FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
73.66р90.21р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Конь Юлий из «Трех богатырей» устроит большие скачки в кинопрокате

Карантин карантином, а студия «Мельница» блюдет традиции и в последний день года выпускает в прокат очередную часть своей фирменной анимационной саги про трех богатырей и их окружение — «Конь Юлий и большие скачки».

Фото: sonypictures.ru/

Те, кто предыдущие части видел, оценят сюжетный ход: теперь внимание переключилось на второстепенного персонажа, коня Юлия, который задумал жениться на кобыле самого Султана. Чтобы помолвка состоялась, нужно, чтобы «руки» лошади попросил киевский князь — а тот делать этого не желает. Тогда Юлий его крадет и насильно тащит к Султану — через зыбучие пески и горы. И вот тут на арену выходят пустившиеся за беглецом в погоню богатыри.

В остальном все как обычно: продюсерами выступили Сергей Сельянов и Константин Феоктистов, сценарий написал Александр Боярский, князь говорит голосом Сергея Маковецкого, конь — голосом мультипликатора Дмитрия Высоцкого. В общем, старое, надежное, проверенное, как новогодний стол, зрелище на праздники.

6+

Иван Чувиляев

Фото: sonypictures.ru/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний