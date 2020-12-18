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В центре Петербурга построили самую большую ледовую горку. Владельцы хранят молчание

Самая большая ледовая горка в Петербурге появилась на пересечении Крюкова канала и Садовой улицы. У неё есть подъемник и хозяева, которые пока не говорят, сколько будет стоить катание.

Постройка появилась в общественном пространстве Никольских рядов. Там сообщили 18 декабря, что она самая большая в городе. На её возведение потратили 160 часов монтажных работ, 2500 деревянных брусьев и досок, 20 тонн «железа» в основе несущей конструкции, 9800 ячеек всесезонного покрытия катательного желоба. Добавили бугельный подъемник, рассчитанный на одновременный подъем 25 ватрушек.

Но главный вопрос, который задают все петербуржцы в соцсетях: «Сколько стоить будет?», — пока владельцы оставляют без ответа. Неизвестна и точная дата открытия.

Напомним, что в Смольном новогодние гулянья в Петербурге из-за коронавируса планируют максимально безлюдными.

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Комментарии (5)

Brevnault
Скатываться будут через Садовую прямо в Крюков? Класс!
PupkinVasya
Там гнусный администратор, хуже охранника. Он обеспечит.
Савва Морозов
креативно
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