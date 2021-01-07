Из института РАН на Дворцовой вынесли сейф с археологическими редкостями. Воры проникали к ученым трижды за праздники

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне днём через службы «112» помощи полиции попросила вахтёр института электрофизики и электричества РАН. Пока полицейские разбирались с исчезновением техники и фрагмента сургуча с грамоты двенадцатого века из архива РАН на Биржевой линии, археологических находок хватились в институте академии на Дворцовой набережной, 18.

Праздничные выходные в филиалах Российской академии наук в Петербурге ознаменовались потерей не только элемента почти тысячелетнего исторического документа. После архива на Васильевском острове охотники за сокровищами наведались в институт на Дворцовой набережной.

В списке пропавшего 26 предметов археологических изысканий. Они хранились в металлическом ящике в кабинете института истории материальной культуры РАН. Судя по всему, расхитители академии в поисках ценного не бродили по коридорам — вскрытыми оказались только двери подвала и кабинета, в котором находился сейф. Особо осторожничать им не пришлось: сигнализации и видеонаблюдения в учреждении нет.



На Дворцовой набережной неизвестные могли похозяйничать в период с 3 по 5 января. Как раз в этот день в полицию обратились из филиала архива РАН на Биржевой линии. Как рассказал «Фонтанке» заведующий лабораторией консервации и реставрации документов Александр Галушкин, в помещение учреждение кто-то пробирался в ночь на 29 декабря, через сутки воры вернулись. Вынесли компьютеры и другое оборудование, а фрагмент печати от «Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I» XII века могли уничтожить случайно. После случившегося исторические документы перенесли в более надёжное место, здание взяли под охрану, а в других учреждениях учёных, по всей видимости, решили провести инвентаризацию.

