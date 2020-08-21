Бумажный статус. Стратегические инвесторы Петербурга обросли нерешенными проблемами

Причины, по которым не реализуются инвестиционные проекты, зачастую довольно простые — почти всегда дело в плохо подготовленных юридически участках. Не добавляют уверенности и кадровые перестановки в Смольном: сначала одни чиновники находят подходящий участок, подписывают все необходимые разрешения, проект готовится к старту. Потом, спустя несколько лет, появляется другое руководство и оказывается, что ничего там делать нельзя — то земля по назначению не подходит, то жители против, то еще чего. А подписи старых чиновников уже не имеют значения, и никакой ответственности за свои ошибки они не несут.

Из общего списка таких инвестпроектов не меньше 15. Так или иначе, они все ещё носят стратегический статус и пользуются как минимум формальными привилегиями, хотя за последние годы предприниматели, включенные в заветный список, лишились многих поблажек со стороны властей. Тем не менее главная льгота — земля без конкурса — все еще актуальна. Однако эта преференция во многих случаях не даёт эффекта, и расчёт чиновников на привлечение денег в город за счёт таких поблажек инвесторам не работает.

Это объясняет присутствие в списке таких компаний, как «Тойота Мотор Корпорэйшн», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «Северсталь» и других. Наиболее показательный пример — «Дженерал Моторз Авто». В июне 2006 года компания стала стратегическим инвестором, в 2008-м построила завод в Шушарах и работала на нем вплоть до 2015-го. Последние пять лет предприятие законсервировано, а из перечня стратегических проект так и не вычеркнули. Парадокс? Чиновники уверены: нет, просто закон поменялся.

Учитывая, что в 2017 году был закреплен новый порядок, по которому срок действия статуса инвестора ограничивается сроком в 10 лет (правда, с возможностью продления), из потенциально реализуемых остается только 18 проектов. Остальные 20 — бессрочные. Они не подлежат исключению из перечня, уточняют в ведомстве.

Всего, согласно постановлению правительства Петербурга, в перечне стратегических инвестиционных проектов числится 63 проекта и 38 стратегических инвесторов. Как объясняют в городском комитете по инвестициям, реализовать проект, не получив статуса стратегического инвестора, невозможно.

Привилегии для компаний остались все те же: инвестор может получить землю в аренду без проведения торгов, льготную арендную плату — 1,5 % от кадастровой стоимости, возможность выкупа участка, полученного целевым назначением, по сниженной цене и «сопровождение проекта на всех стадиях его реализации», — перечисляет председатель комитета по инвестициям Роман Голованов.

Сейчас условия стали куда проще. Стратегический статус можно получить и строителям гостиницы чуть дороже миллиарда. При том что говорить о нехватке в городе номеров не приходится. В чем заключается «стратегичность» таких проектов и почему остальные строители гостиниц возводят их на общих условиях, обывателю не всегда понятно.

Впервые статус «стратегического инвестора» начала давать еще Валентина Матвиенко — тогда его могли получить только крупные компании. Порог был установлен на уровне от 15 млрд рублей и от 3 млрд (в сфере промышленности и транспорта). В этом просматривалась логика: мы им землю и инженерное обеспечение, они нам — тысячи рабочих мест, десятки миллиардов инвестиций, миллиарды налогов и заметное место на мировой карте автоиндустрии.

Увы — и это не все. Среди перечисленных только те, кто лишился статуса. Вместе с ними есть еще и просто нереализовавшиеся проекты. Например, так и не срослось строительство мусороперерабатывающих заводов ООО «Анабасис» за 4,5 млрд и ООО «Автопарк № 6» за миллиард. В 2017-м «Анабасис» Александра Ебралидзе получил участок на Волхонке. Реализации проекта помешали местные жители — испугались, что возле домов планируют сжигать мусор, и начали протестовать. В 2018-м власти отказались от идеи построить завод и начали искать альтернативу. В итоге компания стала претендентом на участок возле полигона «Новоселки», но и там все сошло на нет.

За последние 15 лет из перечня стратегических были вычеркнуты проекты стекольного завода за 7,7 млрд, научно-исследовательского комплекса для нижнетагильского «Уралвагонзавода» за 4 млрд, конгрессно-выставочного центра «Дружба» за 36 млрд, завода по производству строительной арматуры и сортового проката за 7,5 млрд, сеть гипермаркетов Spar за 15 млрд. В списке стратегических все ещё значится компания «Биг бокс», хотя она давно уже не радовала петербуржцев новыми торговыми комплексами. Кроме того, на долгие годы был заморожен проект «развития Ново-Адмиралтейского моста».

Последнее, по опыту компаний, скорее формальность. Главное — земля. Но с ней больше всего проблем.

От строительства на набережной Смоленки, на Васильевском острове компании пришлось отказаться под давлением общественности, зафиксировав убытки более чем в 400 млн руб. Сейчас активисты из соседнего ЖК «Золотая Гавань» выступают против строительства гостиницы в Приморском районе. Инвест-отель на Приморском проспекте дважды выносился на Градсовет, но оба раза был отклонен.

Особенно показателен пример взаимодействия с городом компании «Плаза Лотус Групп» (PLG), которая получила статус стратегического инвестора в 2016 году. Город передал застройщику 6 участков в разных районах, где планировалось построить доступные по цене гостиницы. И хотя сейчас уже завершается строительство первого отеля в Московском районе, второй строится в Невском, но не со всеми участками дела прошло гладко — статус стратегического инвестора не стал оберегом для компании.

Почти такая же участь ждала «Автопарк № 6 » — в 2017-м он получил участок в промзоне «Каменка» и тоже ничего не построил. Общественность выступила против, а проект разлетелся в щепки, когда в 2018-м Смольный принял решение остановить его реализацию.

По ее словам, сейчас на участке жителями «Золотой Гавани» устроен стихийный веревочный парк и туалет сельского типа, рядом — такая же стихийная парковка автотранспорта, а депутат ЗакСа Борис Вишневский выступил с инициативой включить земельный участок в перечень зеленых насаждений общего пользования.

«Статус стратегического инвестора — это, в первую очередь, ответственность за качество, сроки, соблюдение концепции, большой объем отчетности перед профильными комитетами, — комментирует Ольга Смирнова, операционный директор ООО «Плаза Лотос Груп». — Во-вторых, это льготная аренда земли, позволяющая нам выдержать ту самую доступность ценового сегмента, которая заявлена в целевых показателях стратпроекта».

И если сначала претензии касались высоты и архитектурного решения здания, то после понижения до 7 этажей и максимального сохранения видов на залив для жителей ЖК, члены Градсовета сосредоточились на функциональном назначении объекта и общественно-политической ситуации вокруг земельного участка. Кроме того, комиссия по землепользованию и застройке 28 июля 2020 года не разрешила отклониться от предельных параметров высотности до 54 метров, что, как отмечают в компании, было необходимо для достижения компромисса: сохранения рентабельности проекта и видов на залив.

«К сожалению, статус не дает иммунитета от претензий со стороны различных групп общественности и привлеченных к городскому скандалу политиков, которые реализуют собственные электоральные амбиции. Анализируя такие кейсы, важно понимать, что складывающаяся в городе традиция отмены девелоперских проектов заканчивается деградацией оставленных территорий, ущербом городскому инвестклимату, снижением темпов развития городской среды, в том числе малого и среднего бизнеса в локации», — отмечает Ольга Смирнова.



В 2019-м город окончательно отказался от строительства океанариума в парке Интернационалистов. Проект был одобрен еще при Георгии Полтавченко в 2013 году, в начале 2015-го участок получила компания «Оптима» (входит в столичную группу «Киевская площадь» миллиардеров Зараха Илиева и Года Нисанова). Спустя еще два года она стала стратегическим инвестором.



Сначала планировалось, что проект будет завершен в 2017-м (на его реализацию закладывалось 3,5 млрд), но потом окончание работ отложили на 2021-й (стоимость выросла до 15 млрд) — помимо океанариума там решили построить зону экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. Планировалось, что все это будет находиться в новом торговом центре.



В 2019-м власти передумали. Александр Беглов, тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора, подписал запрет о предоставлении земельного участка. Местные жители восторжествовали — они сделали все, чтобы проект не состоялся. Правда, шансов у компании было мало. Судя по СПАРК, у «Оптимы» нет своего капитала. В 2019 году чистая прибыль компании составила 26 млн рублей, а чистые активы — 135 миллионов. Кстати, в перечне стратегических инвесторов она числится до сих пор.



Вопросы также вызывает проект «строительство двух трехзвездочных гостиниц в Центральном и Красногвардейском районах». Неизвестны ни инвесторы, ни объемы вложений, ни сроки реализации проекта. И, похоже, не напрасно: в комитете по инвестициям «Фонтанке» рассказали, что в настоящее время проект не реализуется. Дальнейшая его судьба тоже неясна.



Пообещал, но не дал



В 2016 году идея построить свой собственный металлургический комплекс появилась у АО «Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл». Компания предложила городу реализовать проект в Колпино за 8,5 млрд. От Смольного нужны были только «стратегический» статус и возможность получить земельный участок общей площадью 18,2 га целевым способом. С первым власти справились — в 2017-м компания стала стратегическим инвестором, а вот со вторым, видимо, не удалось.



Как рассказали «Фонтанке» в «Ижоре-Металл», участок для строительства чиновники так и не выделили. В итоге инвестор за свои деньги купил готовое помещение на территории «Ижорских заводов» и начал работать там. Для предприятия эта территория не новая — на небольшом участке площадью 10 тыс. кв. м оно и ранее в месяц выпускало по 700 тонн поковок (заготовка, промежуточное звено в производстве какой-либо детали, оборудования, «Ижор-Металл» выпускает поковки весом от 200 кг до 3,5 т. — Прим. ред.). На новом заводе компания планировала обновить устаревшее оборудование и выпускать поковки и бруски массой до 30 тонн.



Еще один промышленный проект, который ждет свои 7,5 га на Планерной улице, — завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Инвестором выступает компания «Таурас-Феникс» — к 2021 году она должна построить завод за 3,2 млрд рублей.



«На текущий момент мы ждем документы от города о предоставлении нам земли для строительства, — отметили в «Таурас-Фениксе». — Со своей стороны, мы как планировали строительство, так и планируем — ничего не изменилось».



Проект стал «стратегическим» весной 2017-го, но компанию в перечень инвесторов так и не включили. Против строительства завода активно выступали местные жители. Однако это не помешало Александру Беглову назвать проект «хорошим» и в 2019-м одобрить изменения в проект планировки участка. С тех пор глобально ничего не изменилось.



К 2021 году в Калининском районе также должен был появиться трехзвездочный отель. Статус стратегического инвестора ЗАО «Отель Введенский» получило в 2017 году, а разрешение на строительство — в июне 2018-го. Планировалось, что 25-этажный отель обойдется компании в 1,5 млрд. «Мы пытаемся сохранить этот объем инвестиций. Не очень, конечно, получается, но стараемся», — подчеркнул гендиректор отеля «Введенский» Андрей Ткачев.



По его словам, сейчас компания заканчивает проектирование и уходит в экспертизу. На строительство отеля закладывается примерно 2–2,5 года.



«К 2021 году невозможно было реализовать проект в связи с изменением архитектурно-градостроительного облика, — отметил Андрей Ткачев. — Планируем до конца года начать строиться».



Компания, действительно, прошла длинный путь согласования высотных параметров будущего здания. В итоге город одобрил инвестору строительство 24-этажного отеля. Про преимущества статуса стратегического инвестора гендиректор отеля «Введенский» отвечать не стал: «Исключительно из политкорректности я оставлю без комментариев этот вопрос».



В режиме ожидания



Вовремя построенный проект — скорее исключение на рынке инвестпроектов Петербурга. Из негативных последствий: увеличение объема инвестиций, снижение срока их окупаемости, разорванные договоры аренды и не предоставленные альтернативные участки. Стоит ли говорить о том, что некоторые проекты простаивают без дела годами, а то и десятками лет?



Своего часа, например, ждет ООО «ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей». Притом ждет давно — примерно лет десять. Компания хотела локализовать в Петербурге производство двигателей для атомной энергетики и судостроения. В 2010 году власти согласились передать предприятию участок в промзоне Конная Лахта в Ольгино. Когда оказалось, что там не проложены сети Водоканала, проект отложили.



В 2015-м СПбЗДЗ сообщил о намерении создать литейное предприятие в Саперном (при этом от прошлых планов он не отказался). В 2017 году компания получила статус стратегического инвестора, объем вложений в проект достиг 8,1 млрд. Планировалось, что стройка начнется минимум в середине 2021 года. Но пока прогнозы неоднозначные. В компании рассказали, что на территории по-прежнему ведутся изыскательские работы — «никакого строительства там нет».



Проект по строительству автовокзала «Южный» и 6-этажной гостиницы тоже завис на неопределенный срок. В 2018 году комитет по инвестициям подготовил проект постановления, по которому ООО «Вернисаж» без торгов должен был получить в аренду земельный участок площадью 2,6 га возле станции метро «Купчино». Однако занимавший тогда пост вице-губернатора Игорь Албин решил отложить проект — его смутили финансовое положение компании (нулевой баланс, один работник, отсутствие оборотных средств). С тех пор другой информации не появлялось.



Дозвониться до компании у корреспондента «Фонтанки» не получилось. В 2019 году в «Вернисаже» рассказывали, что ждут подписания документов о выделении земельных участков и что гостиница будет построена на другом участке (не рядом с автовокзалом).



Еще один интересный проект — «реконструкция Апраксина двора». Его реализацией за 5,1 млрд рублей обещала заняться инвестиционно-строительная компания «Апраксин двор». Начало работ было запланировано на 2018 год (тогда же проект стал «стратегическим»), а окончание — к 2025-му. Однако Александр Беглов решил, что, если здание будет передано инвестору, город может лишиться прав как на сам объект, так и на участок, и приостановил реализацию проекта.



«Все документы по проекту в комитете по инвестициям. Реконструкция на территории Апраксина двора будет, но, к сожалению, сроки реализации этого проекта затягиваются», — заявили в «Инвестиционно-строительной компании Апраксин двор».



Сдвинулось по срокам и строительство завода по утилизации резиновых изделий за 1,6 млрд рублей. Инвестором по этому проекту был признан ООО «НПО Инноватех». В 2017 году оно получило участок 2,8 га в промзоне Обухово, на площадку планировало выйти во второй половине 2019 года. Как рассказали «Фонтанке» в компании, сроки окончания строительства были сдвинуты до 2022 года, но в итоге они могут увеличиться еще больше.



«Мы сейчас активно занимаемся технологическим проектированием, — подчеркнули в компании. — Общестроительная часть не началась, но она за 2 года вполне будет реализована. Сейчас мы более взвешенно, ответственно подходим ко всем срокам. У нас есть рамочное соглашение, подписанное с городом до 2024 года, — в него мы полностью укладываемся».



По словам представителя «Инноватеха», стройка — не самое главное в проекте. Сейчас все силы предприятия брошены на изготовление инновационного оборудования. Назвать точные сроки реализации проекта и итоговый объем инвестиций в компании не смогли.



Фух! Вроде справились



В списке реализованных проектов можно увидеть интересную тенденцию — получение «стратегического» статуса уже по окончании строительства объектов. Практика интересная, а главное — стопроцентная. В Смольном почему-то напрямую об этом не заявляют, но и скрывать тоже не пытаются.



Один из примеров — строительство завода по производству фармацевтических субстанций в Пушкине. В 2014 году компания «Герофарм» начала реализовывать проект за 3,3 млрд рублей. По информации пресс-службы компании, завод был запущен и начал функционировать в 2018 году — тогда же, когда было подписано инвестиционное соглашение с городом.



«К моменту заключения соглашения состоялся запуск 1-й очереди по производству фармацевтических субстанций для оригинальных препаратов в области неврологии, гинекологии и офтальмологии», — подчеркнули в пресс-службе компании. Подготовка к соглашению, по данным «Герофарма», началась еще в 2017 году.



Изначально планировалось, что три новых фармацевтических завода (два из которых числятся в списке стратегически инвестиционных) появятся в промзоне «Пушкинская» в 2014 году. Уложиться в срок не удалось ни одному — помешали ограничения максимальной высотности (10 м). «Герофарм» должен был открыться в начале 2017 года, а ООО «Самсон-Мед» — весной 2018-го.



Начальник информационного центра компании Заурбек Газдиев рассказал, что проект продвигается — сейчас «Самсон-Мед» находится на очередном этапе завершения строительства.



«Сам завод уже стоит в фармацевтическом кластере в Пушкине. Сейчас есть определенные сложности экономического характера, из-за которых темпы строительства снизились, но по-прежнему идут по плану, — сказал Заурбек Газдиев. — Сроки завершения проекта не могу сказать. Планировалось в конце этого года, но сроки сдвинутся. Не знаю, на сколько».



Как объясняет представитель «Самсон-Меда», сроки реализации сдвинулись из-за неудачной работы с субподрядчиками — власть тут ни при чем. По словам Заурбека Газдиева, инвестиции выросли почти в два раза — сначала закладывалось 4,5 млрд, на конец 2019 года проект уже оценивался в 7,5 млрд. Однако он уверен: стоимость еще подрастет.



В конце 2015 года город решил, что поможет компании ООО «Бассейны» построить сеть крытых спортивных комплексов — проект вошел в список «стратегических». Планировалось, что в Петербурге появится 10 спортивно-оздоровительных бассейнов за 6 млрд рублей.



«В настоящее время 6 плавательных комплексов введены в эксплуатацию. Кроме того, по еще одному крытому спортивному комплексу без трибун для зрителей осуществляются работы по проектированию и строительству», — подчеркнули в комитете по инвестициям. Пропажу еще трех бассейнов в компании объяснили так: «участки для реализации нашего проекта не подходящие».



В списке стратегических инвесторов также присутствует «Алекс Фитнес» — до 2028 года он должен построить четыре спортивных клуба в Петербурге. Объем инвестиций и детали строительства пока что остаются загадкой. В пресс-службе компании не смогли оперативно рассказать подробности проекта.



Как отметил член региональной Общественной палаты, президент ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек, в условиях коронавируса наиболее уязвимые сектора — общепит, туризм и сфера услуг. «Может, это передышка, которая позволит сконцентрировать ресурсы, — рассуждает эксперт. — А может, это такой сигнал, что пора легально выходить на рынок».



По его словам, после вступления в силу запрета о размещении хостелов в жилых домах, город начал активнее заниматься развитием туристической отрасли.



«Сейчас рынок должен быть переформатирован либо за счет апартаментов, либо за счет гостевых домов. И должны быть выделены здания, которые пойдут под реконструкцию и целиком будут предусмотрены под гостевую функцию. Тогда дефицит средств размещения будет восполнен», — подчеркнул эксперт.



В 2020 году статус стратегического проекта получил транспортно-логистический комплекс в Красносельском районе. К 2022 году его должна построить группа «Адмирал» за 2,5 миллиарда. Кроме того, на днях городское правительство одобрило присвоение «стратегического» статуса многофункциональному гостиничному комплексу в Московском районе. За 1,1 млрд рублей ООО «Фомальгаут» построит трехзвездочную гостиницу с торгово-деловым центром и паркингом.



Вопрос «Фонтанки» о том, не пора ли городу пересмотреть условия предоставления статуса стратегического инвестора и повысить ответственность предпринимателей и чиновников, в Смольном оставили без ответа.



Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

