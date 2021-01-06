Из петербургского архива РАН украли оттиск с грамоты двенадцатого века

В Петербурге из филиала архива Российской академии наук (РАН) на Биржевой линии пропал элемент исторического документа. В полицию поступило заявление о краже.
Как стало известно «Фонтанке» 6 января, о пропаже заявила старший научный сотрудник учреждения. По словам женщины, исчез фрагмент оттиска восковой печати, сделанный с «Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I» (документ был подписан в 1162 году). Последний в преддверии новогодних праздников хранился в пластиковой коробке на реставрационном столе.
По информации «Фонтанки», он представляет большую ценность для архивного фонда РФ. Его оценочную стоимость установят в ходе специальной экспертизы.
Материальный ущерб устанавливается. Проводится проверка.