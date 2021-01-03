Метрополитен Петербурга опроверг закрытие станции «Парк Победы». Ремонт будет в апреле

Станция метро «Парк Победы» не закрывается на ремонт в январе. На ней действительно будут проводиться работы, но лишь в апреле. И закрываться она не будет.



«Это ошибка "Организатора перевозок". У нас в апреле планируются на ней работы, видимо, месяц перепутали. Но она не будет закрываться, как станция «Маяковская», а будет работать в особом режиме, но входить и выходить с неё можно будет», — рассказали «Фонтанке» 3 января в пресс-службе петербургского метрополитена.

Ранее канал «Санкт-Петербург» со ссылкой на «Организатора перевозок» сообщил, что станция «Парк Победы» закрыта до 5 января, якобы там вскрывают пол и демонтируют досмотровые кабинки. Но действительно закроется с 10 января на ремонт станция метро «Маяковская». Как писала «Фонтанка», капремонт вестибюля и наклонного хода продлится 11 месяцев.