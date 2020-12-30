Не приезжайте или добро пожаловать: что делать в «закрытом» Петербурге в новогодние праздники

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

С 30 декабря по 10 января в Петербурге много всего запрещено: нельзя ходить в музеи и театры, на выставки и концерты, проводить в помещениях любые мероприятия численностью более 50 человек, пойти в зоопарк или проехать в автобусе по туристическим маршрутам. Салюта тоже не будет, а световое шоу на Рождество пройдет без зрителей. Развлекать себя жителям и рискнувшим здоровьем туристам предложено самостоятельно. «Фонтанка» собрала всё, что пока не запретили. В Петербурге нет комендантского часа и право гулять по городу точно никто не отнимет. Но власти сделали всё, чтобы люди не «загуливались». Подземка будет работать в непраздничном режиме, а перед боем курантов закроется уже в 22:00 в центре. Не будут курсировать и ночные автобусы. Единственный вариант общественного транспорта в праздничный вечер — такси. Но пассажиров вряд ли порадуют повышенные коэффициенты.



Театры, Эрмитаж, Русский музей, другие музеи и галереи с выставками классического и современного искусства будут закрыты до 10 января 2021 года. С 30 декабря до 3 января компанию им составляют заведения общепита. Впрочем, они будут работать навынос и на доставку. А кое-где уже появились заметенные снегом столики «зимних кафе» — новогоднее ноу-хау Смольного. За ними можно вполне легально принимать пищу и напитки, если тепло одеться.

Над Невой не прогремит салют, а на Дворцовой площади не будет традиционной концертной программы. Но там уже стоит первая за восемь лет живая ёлка. А на Манежной площади работает рождественская ярмарка. В этом году нет катка и сцены, но есть киоски с чешскими трдельниками, хот-догами и глинтвейном. А еще бобруйский мармелад, испанские колбасы петербургского производства и маски чумного доктора.

Разрешены посещения храмов — там проводят божественные литургии начиная с 1 января. Казанский собор или Александро-Невская лавра сами себе музеи. А вот в Исаакиевский собор не попасть — ни как в музей, ни как в храм. Он закрыт с 30 декабря по 10 января.



Культурно просветиться можно, посмотрев инсталляцию из лазерных лучей и металлических рам под названием Arrival в «Севкабель Порту». Она откроется уже 1 января. В Ботаническом саду со 2 января откроется вновь световая композиция «Cад света», а у закрытого Манежа — доступен уличный проект ArtAntarctica. Гости могут увидеть три короткометражных фильма, которые будут транслироваться друг за другом ежедневно с 17:00 и до 01:00. Работают и сами общественные пространства. Например, большая горка и обзорная площадка появились в Никольских рядах. Рукотворный остров «Новая Голландия» и «Севкабель Порт» открыли катки, а их заведения готовят еду навынос.

Можно отправиться по парадным. Самые известные, из тех, в которые жильцы сами приглашают туристов, — «Ромашка» на Ломоносова и «Ротонда» на Гороховой. С 3 января откроется на вход Анненкирхе на Кирочной — церковь, которая была кинотеатром, затем рок-клубом, а ныне снова церковь. Теперь с колоритным сгоревшим интерьером и ёлкой на потолке.

Музеи-заповедники открыты, но во дворцы не попасть нигде, кроме Гатчины. Там особая новогодняя программа, а билеты продаются онлайн на сайте. А вот парки открыты везде и вход бесплатный. В самом популярном у туристов Петергофе закрыт на реконструкцию Верхний сад, но доступен Нижний и парк Александрия. Свободный вход открывается уже в 9 утра.



Если уж появилось желание попутешествовать одним днём из Петербурга, то совершенно свободно можно поехать на залив с Финляндского вокзала — электрички в Комарово, Репино, Зеленогорск ходят по расписанию. Можно доехать на Сестрорецкое болото или в Линдуловскую рощу, посмотреть на Осиновецкий маяк на Ладожском озере. Или добраться в Выборг на «Ласточке». Это Ленобласть с другими ограничениями, и там уже со второго числа будут доступны Башня Святого Олафа, Рыцарский дом и Выборгский замок.

Таким образом можно дотянуть до 4 января. Тогда вновь заработают для посетителей залы ресторанов, кафе и баров. Посетителей они смогут принимать в вечернее и ночное время, с 19:00 до 6:00.

Дополнение от редакции. Мы не призываем туристов ехать в Петербург, а тем, кто всё-таки собрался, советуем трезво оценить ситуацию. Эпидемия коронавируса в Северной столице в самом разгаре. В день госпитализируют по 900–1000 человек, а заболевают 4–5 тысяч, согласно данным федерального регистра. По смертности на 100 тысяч жителей Петербург уверенно обгоняет всю Россию и даже Москву, а мест в госпиталях еще недавно было около 4%. Берегите себя.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

