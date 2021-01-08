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В Мурманске появился 65-метровый градусник. Его видно за три километра

Монтаж подсветки на ТЭЦ в Мурманске заканчивается 8 января. Трубу превратили в огромный градусник.

Фото того, как будет выглядеть объект ТЭЦ опубликовали сами теплоэнергетики. Отмечается, что на трубе будет отображаться реальная температура воздуха. Сперва от датчиков, чуть позже информация будет поступать от Гидрометцентра.

Фото: АО «Мурманская ТЭЦ»
Фото: АО «Мурманская ТЭЦ»

Высота термометра 65 метров, его видно за три километра. «Температура отображается на RGB-светодиодной панели российского производства, состоящей из 43 светильников. Цвет свечения может меняться с красного на синий и наоборот в зависимости от температуры», — добавили теплоэнергетики.

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Комментарии (14)

Бир Манат Лининградакрасивоегородома
Занятно. Нехай на кукурузине курс акций народного достояния отображают. Неча тут зазря сверкать.
Piter Russo
В условиях полярной зимы не плохой оринтир сделали. По ярче бы только нужно)
Mikle776
ну в принципе оригинальная идея...
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