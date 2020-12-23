Дуров приступает к монетизации Telegram. Обещает сделать это «ненавязчиво»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его детище готовится к монетизации. Об этом он написал 23 декабря в своем телеграм-канале.



По словам Дурова, количество пользователей мессенджера приближается к 500 миллионам, а это приводит к росту расходов на серверы и трафик.



«На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат — или продаться более крупному игроку», — пишет Дуров.

