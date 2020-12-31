Дмитрий Быков проведет четыре встречи «только для петербургских»

Начнем со «скандинавского заговора»: взрослые болеют скандинавскими насупленными детективами, но и полки детской литературы заполнены североевропейскими книгами. Не потому ли, что тамошние МИДы и Минкульты лоббируют лучше, чем какие-нибудь американские или восточноазиатские? Продолжим комиксами: несколько лет назад из Московского дома книги изъяли комикс «Маус» — не защитила даже Пулитцеровская премия: не по себе нам было, что о холокосте рассказывают таким вот языком. А в прошлом году у нас вышел графический роман «Сурвило» о блокаде. Быков порассуждает на тему «Нужно ли родителям закатывать глаза всякий раз, когда они видят такую книжку (в смысле комикс) – и как перейти от нее к Достоевскому». А о том, нужно ли закатывать глаза, если ребенок взахлеб читает не Стругацких с Лемом и Азимовым, т.е. фантастику, а фэнтези, обсудим на третьей встрече. Может, и внутри этого жанра есть приличные образцы, просто их нужно отыскать. И завершим «питерскими подростками» — они, как считает Быков, особенные, а чем именно и что такое питерская тинейджерская литература, обсудим сообща - вопросы «их зала» приветствуются.

