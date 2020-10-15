Фото: скриншот трейлера / YouTube

В прокат вышло «Лето’85» Франсуа Озона — один из фильмов, которые должны были принять участие в Каннах-2020, но не были показаны из-за пандемии коронавируса. Кто-кто, а уж Озон меньше всех потерял от отмены форума: его фильмы точно сняты для публики прокатной, а не фестивальной. Преданность многочисленных поклонников «Восьми женщин», «Бассейна» и «Двуличного любовника» прекрасно можно понять: этот режиссер как никто умеет превратить в головоломку, зрелищное шоу примерно любой материал. Ему глубоко плевать, из какой истории представление строить: к военной теме он обращается во «Франце», кажется, лишь для того, чтобы поработать в черно-белой гамме, а к документальному сюжету о насилии священника над детьми в «Воле божьей» — только ради возможности поиграть с формой фильма-расследования. Так и здесь: если кто-то ждет от «Лета» гей-драму, которую обещает беглый пересказ сюжета о лете, проведенном совместно двумя юношами, — он вовсе не имеет об Озоне ни малейшего представления.



В основе сюжета — роман британца Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле», классика детской и подростковой литературы. Книжка до сих пор остается бестселлером — в первую очередь, потому, что Чемберс едва ли не единственный ясно, на пальцах, показал, насколько капризная и непредсказуемая штука — подростковая сексуальность, как она может деформировать и преображать молодого человека. Фабула романа — летняя короткая любовь между двумя юношами — лишь иллюстрация к этой нехитрой идее.



Фото: скриншот трейлера / YouTube Фото: скриншот трейлера / YouTube Фото: скриншот трейлера / YouTube Фото: скриншот трейлера / YouTube

Озон, кажется, впервые с литературным первоисточником обошелся так осторожно: прежде он лишь заимствовал фабулы из повестей и рассказов, здесь следует за текстом. Разве что действие переносит из Британии в более близкую и понятную себе самому Францию. Начинается все, как и в книжке, с того, что полиция арестовывает мальчика, который пойман за странным и кощунственным занятием: пляшет на свежей могиле. Юношу зовут Алекс, служителям закона интересно, каковы же мотивы столь странного поведения — тут зритель даже начинает подозревать молодого человека в убийстве. Но тот с готовностью начинает излагать историю прошедшего лета, которая и привела его к могиле лучшего друга, красавца Давида.



Смена названия резонна: Озону фактура времени и места важнее пляски на костях и экспериментов с самопознанием и сексуальностью. Главный герой тут, действительно, — лето, наполненное солнцем, морем, приключениями, любовью и рок-музыкой. Исполнители главных ролей Феликс Лефебр и Бенджамен Вуасен Озону тоже нужны не как, собственно, актеры, способные показать на камеру страсти, переживания и травмы, а как воплощение молодости, легкомыслия и пылкости. Юности, одним словом. Музыка, цвет, свет, как обычно у Озона, важнее сюжетных хитросплетений и неожиданных детективных поворотов.

Ничего странного нет в том, что меняющий операторов как перчатки Озон и тут находит себе нового соавтора, стильного бельгийца Ишамэ Алауи, который умеет создавать на экране эффектную, глянцевую картинку. Такая режиссеру тут как раз нужна — чтобы придать исповеди Алекса ностальгическую интонацию. Затем же он сопровождает действие песнями Cure, которые — ну, так вышло — уже стали для кинематографистов, в диапазоне от Соррентино до авторов «Странных дел», главным саундтреком к восьмидесятым.



Резонно сравнивать «Лето» с суперхитом «Зови меня своим именем» — только сравнение будет не в пользу последнего. Озону просто ввиду техничности и ироничности, присущей его режиссерскому стилю, удается сделать то, до чего пылкий итальянец Гуаданьино так и не дотянулся. Снять не фильм из ЛГБТ-резервации, а просто мелодраму, не акцентируя гомосексуальность, не преподнося ее как что-то экстраординарное. Показать события просто как обычную историю юности и экспериментов. Хронику конца наивного и невинного детства, первой любви, первой ревности и первой боли от потери любимого человека. Просто рассказать зрителям историю, которая тронет каждого из них — может, странно, но Озон один из очень немногих режиссеров сегодня, кто это действительно отлично умеет делать.

Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»