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«Если происходит утрата, то она безвозвратна». В петербургском архиве РАН рассказали о краже из лаборатории на Биржевой линии

В петербургском филиале архива Российской академии наук (РАН) привели подробности ночного проникновения в лабораторию, в результате которого пропала новая техника и был утрачен фрагмент оттиска со старинной грамоты.

Как рассказал «Фонтанке» заведующий лабораторией консервации и реставрации документов Александр Галушкин 6 января, неизвестные проникли в помещение учреждения в ночь на 29 декабря. По его словам, в кабинет на первом этаже пробрались через окно, срезав и отогнув два прута решётки и разбив окно. В течение следующего дня на месте преступления работала полиция.

Однако на следующую ночь произошло новое проникновение, после чего были снова вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Галушкин сообщил, что в результате ночных визитов неизвестных пропали два компьютера, один из которых был приобретён совсем недавно и ещё не был распакован, а также другое, менее ценное, оборудование.

По поводу фрагмента оттиска восковой печати, сделанного с «Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I» XII-го века, о пропаже которого сообщалось ранее, он сказал, что элемент исторического документа мог быть случайно уничтожен теми, кто искал, чем поживиться в лаборатории.

«Может, наступили... Или он рассыпался, когда они переворачивали всё с ног на голову. Понимаете, там были более ценные вещи, которые находились на реставрации и представляют куда большую культурную и историческую ценность», — прокомментировал ситуацию Галушкин.

Отвечая на вопрос о том, какой ущерб нанесла утрата фрагмента оттиска науке, он отметил: «Всё, с чем мы работаем — это рукописи, которые существуют в единственном экземпляре. Поэтому, если происходит утрата, то она безвозвратна».

Заведующий лабораторией также подчеркнул, что все исторические документы перенесли в надёжное место, а здание теперь находится под круглосуточной охраной.

© Фонтанка.Ру

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