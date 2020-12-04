«Это коктейль эмоций». Здание с залами железнодорожных касс в центре Петербурга реконструируют под «необычный» отель

Более девяти изматывающих часов участники аукциона бились за здание с залами железнодорожных касс на набережной канала Грибоедова, 24 и участок под ним. Начальная цена лота составляла 0,85 млрд рублей. Она и так была достаточно высокой, но в процессе выросла до 1,151 млрд рублей. Победитель необыкновенно долгих торгов планирует создать на этом месте гостиницу «с секретом».

Как сообщили «Фонтанке» в Российском аукционном доме 4 декабря, знаковое пятиэтажное здание площадью 9,2 тыс. кв. м почти на Невском и с видом на Казанский собор с земельным участком 3,4 тыс. кв. м. в приобрёл стратегический инвестор петербурга АО «СЗ «Отель Введенский».



В аукционе приняли участие трое потенциальных покупателей. «Торги были упорными, но мы их выиграли, - сообщил «Фонтанке» гендиретор компании Андрей Ткачев. - Объект интересный, привлекательный, в самом центре города. Объект с большими перспективами. Я не знаю, что другие претенденты на этот объект хотели в нем реализовать, потому что не знаю, кто это, но мы - люди отельные, мы - петербуржцы, отельеры. Мы будем делать гостиничный объект, но он будет необычный, поэтому сейчас вам пока раскрыть секрет не могу».

По словам директора «Отеля Введенский», компанию заинтересовало и расположение, и история здания. «Это коктейль эмоций. Это тот объект, где можно добиться вау-эффекта! То, чего очень не хватает сейчас петербуржцам и гостям нашего города,» - сказал он.

Расположение у здания действительно привлекательное с точки зрения туризма: оно находится напротив Казанского собора, в 200 метрах от станции метро «Невский проспект», неподалеку есть парковка. Отсюда пешком можно дойти до Большого и Малого залов Филармонии, Русского музея и его филиалов, в шаговой доступности - рестораны и одна из главных барных магистралей города - Думская улица.



«Проект долгий. Мы планируем частями его реализовывать, естественно. Это не ближайших нескольких месяцев дело. Здание предстоит серьезно реконструировать и приспособить под современное использование», - заявил Ткачев.

К слову, больших преград для приспособления здания под современный отель нет - оно не является памятником, и это уникальный случай для объекта в историческом центре города. Дело в том, что оно не раз было перестроено и реконструировано. При этом застройщику все равно придется согласовывать все работы с КГИОП, поскольку оно, естественно, входит в границы зон охраны памятников.

Компания «Специализированный застройщик «Отель Введенский» управляет одноименной четырехзвездочной гостиницей на Большом проспекте Петроградской стороны, а также строит трехзвездочную гостиницу в Калининском районе, возле проспекта Просвещения, высотой в 25 этажей. Отель должны построить к 2021 году за 1,5 млрд рублей. Как признавался «Фонтанке» Андрей Ткачев, сохранить этот объем инвестиций оказалось непросто.



Выручка фирмы в 2019 году составила 406 млн, а чистая прибыль - 293 млн рублей. Собственником фирмы является зарегистрированная на Кипре «Спиринекс Менеджмент Лимитед». Раньше федеральные сми писали, что инвестором «Введенского» может быть экс-совладелец зарегистрированного в Москве Балтийского банка развития Дмитрий Гордович. Ткачев и Гордович - партнеры по ООО «Норд», которое в 2013 году выкупило 100% акций ЗАО «Гостиницы Алроса». Позже эта компания и была преобразована в АО «СЗ Отель Введенский».

Здание на набережной канала Грибоедова вместе с участком 23 октября выставила на торги «дочка» РЖД АО «Федеральная пассажирская компания». Оно существовало с первой половины XIX века, но было перестроено в 1884 году архитекторами Михаилом Петерсоном и Павлом Сюзором для промышленника Владимира Ратькова-Рожнова. Позже помещения занял «Пассаж», который расположился на территории от канала Грибоедова до Думской улицы и, по задумке владельца, должен был конкурировать с универмагом на Невском проспекте. Тогда на здании появились арки и симметричные эркеры, оно обзавелось симметричным фасадом с входной аркой по центру. В проемах окон разместили кадуцеи в виде жезлов с двумя крыльями — символы бога торговли Меркурия.



После революции внутри располагались конторы и мебельный магазин. В 1970-х внутреннюю галерею здания, через которую можно было пройти к Думской улице, перестроили под билетные кассы для Центрального железнодорожного бюро Октябрьской железной дороги. Крышу кассового зала усеяли стеклянными иллюминаторами, пропускающими дневной свет - идею позаимствовали у библиотеки в Выборге, которую проектировал финский архитектор Алвар Аалто. Посетителей обслуживали в 43 кассовых окошках. В одно время окошек не хватало и в зале собирались огромные очереди. Спустя десятилетия электронные способы покупки билетов сделали традиционные кассы невостребованными.

РЖД давно занимается распродажей собственного имущества. К примеру, летом прошлого года корпорация выставила на торги право аренды земельного участка площадью 27,5 га на Лиговском проспекте. В лот, начальная цена которого составила 520 млн рублей, вошли 36 объектов, в том числе железнодорожные пути, производственно-складские помещения, инженерная инфраструктура и прочее. По стартовой цене все это приобрела «дочка» Glorax Development ООО «Специализированный застройщик «Лиговский Сити»».

