Осталось чуть больше недели до конца процедуры публичных слушаний о возможности построить на месте гостиницы «Россия» нечто высотой 460 метров. Это всего на два метра ниже шпиля Лахта Центра, и пока ничто не указывает на то, что такой объект в принципе могут разрешить в заявленном месте.

После окончания публичных слушаний заявку на превышение допустимой высоты до 460 метров для строительного объекта по адресу пл. Чернышевского, д. 11 лит. А рассмотрит городская комиссия по землепользованию и застройке. А затем комитет по градостроительству и архитектуре должен утвердить распоряжение об изменении ПЗЗ. Цель, указанная авторами прошения, предельно однозначна и не допускает расхождений в трактовке: строительство архитектурной доминанты. «Домината станет центром притяжения в архитектуре Санкт-Петербурга», - доходчиво указано в заявке.

Владельцам гостиницы «Россия» не повезло совсем чуть-чуть. Она оказалась на самом краю территории объединенных зон охраны объектов культурного наследия. С внутренней стороны. А значит, превысить предельно допустимый там уровень (при самых положительных для них раскладах это в пределах 40 метров), - неимоверно трудно, если не сказать невозможно. Придется менять закон и согласовывать изменения в Минкульте, объясняет Александр Карпов, глава центра экспертиз «ЭКОМ» и член комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам. Если какой-то инвестор действительно проектирует что-то высотой в 460 метров на площади Чернышевского, это однозначно работа в мусорную корзину, уверен эксперт.

Чуть суше, но с тем же смыслом на вопрос «Фонтанки» о перспективах рассмотрения этой заявки ответили в КГА: «Действительно, подано, будет рассмотрено в надлежащем порядке. Закон не запрещает подавать любые, а даже такие крайне странные заявки».



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Гостиница «Россия» на Citywalls.ru / КГА / коллаж

Тем не менее, «Фонтанка» подошла к вопросу серьезно и решила разобраться в происхождении этого проекта. Ведь, как известно, в нашем городе, порой сбываются самые смелые мечты. Как архитектурные, так и инвестиционные.



Участок с кадастровым номером 78:14:0762602:2, для которого запрашиваются изменения, принадлежит АО «Гостиница «Туррис»». Оно, в свою очередь, управляется АО «Каротекс холдинг». И речь идет о пусть не очень большой, но заметной в городе группе: гостиницы «Россия» и «Выборгская», пансионат «Балтиец», плюс небольшой туристический проект под Анапой «Утришская волна» и др.

На прямой вопрос «Фонтанки» гендиректору АО «Туррис» Марии Пахомовой, действительно ли на месте «России» есть план построить 460-метровый небоскреб, ответ был получен довольно неопределенный: «В голове, наверное, да. Но это же непонятные планы, их даже на бумаге нет». Взяв полчаса на уточнение позиции, она вернулась к разговору: «Переговоры с архитекторами велись, но это зона ответственности акционеров. 460 метров или нет, я не знаю, может быть, даже это».

О том, как будет использоваться небоскреб, Мария Пахмова тоже предпочла обойтись без конкретики: «Может быть, он будет офисным, может быть, мультифункциональным: офисы, коворкинги, гостиницы. Если он такой высокий, там комплексно должны быть предусмотрены варианты использования, а не индивидуально под что-то конкретное».



Иными словами, отвечать конкретно на поставленные «Фонтанкой» вопросы Мария Пахомова предложила акционерам, но прямо сейчас это невозможно: кто-то на совещаниях, а кто-то не на связи. Скупо говоря, о каких именно людях идет речь, она выдала лишь одно имя, от которого ей было бессмысленно отнекиваться — Артур Пахомов.

Это серьезный человек, личность которого выходит далеко за рамки гостиничного бизнеса. Сейчас одна из немногих оставшихся актуальных его должностей звучит как председатель правления АО «ИПИ-ЛАБ», лаборатории институционального проектного инжиниринга. В нулевые годы он отметился как первое лицо в ряде предприятий, так или иначе завязанных на Минимущество, к примеру, ФГУП «Дирекция инвестиционных программ Минимущества России». В биографической справке на dp.ru говорится, что он «руководил различными проектами по ликвидации, реструктуризации и выработке концепций развития различных предприятий на базе ФГУПов». Среди них, к примеру, был ФГУП «Завод Россия», уступивший, в итоге, свою территорию на углу Свердловской набережной и Пискаревского проспекта более современным форматам коммерческой недвижимости.



В Петербурге Артур Пахомов был замглавы Региональной энергетической комиссии и формировал городскую тарифную политику, а также занимал пост вице-президента Торгово-промышленной палаты города. В числе его активов СПАРК помнит статус соучредителя АНО «Русский институт», где в партнерстве с политологом Глебом Павловским в разгар «Русской весны» издавался «Русский журнал». «Русскому институту» же принадлежали 35% долей в ООО «Институт инструментов политического анализа».

«Фонтанка» передала для Артура Пахомова вопросы о будущем гостиницы «Россия» и стала искать других возможных акционеров, которые могли бы пролить свет на вопрос о небоскребе. В числе партнеров по АО «Пансионат Балтиец» и ряда других активов у семьи Пахомовых — по крайней мере, ранее — значился экс-гендиректор АО «Каротекс холдинг» Игорь Шаталов. Его полный тезка (СПАРК даже считает, что ИНН одинаковый) сыграл не очень приметную, но важную роль в финансовой политике «Газпрома». Многие годы он работал в финансово-экономическом департаменте (теперь он обозначается номером 816), в 2015 году заняв пост первого замглавы. Вплоть до середины 2019 года он заседал в совете директоров ПАО «ТГК-1», как представитель его основного акционера - «Газпрома», а также в ООО «Газпром газораспределение», объединяющее почти все российские региональные сети.



Возможно, исследование связей и сфер влияния других партнеров Артура Пахомова и Игоря Шаталова, еще больше укрепят мнение о серьезности намерений тех, где подал, казалось, бы заведомо непроходную заявку на строительство на месте гостиницы «Россия» небоскреба размером с Лахта Центр. Однако правильнее было бы дождаться, пока сами акционеры расскажут о своих планах и развеют сомнения.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»