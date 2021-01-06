Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся. Она перестала носить обручальное кольцо и собралась в юристы

Звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст приняли решение развестись после шести лет брака. Об этом пишет американский таблоид Page Six со ссылкой на источники в окружении обеих звезд.
По данным издания, Кардашьян уже наняла «звездного адвоката по разводам» Лауру Уэссер. Пара обсуждает будущий раздел имущества. Как сообщили источники Page Six, развод «неизбежен»: Кардашьян уже перестала носить обручальное кольцо, а Рождество и Новый год они с Уэстом отмечали по отдельности.
Главной проблемой может стать раздел имущества — на дом в Калабасасе они вместе потратили около 60 млн долларов. Кардашьян хочет, чтобы он остался ей с детьми. Ее близкие сообщили таблоиду, что «Ким выросла» и собирается сосредоточиться на общественной деятельности. Она планирует сдать экзамен для получения лицензии юриста. В свою очередь, источники, близкие к Уэсту, рассказали, что он не может больше терпеть образ жизни семьи Кардашьян, построенный по принципу реалити-шоу.
Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.