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Из института РАН на Дворцовой вынесли сейф с археологическими редкостями. Воры проникали к ученым трижды за праздники

Праздничные выходные в филиалах Российской академии наук в Петербурге ознаменовались потерей не только элемента почти тысячелетнего исторического документа. После архива на Васильевском острове охотники за сокровищами наведались в институт на Дворцовой набережной.

Как стало известно «Фонтанке» 7 января, накануне днём через службы «112» помощи полиции попросила вахтёр института электрофизики и электричества РАН. Пока полицейские разбирались с исчезновением техники и фрагмента сургуча с грамоты двенадцатого века из архива РАН на Биржевой линии, археологических находок хватились в институте академии на Дворцовой набережной, 18.

В списке пропавшего 26 предметов археологических изысканий. Они хранились в металлическом ящике в кабинете института истории материальной культуры РАН. Судя по всему, расхитители академии в поисках ценного не бродили по коридорам — вскрытыми оказались только двери подвала и кабинета, в котором находился сейф. Особо осторожничать им не пришлось: сигнализации и видеонаблюдения в учреждении нет.

На Дворцовой набережной неизвестные могли похозяйничать в период с 3 по 5 января. Как раз в этот день в полицию обратились из филиала архива РАН на Биржевой линии. Как рассказал «Фонтанке» заведующий лабораторией консервации и реставрации документов Александр Галушкин, в помещение учреждение кто-то пробирался в ночь на 29 декабря, через сутки воры вернулись. Вынесли компьютеры и другое оборудование, а фрагмент печати от «Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I» XII века могли уничтожить случайно. После случившегося исторические документы перенесли в более надёжное место, здание взяли под охрану, а в других учреждениях учёных, по всей видимости, решили провести инвентаризацию.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Mikle776
не только археологические ценности, но и самолет "судного дня"...
а полицейские и росгвардия охраняют скрепы государства... им некогда по мелочам разбазариваться
zenotr
вахтер охраняет археологические ценности. вот и вся россия.
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