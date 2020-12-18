Самая большая ледовая горка в Петербурге появилась на пересечении Крюкова канала и Садовой улицы. У неё есть подъемник и хозяева, которые пока не говорят, сколько будет стоить катание.



Постройка появилась в общественном пространстве Никольских рядов. Там сообщили 18 декабря, что она самая большая в городе. На её возведение потратили 160 часов монтажных работ, 2500 деревянных брусьев и досок, 20 тонн «железа» в основе несущей конструкции, 9800 ячеек всесезонного покрытия катательного желоба. Добавили бугельный подъемник, рассчитанный на одновременный подъем 25 ватрушек.