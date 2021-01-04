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Офисам «Газпрома» нашли место на Новгородской улице. На высотный регламент покушаться не будут

Владения «ТГК-1» на Новгородской улице могут отдать под строительство для «Газпрома» в рамках большого переезда головных офисов группы компаний. Проектирование и строительство зданий запланировано на февраль 2021 года.

Как стало известно «Фонтанке» 4 января, о планах ПАО «ТГК-1» говорится в заключении о результатах общественных слушаний, опубликованном на сайте комитета по градостроительству и архитектуре. «ТГК-1» намерено построить на Новгородской улице головные офисы ООО «Газпром энергохолдинг». Участки общей площадью 9,3 га находятся в собственности «ТГК-1», трудность для строительства создаст расположенный здесь объект культурного наследия «Петроградское общество электрических сооружений (ТЭЦ-2)».

«Размещение в Санкт-Петербурге штаб-квартир компаний группы «Газпром энергохолдинг» позволит создать дополнительные рабочие места и обеспечить не менее 200 человек высококвалифицированным трудом, — сказано в предложении «ТГК-1». — Ограничения, связанные с наличием на участке 2 объекта культурного наследия, будут учтены с соблюдением норм действующего федерального законодательства об охране объектов культурного наследия, а также Закона Санкт-Петербурга».

Отмечается, что установленной для Новгородской улицы максимальной высоты «ТГК-1» будет достаточно, нужно лишь скорректировать статус территориальной зоны, чтобы допустить деловую застройку. Районная комиссия рекомендовала принять заявку к рассмотрению. Начать проектирование планируется в феврале 2021 года.

При этом компания уже реконструирует здесь электростанцию № 2 Центральной ТЭЦ. Инвестпроект планируют реализовать до 2027 года. Станет ли новая электростанция частью будущего комплекса офисных зданий, не уточняется.

«На территории ЭС-2 Центральной ТЭЦ на Новгородской улице будет реализован проект строительства новой современной котельной взамен физически и морально изношенных мощностей. Рассматриваются различные варианты использования старых площадей, утвержденных планов нет», — сообщили «Фонтанке» 4 января в пресс-службе «ТГК-1».

Как писала «Фонтанка», сейчас «Газпром Энергохолдинг» арендует офисы в «Экспофоруме».

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Комментарии (24)

lamer
Интересно, вот если кукурузину перевести в жилой фонд и продать на квартиры - пользоваться спросом будет?
Сразу уточню - это вопрос о наличии спроса, а не о том, насколько там безопасно и комфортно будет жить.
Павел Михайлов
Так на стройке можно столько бабла отмыть.
263991181
Да уж, а башню кто достраивать будет? Так и оставят внутри пустышку в красивой внешней "обёртке"?
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