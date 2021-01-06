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Печать

Из петербургского архива РАН украли оттиск с грамоты двенадцатого века

В Петербурге из филиала архива Российской академии наук (РАН) на Биржевой линии пропал элемент исторического документа. В полицию поступило заявление о краже.

Как стало известно «Фонтанке» 6 января, о пропаже заявила старший научный сотрудник учреждения. По словам женщины, исчез фрагмент оттиска восковой печати, сделанный с «Грамоты Архиепископа Зальцбургского Эберхарда I» (документ был подписан в 1162 году). Последний в преддверии новогодних праздников хранился в пластиковой коробке на реставрационном столе.

По информации «Фонтанки», он представляет большую ценность для архивного фонда РФ. Его оценочную стоимость установят в ходе специальной экспертизы.

Материальный ущерб устанавливается. Проводится проверка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

ptkanalyt
Эта та грамота,где печать на пергаменте держится с помощью пергаментной ленточки,пропущенной через тело печати и через прорези в пергаменте. Редкий образец средневековой печати.
polinmole
Удивительно в этой новости, что заявили в полицию. Но еще более удивительно, что Фонтанка об этом пишет. РАН что, в Новом году, еще не успела оплатить стоп-лист?
Саша Иванов
"По информации «Фонтанки», он представляет большую ценность для архивного фонда РФ" , а ещё для кого?
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