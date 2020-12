Какие развлечения ждут петербуржцев в полузакрытом городе на долгих новогодних праздниках

Веселимся из дома



Продолжить перемещения с концерта на концерт, никуда при этом не выходя, при желании возможно почти ежедневно до конца выходных. В 04:00 по московскому времени 9 января онлайн пройдёт трибьют-концерт «A Bowie Celebration: Just for one day!». На сцене выступят актёр и музыкант Гэри Олдман, лидер группы Nine Inch Nails, Трент Резнор, глава The Smashing Pumpkins Билли Корган, номинант на Grammy певица Мэйси Грэй, лидер группы Jane's Addiction Перри Фаррелл и десятки других звёзд, которые знали Боуи лично и годами работали с ним. Дата концерта выбрана не случайно: 8 января Дэвиду Боуи должно было бы исполниться 74 года. Как говорят организаторы, за последние годы мир кардинально поменялся дважды — в 2016 году, когда умер Боуи, и сейчас, в 2020, — с приходом глобальной пандемии. Стрим-шоу пройдёт на сайте проекта. 18+