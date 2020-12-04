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«Это коктейль эмоций». Здание с залами железнодорожных касс в центре Петербурга реконструируют под «необычный» отель

Девятичасовые торги по залам билетных касс на набережной канала Грибоедова завершились победой «Отеля Введенский». Компании удалось побить предложения конкурентов, предложив почти 1,2 млрд рублей. Это заявка на самую крупную сделку на рынке элитной недвижимости в 2020 году.

Более девяти изматывающих часов участники аукциона бились за здание с залами железнодорожных касс на набережной канала Грибоедова, 24 и участок под ним. Начальная цена лота составляла 0,85 млрд рублей. Она и так была достаточно высокой, но в процессе выросла до 1,151 млрд рублей. Победитель необыкновенно долгих торгов планирует создать на этом месте гостиницу «с секретом».

Как сообщили «Фонтанке» в Российском аукционном доме 4 декабря, знаковое пятиэтажное здание площадью 9,2 тыс. кв. м почти на Невском и с видом на Казанский собор с земельным участком 3,4 тыс. кв. м. в приобрёл стратегический инвестор петербурга АО «СЗ «Отель Введенский».

В аукционе приняли участие трое потенциальных покупателей. «Торги были упорными, но мы их выиграли, - сообщил «Фонтанке» гендиретор компании Андрей Ткачев. - Объект интересный, привлекательный, в самом центре города. Объект с большими перспективами. Я не знаю, что другие претенденты на этот объект хотели в нем реализовать, потому что не знаю, кто это, но мы - люди отельные, мы - петербуржцы, отельеры. Мы будем делать гостиничный объект, но он будет необычный, поэтому сейчас вам пока раскрыть секрет не могу».

По словам директора «Отеля Введенский», компанию заинтересовало и расположение, и история здания. «Это коктейль эмоций. Это тот объект, где можно добиться вау-эффекта! То, чего очень не хватает сейчас петербуржцам и гостям нашего города,» - сказал он.

Расположение у здания действительно привлекательное с точки зрения туризма: оно находится напротив Казанского собора, в 200 метрах от станции метро «Невский проспект», неподалеку есть парковка. Отсюда пешком можно дойти до Большого и Малого залов Филармонии, Русского музея и его филиалов, в шаговой доступности - рестораны и одна из главных барных магистралей города - Думская улица.

«Проект долгий. Мы планируем частями его реализовывать, естественно. Это не ближайших нескольких месяцев дело. Здание предстоит серьезно реконструировать и приспособить под современное использование», - заявил Ткачев.

К слову, больших преград для приспособления здания под современный отель нет - оно не является памятником, и это уникальный случай для объекта в историческом центре города. Дело в том, что оно не раз было перестроено и реконструировано. При этом застройщику все равно придется согласовывать все работы с КГИОП, поскольку оно, естественно, входит в границы зон охраны памятников.

Компания «Специализированный застройщик «Отель Введенский» управляет одноименной четырехзвездочной гостиницей на Большом проспекте Петроградской стороны, а также строит трехзвездочную гостиницу в Калининском районе, возле проспекта Просвещения, высотой в 25 этажей. Отель должны построить к 2021 году за 1,5 млрд рублей. Как признавался «Фонтанке» Андрей Ткачев, сохранить этот объем инвестиций оказалось непросто.

Выручка фирмы в 2019 году составила 406 млн, а чистая прибыль - 293 млн рублей. Собственником фирмы является зарегистрированная на Кипре «Спиринекс Менеджмент Лимитед». Раньше федеральные сми писали, что инвестором «Введенского» может быть экс-совладелец зарегистрированного в Москве Балтийского банка развития Дмитрий Гордович. Ткачев и Гордович - партнеры по ООО «Норд», которое в 2013 году выкупило 100% акций ЗАО «Гостиницы Алроса». Позже эта компания и была преобразована в АО «СЗ Отель Введенский».

Здание на набережной канала Грибоедова вместе с участком 23 октября выставила на торги «дочка» РЖД АО «Федеральная пассажирская компания». Оно существовало с первой половины XIX века, но было перестроено в 1884 году архитекторами Михаилом Петерсоном и Павлом Сюзором для промышленника Владимира Ратькова-Рожнова. Позже помещения занял «Пассаж», который расположился на территории от канала Грибоедова до Думской улицы и, по задумке владельца, должен был конкурировать с универмагом на Невском проспекте. Тогда на здании появились арки и симметричные эркеры, оно обзавелось симметричным фасадом с входной аркой по центру. В проемах окон разместили кадуцеи в виде жезлов с двумя крыльями — символы бога торговли Меркурия.

После революции внутри располагались конторы и мебельный магазин. В 1970-х внутреннюю галерею здания, через которую можно было пройти к Думской улице, перестроили под билетные кассы для Центрального железнодорожного бюро Октябрьской железной дороги. Крышу кассового зала усеяли стеклянными иллюминаторами, пропускающими дневной свет - идею позаимствовали у библиотеки в Выборге, которую проектировал финский архитектор Алвар Аалто. Посетителей обслуживали в 43 кассовых окошках. В одно время окошек не хватало и в зале собирались огромные очереди. Спустя десятилетия электронные способы покупки билетов сделали традиционные кассы невостребованными.

РЖД давно занимается распродажей собственного имущества. К примеру, летом прошлого года корпорация выставила на торги право аренды земельного участка площадью 27,5 га на Лиговском проспекте. В лот, начальная цена которого составила 520 млн рублей, вошли 36 объектов, в том числе железнодорожные пути, производственно-складские помещения, инженерная инфраструктура и прочее. По стартовой цене все это приобрела «дочка» Glorax Development ООО «Специализированный застройщик «Лиговский Сити»».

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

Фото: Дом Ратькова-Рожнова на Citywalls.ru

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