Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся. Она перестала носить обручальное кольцо и собралась в юристы

Звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст приняли решение развестись после шести лет брака. Об этом пишет американский таблоид Page Six со ссылкой на источники в окружении обеих звезд.

По данным издания, Кардашьян уже наняла «звездного адвоката по разводам» Лауру Уэссер. Пара обсуждает будущий раздел имущества. Как сообщили источники Page Six, развод «неизбежен»: Кардашьян уже перестала носить обручальное кольцо, а Рождество и Новый год они с Уэстом отмечали по отдельности.

