Дуров приступает к монетизации Telegram. Обещает сделать это «ненавязчиво»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его детище готовится к монетизации. Об этом он написал 23 декабря в своем телеграм-канале.
По словам Дурова, количество пользователей мессенджера приближается к 500 миллионам, а это приводит к росту расходов на серверы и трафик.
«На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей — и соответствующим расходам. Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат — или продаться более крупному игроку», — пишет Дуров.
И сразу же уточняет, что продавать компанию никому не собирается, однако развиваться сервису надо, так что начинается его монетизация. «Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения», — уверяет Дуров.
Он подчеркивает, что все текущие сервисы останутся бесплатными. «Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу», — заявил основатель Telegram.
Однако бизнес-командам и «пользователям с расширенными потребностями» предложат новые функции.
«Массовые публичные каналы Telegram, построенные по принципу вещания «один ко многим», могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями. Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», — пояснил Дуров.
Он, правда, не уточнил, насколько принудительным будет использование рекламной платформы мессенджера. Но добавил, что это не все новые функции — например, также могут появиться платные стикеры, долю от их продаж получат и художники.