персонала.

