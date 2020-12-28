Агрегаторы такси готовятся дать бой новогоднему ажиотажу. И ценами — тоже

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Читатели «Фонтанки» уже заметили, что цены на такси в предновогодней суете выросли. Как они поведут себя в новогоднюю ночь — пока никто не знает. Агрегаторы готовятся к высокому спросу и обещают: машин будет больше обычного на 15–20%. Но горожанам все равно придется столкнуться с повышающими коэффициентами. «Фонтанка» делится лайфхаками, как можно снизить стоимость проезда 31 декабря. Петербургское метро и ночные автобусы не будут работать в ночь с 31 декабря на 1 января. Похоже, что такси станут единственной альтернативой, ведь пара бокалов за счастье в новом году уже не даст вам права сесть за руль. Опрошенные «Фонтанкой» агрегаторы уверяют: специально повышать цены на поездки не планируют, а «новогодний» тариф — это миф, ценами в моменты пикового спроса управляют запрограммированные алгоритмы.

Сегодня таксисты уже заметили рост заказов машин: водители рассказывают, что сейчас поступает в 10 раз больше заказов, чем обычно в рабочий понедельник. Водитель Дилмурад планирует работать с 31 декабря по 2 января, но особенно по этому поводу не рефлексирует, как и его коллеги. «Посмотрим, как будет», — приговаривает Дилмурад, для которого это будет первая в Петербурге рабочая новогодняя ночь и возможность неплохо заработать. Транспортные компании не решаются предсказывать, каким будет спрос на такси в эту новогоднюю ночь. С одной стороны, клиентам, как и все предыдущие годы, нужно будет добираться в гости, домой или другое место празднования. Однако в этом году ехать, по сути, будет некуда — все рестораны и другие развлекательные заведения будут закрыты, придется в буквальном смысле есть оливье и гулять вокруг елки, отмечает операционный директор сервиса заказа такси «Таксовичкоф» Илья Байко. «По нашим подсчетам, в этом году стоимость поездки с 31 декабря на 1 января может и снизиться по сравнению с предыдущими периодами на 10, а то и 20%», — говорит он.

«Этот год не похож ни на какие другие. Например, всегда сентябрь — это сезон не особо высокий, но в этом году было наоборот. Декабрь — обычно ажиотажный спрос, но сейчас нельзя сказать, что спрос максимально велик. Даже по дорогам видно, по обычным пробкам, машин на улице не так много», — рассказывают в «Петербургском такси 068». При этом все агрегаторы говорят, что повышать тарифы специально или вводить какие-то праздничные ставки — не планируют. Цена будет меняться автоматически в зависимости от загруженности дорог, продолжительности поездки, количества машин на линии, погоды... В «Яндексе GO» и «Ситимобиле» называют повышающий коэффициент вынужденной и временной мерой. Логика проста: воспользоваться такси в периоды высокого спроса смогут те, кому действительно важно уехать максимально срочно. «В такой ситуации вместе с таксопарками-партнёрами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез», — обещают в «Яндексе». В «Ситимобиле» отмечают, что предсказать, сколько водителей выйдут на линию, сейчас невозможно, но сотрудников мотивируют работать в новогоднюю ночь специальными доплатами. В «Петербургском такси 068» готовятся к повышенному спросу и выводят на линию на 14% машин больше, чем планировали первоначально. А партнеры «Таксовичкофа» начиная с 15 часов 31 декабря выведут на рейс на 15–20% больше автомобилей по сравнению с «классической пятницей».

Высоких цен и увеличенного времени ожидания во время новогодних праздников не прогнозируют и в сервисе такси и доставки Gett — из-за ограничений на посещения публичных мест. По подсчетам экспертов компании, в преддверии Нового года в крупных городах цены всегда растут в среднем на 10–20%, однако уже со 2 января стоимость поездок возвращается к привычным значениям. В Gett называют несколько способов снизить стоимость поездок. В предновогоднюю пору в компании советуют вызывать такси днем, чтобы не попасть в утренние и вечерние пробки, заказывать машину заранее к определенному времени. Также в сервисе призывают сравнивать стоимость поездок между классами. В периоды большого спроса из-за динамической цены поездка классом выше может обойтись даже дешевле. Тем, кто не собирается выпивать на Новый год, будет доступен и каршеринг. Судя по данным на сайтах основных игроков этого рынка, каждая минута поездки обойдется в 7–23 рубля в зависимости от спроса, расстояния, модели машины, количества автомобилей вокруг, времени суток и других нюансов. Если 31 декабря придется провести в разъездах, можно сразу взять машину на сутки. В случае с автомобилем экономкласса это обойдется в среднем примерно в 1500 рублей (без учета километров).

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

А вы собираетесь воспользоваться такси в Новый год? да, придётся нет, сам сяду за руль а я никуда не поеду. Сказали же всем — сидеть дома с елкой и оливье!