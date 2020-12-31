Какие развлечения ждут петербуржцев в полузакрытом городе на долгих новогодних праздниках

Гулять по улицам, смотреть концерты и даже театральные постановки ведущих театров горожан зовут уже 1 января. «Фонтанка» собрала в гиде лучшие варианты досуга от общегородской ёлки до выступления группы KISS и рассказывает, на что обратить внимание в первую очередь.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Поддерживаем новогоднее настроение

Несмотря на отмену общегородских гуляний на Дворцовой площади, новогодний концерт Петербург всё-таки ждёт. В ночь с 31 декабря на 1 января с 23:30 до 02:30 в прямом эфире на телеканале «Санкт-Петербург» покажут концерт «Карнавальная ночь у Певческого моста» с перформансами уличных артистов и песнями из советской киноклассики. В числе выступающих — Евгений Дятлов, Игорь Корнелюк, Татьяна Буланова, Алиса Вокс, Юрий Гордиенко. Хедлайнер концерта — Максим Леонидов. 0+



Нарезать новогодние салаты под песни Zoloto, СБПЧ, Uma2rman, групп «Моя Мишель», «Сансара» и OQJAV с 19:00 31 декабря получится у зрителей праздничного онлайн-концерта «Маршрут Т» на YouTube-канале. 16+



Фото: скриншот с сервиса youtube.com

Музей транспорта Москвы. Звёзды соберутся в ретротроллейбусе СВАРЗ-ТБЭС ВСВХ 1955 года выпуска, покатаются по столице, исполнят лучшие хиты и поделятся планами.

Проводить 2020 и ворваться в 2021 на масштабном шоу «KISS 2020 goodbye» на площадке Atlantis в Дубае поможет рок-группа KISS. Сами музыканты называют грядущее представление «крупнейшим» за всё время существования коллектива. Старт — в 18:00 по Москве. Шоу будут снимать больше чем полусотней камер с обзором в 360 градусов. Детали и билеты стоит смотреть на сайте. 18+



Фото: скриншот с сайта tixr.com

Веселимся из дома

Продолжить перемещения с концерта на концерт, никуда при этом не выходя, при желании возможно почти ежедневно до конца выходных. В 04:00 по московскому времени 9 января онлайн пройдёт трибьют-концерт «A Bowie Celebration: Just for one day!». На сцене выступят актёр и музыкант Гэри Олдман, лидер группы Nine Inch Nails, Трент Резнор, глава The Smashing Pumpkins Билли Корган, номинант на Grammy певица Мэйси Грэй, лидер группы Jane's Addiction Перри Фаррелл и десятки других звёзд, которые знали Боуи лично и годами работали с ним. Дата концерта выбрана не случайно: 8 января Дэвиду Боуи должно было бы исполниться 74 года. Как говорят организаторы, за последние годы мир кардинально поменялся дважды — в 2016 году, когда умер Боуи, и сейчас, в 2020, — с приходом глобальной пандемии. Стрим-шоу пройдёт на сайте проекта. 18+



Фото: скриншот сервиса youtube.com

Петербургские театры и концертные площадки тоже решили не терять связь со зрителями и выложить свои постановки в Сеть. С 1 января на сервисе Wink доступны «Щелкунчик» Михайловского театра в постановке испанского хореографа Начо Дуато (0+). «Приют комедианта» предоставил доступ к спектаклям «Русская классика» Дмитрия Волкострелова (16+) и «Солярис» Юрия Смекалова (18+), «Мастерская» — к постановке «Иван и черт» по «Братьям Карамазовым»(16+). Среди классики оказались «Кармина Бурана» Карла Орфа (6+) в исполнении хора и Симфонического оркестра Академической капеллы, а также опера «Богема» Джакомо Пуччини в постановке «Мюзик-Холла» (12+). Желаемое время просмотра можно выбрать самому. Петербургская филармония им. Шостаковича на праздниках своими силами проведёт 11 трансляций концертов разных лет. Записи в 20:00 ежедневно будут появляться в паблике «ВКонтакте». Любители услышат музыку Шостаковича, Дворжака, Лядова, Прокофьева, Римского-Корсакова, Бетховена, Рахманинова. На 15:00 10 января назначен показ дополнительного концерта — музыкально-литературной композиции по сказке Андерсена «Снежная королева» в исполнении Академического симфонического оркестра. Дирижёр — Михаил Леонтьев, чтец — Владимир Кошевой. 6+



Фото: скриншот сайта philharmonia.spb.ru

В вопросах оцифровки коллекции и выхода на связь с посетителями не отстают и музеи. Эрмитаж тщательно приготовился к новогоднему мини-локдауну и разработал «программы на любой вкус и для зрителей любого возраста», чтобы проводить их в социальных сетях и на сайте. 31 декабря в 18:00 пианист-виртуоз Александр Маслов, его Jazz-трио вместе с солистами балета Ириной Перрен и Маратом Шемиуновым подарят зрителям «Щелкунчика», а уже 1 января горожан при помощи виртуальной экскурсии проведут в Лабораторию научной реставрации часов и музыкальных механизмов. Кроме этого в расписании на неделю — лекции о фресках школы Рафаэля, культе Сикстинской мадонны, работах Карла Фаберже. Полную программу можно посмотреть по ссылке. 6+



Московский музей современного искусства «Гараж» перед праздниками в свою очередь оцифровал 2-ю Триеннале современного искусства «Красивая ночь всех людей» и выпустил виртуальную панораму выставки. Посетителю предлагается детально рассмотреть каждую из 70 работ современных художников и узнать о замысле и авторе из описания-справки. 16+



Петербургский «Манеж» вышел на новый уровень взаимодействия с посетителями и организовал «Ридинг-клуб». 5 и 9 января в формате zoom-конференции все желающие смогут поговорить об искусстве, литературе, прочитать и обсудить отрывки из книги британского философа Марка Фишера «Ghosts of my life», а также публикацию американского искусствоведа Хэла Фостера «Ненадежное». Всё бесплатно, но нужна регистрация. 18+



Фото: скриншот сайта manege.spb.ru

Для обсуждения литературных процессов лекторий «Прямая речь» в качестве спикера пригласил Дмитрия Быкова, который постоянно ведёт на этой платформе уроки для школьников, и оформил его выступления в цикл «Москва — Питер: маниакальное против депрессивного». 6 января писатель поговорит со слушателями о скандинавской литературе, романах Ю Несбё («Снеговик») и Стига Ларссона («Девушка с татуировкой дракона»), а 8 января объяснит, чем для жанра «графический роман» важен комикс «Маус» Арта Шпигельмана. Тема встречи 9 января — фэнтези. Параллельно с этим в «Прямой речи» пройдут лекции Льва Лурье из цикла «Петербургский контекст русской классики». Детали всех встреч стоит смотреть на сайте. 16+



Выходим в город

Тем, кому захочется выбраться в свет, стоит обратить внимание на кинотеатры в центре, ведь многие из площадок устраивают ретроспективы и готовят особые показы. «Лендок» решил обратиться к программе фестиваля «Кинотавр» и 6 января вернуть на экраны сразу несколько короткометражек. На студии в 15:00 покажут альманах, куда вошли фильм «Сера» режиссёра Ланы Влади по тексту Дмитрия Глуховского, в котором рассказывается о женщине-полицейском и убийстве в Норильске, «Открой, это мама» Нины Воловой — картина про женщину, которая находит в гараже бездомного ребёнка, а также «Я люблю Еву» Кристины Манжулы. Главная героиня последней работы — девочка, считающая другом мрачное существо с заброшенной гидростанции. Четвёртый фильм сборника — лента «Варя», про девушку, мечтающую тушить пожары.16+



В этот же день в 17:00 «Лендок» покажет документалку режиссёра Ольги Дарфи «Я — Гагарин» о советской рейв-культуре. Главные герои — Олег Кулик, Сергей (Африка) Бугаев, Игорь Шулинский вспоминают об «угарных 1990-х» и рассказывают о рейве Gagarin Party в 1991 году на ВДНХ. 18+



С 1 по 10 января на «Ленфильме» пройдёт специальная программа «Перемотка»: пришедшим в числе прочего покажут «Патерсона» Джима Джармуша (18+), «Середину 90-х» Джона Хилла, «Лето’85» Франсуа Озона (18+), «Это всего лишь конец света» Ксавье Долана (18+).

Фото: скриншот трейлера / YouTube

Тем временем в широкий прокат выходит «Фестиваль Рифкина» Вуди Аллена (12+). Это картина о мужчине, уехавшем на кинофестиваль в Сан-Себастьяне со своей женой и решившем начать слежку за ней и её молодым знакомым.



Одна из главных новинок для семейного просмотра в новом году — «Последний богатырь. Корень зла» (6+). В продолжении сказки режиссёра Дмитрия Дьяченко Ивану придётся защитить волшебную страну от злых ведьм и научиться справляться с собственными «геройскими» способностями.



Нарисованные богатыри от студии «Мельница» каждый Новый год ждут зрителей в кинотеатрах, и 2021 не стал исключением. С 31 декабря на экранах — «Конь Юлий и большие скачки» (6+). По сюжету, в новом мультфильме персонаж, который до этого был второстепенным, — конь Юлий — задумал жениться на кобыле Султана и выкрал Князя Киевского, чтобы тот помог добиться её «руки».

Слегка прикоснуться к восточным традициям через гончарное искусство получится на выставке художественной керамики «Обожённая земля» (6+) Дарины Дмитриевой с 5 по 7 января. Автор начала создавать собственные произведения после нескольких лет работы реставратором керамики в Эрмитаже. Теперь её экспозицию разместили в барнхаусе, созданном архитектором Павлом Хуцким в Золотой роще в Ленинградской области. Тем, кто решит провести время там, нужно зарегистрироваться и выбрать удобное время.

Фото: фото с сайта arttam.ru

Ну а изучать местечки поближе, например, Приморскую косу и расположенный там яхт-клуб, 4 января зовёт петербургский экскурсовод Александра Щурина. Присоединившихся к программе «Под парусом модернизма» (12+) ждёт подъём на крышу, история о попытке рейдерского захвата и объяснение того, чем здание спортивного центра похоже на проекты итальянского инженера и архитектора Пьера Луиджи Нерви. Этого мастера называли «поэтом железобетона».



Фото: spb.engineer-history.ru

Погрузиться в «Красноармейские дебри» (12+), то есть пройтись по 13 улицам в центре города, названия которых различаются лишь порядковым номером перед словом «Красноармейская», смогут участники одноименной прогулки 5 января. На тематической экскурсии им расскажут и о топонимике, и о том, что в этой части Петербурга было раньше.

Фото: © A.Savin, WikiCommons

Отправиться гулять по украшенному городу, а заодно узнать необычные факты о различных его районах любителей авторских экскурсий зовут и историки-ведущие проекта «Ингрия».(12+). На специальной новогодней программе с 3 по 10 января горожан отвезут в Гатчину и Выборг, расскажут, что смотреть в районе станции метро «Автово» и где искать необычные дворы на Литейной стороне. Одна прогулка длится несколько часов. Все праздники и в «Новой Голландии», и в «Севкабель порту» продолжают работать катки на открытом воздухе. Правила посещения на площадках не изменились — на лёд пускают исключительно по сеансам.

О том, где в новогоднем Петербурге искать праздничные ярмарки и чем ещё заняться в «закрытом» городе, читайте в материале «Фонтанки». О лучших вариантах досуга с детьми мы рассказывали в отдельном гиде.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»