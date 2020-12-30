«Ёлки» из дома, балет на экране и гигантские пузыри: чем развлекать детей в Петербурге на новогодних каникулах — 2021

Приходит Новый год, и Петербург замирает: музеи, театры и общественные площадки этой зимой не будут работать с 30 декабря по 10 января. «Фонтанка» рассказывает о лучших концертах, спектаклях и мастер-классах онлайн для дошкольников, учащихся и их родителей.

Новогодние ёлки перемещаются в Сеть

В этом году из-за пандемии традиционные утренники в детских садах и концерты в школах прошли в урезанном формате. Исправить ситуацию и всё-таки создать новогоднее настроение помогут тематические онлайн-концерты.



В канун Нового года, 30 декабря, на телеканале «Карусель» пройдёт праздничный спектакль «Чебурашка. Возвращение домой 2. Потерявшийся в сети». Героям предстоит победить злодея, который похитил их друзей — персонажей известных мультфильмов — и «запер» в онлайн-файлах. Во время спектакля детям покажут новую праздничную серию мультфильма о приключениях Чебурашки и крокодила Гены. Уже 31 декабря она выйдет на сервисе START.

Кремлевскую ёлку в этом году также транслируют по телевидению. Праздник начнётся 31 декабря в 18:00 на канале «Карусель». При помощи спецэффектов и графики зрителей отправят в путешествие в античные времена, в Италию эпохи Возрождения, а потом и в Россию петровских времён. На сцене — артисты московских театров, команда сборной России по акробатике, чемпионы Европы и мира по спортивному рок-н-роллу. Их имена и полный сюжет программы пока что не разглашаются.

Для петербуржцев в этом году приготовили собственный ледовый киноспектакль «Снежная королева». При создании шоу использовали виртуальные технологии. На экранах воссоздадут «декорации снежной пустыни, магический лес, интерьеры помещений». В адаптации сказки Андерсена появятся новые персонажи, с которыми ребята ещё не знакомы, например, дедушка на дирижабле, цветочные человечки, ледяной мальчик и Автопилот. С 27 декабря по 10 января сказку можно в любое время посмотреть на сайте.

Фото: скриншот сайта elka.spb.ru

Новогодние сказки меняют формат

Не имея возможности общаться с публикой напрямую, некоторые петербургские театры решили выложить в открытый доступ праздничные зимние постановки. На YouTube-канале Михайловского театра 31 декабря, как и обещал художественный руководитель Владимир Кехман, появится балет «Щелкунчик». 2 января миссию развлечь в том числе и самых маленьких горожан возьмёт на себя коллектив театра «Санктъ-Петербургъ Опера». В 14:00 на YouTube начнут показывать оперу Цезаря Кюи «Кот в сапогах».

Видеосказку, которую ничто не мешает посмотреть сколько угодно раз и, если захочется, поставить действие на паузу, специально перед праздниками записали в театре «Мастерская». Ссылку на представление »Миссия «Новый год» зрителям после покупки билета пришлют на почту. Дети понаблюдают за приключениями Деда Мороза в его юрте, потанцуют вместе гномами, помогут героям помирить Кая и Герду, потушить пожар в доме у Бабы-яги и, под руководством взрослых, даже приготовят угощения для Кощея Бессмертного. Представление доступно до 13 января.



Повеселиться и погулять

Быть в тренде и танцевать под современную музыку приглашает команда интерактивного театра «Импресарио». 5 и 6 января для детей устраивают домашнюю ZOOM-дискотеку «Пой, танцуй». После того, как ребёнок откроет окно беседы, на экране появится дэнс-площадка и включится музыка. Отрываться с детьми будут двое ведущих, праздник продлится час.

На новогодних каникулах студия «Лендок» возвращает на большой экран мультфильмы Хаяо Миядзаки. Оскароносных «Унесённых призраками» покажут в 15:00 5 января, «Принцессу Мононоке» в это же время 7 января, «Моего соседа Тоторо» — 9 января. Завершит цикл показов мультфильм «Ходячий замок». Сеанс назначен на 15:00 10 января.

«Гатчина» — единственный из музеев-заповедников, который будет работать все праздники по специальному разрешению, — на каникулах запускает сразу несколько семейных новогодних программ. Со 2 по 10 января посетителям Гатчинского дворца предложат представить себя благородными вельможами и знатными дамами, потанцевать, повеселиться и узнать о традиционных забавах прошлых веков. Один сеанс «Маскарада в Гатчинском дворце» рассчитан на 45 минут, в группе должно быть не больше пяти человек. Вторая программа в ГМЗ получила название «В традициях Рождества»: пришедшим расскажут о подарках, которыми было принято обмениваться в императорской семье, об украшениях и рождественских деревьях.

Поиграть и узнать новое

Организаторы фестиваля «Детские дни» в Петербурге, которые осенью уже звали горожан играть в музеях и строить собственные маршруты с путеводителями на тему «Связи, рифмы, параллели», предлагают не терять время на каникулах и устроить собственную мини-экскурсию по музеям — даже после их закрытия. Сделать это получится онлайн: до 10 января желающие могут «поболтать» о самых интересных экспонатах с виртуальным собеседником при помощи специально разработанного чат-бота «Музейный питомец». Если написать ему во ВКонтакте, тот предложит выбрать тему, покажет игрушечную лошадку, которую Фёдор Достоевский подарил своим детям, попросит ребёнка сравнить фигурку с его собственными игрушками или же расскажет, откуда в музее-квартире Блока взялась бабочка-махаон. В общем, займёт разговором и заданиями как минимум на пару часов. В чате есть тесты, голосования, возможность проигрывать видео и аудиозаписи. Беседу пользователь может поставить на паузу и продолжить, когда захочется.

Фото: Елена Игнатьева

Тем временем проект «Умный Петербург» предпочёл естественные науки и теперь собирает желающих обустроить у себя дома химическую мини-лабораторию или палеонтологический кружок. При помощи оборудования, которое доставят в квартиру каждому участнику новогодних мастер-классов, дети сделают слепки черепа анкилозавра и соберут макет скелета, научатся выдувать идеальные мыльные пузыри и синтезировать полимеры, словно настоящие учёные. Уроки будут проходить каждые два дня с 3 по 10 января в ZOOM. Процессом руководят педагоги. Группы сформируют по возрасту.

Филиал библиотеки им. Маяковского «Охта-8» глобального новогоднего шоу не устраивает. Вместо этого сотрудники обратились к формату викторин и организовали для читателей празднично-литературный квиз. Отвечая на вопросы в мессенджере, участники узнают, как проходило Рождество в Муми-доле, чем традиционно украшали ёлку на русском севере и почему солдаты часто вешали её «вверх ногами». Все вопросы — разного уровня сложности, так что на некоторых этапах детям может понадобиться помощь взрослых.