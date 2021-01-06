FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Канье Уэст и Ким Кардашьян разводятся. Она перестала носить обручальное кольцо и собралась в юристы

Звезда реалити-шоу, светская львица Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст приняли решение развестись после шести лет брака. Об этом пишет американский таблоид Page Six со ссылкой на источники в окружении обеих звезд.

По данным издания, Кардашьян уже наняла «звездного адвоката по разводам» Лауру Уэссер. Пара обсуждает будущий раздел имущества. Как сообщили источники Page Six, развод «неизбежен»: Кардашьян уже перестала носить обручальное кольцо, а Рождество и Новый год они с Уэстом отмечали по отдельности.

Главной проблемой может стать раздел имущества — на дом в Калабасасе они вместе потратили около 60 млн долларов. Кардашьян хочет, чтобы он остался ей с детьми. Ее близкие сообщили таблоиду, что «Ким выросла» и собирается сосредоточиться на общественной деятельности. Она планирует сдать экзамен для получения лицензии юриста. В свою очередь, источники, близкие к Уэсту, рассказали, что он не может больше терпеть образ жизни семьи Кардашьян, построенный по принципу реалити-шоу.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в 2014 году. Пара воспитывает четверых детей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Piter Russo
Это шутка что ли? Или юрист это новое шоу у нее такое?
Эрик Дрейван
С такой кормой куда угодно возьмут.Без экзаменов.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний