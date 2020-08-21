Бумажный статус. Стратегические инвесторы Петербурга обросли нерешенными проблемами
В Петербурге стратегические инвестпроекты на общую сумму более 100 млрд рублей либо критически отстают от графика, либо полностью провалились.
Из общего списка таких инвестпроектов не меньше 15. Так или иначе, они все ещё носят стратегический статус и пользуются как минимум формальными привилегиями, хотя за последние годы предприниматели, включенные в заветный список, лишились многих поблажек со стороны властей. Тем не менее главная льгота — земля без конкурса — все еще актуальна. Однако эта преференция во многих случаях не даёт эффекта, и расчёт чиновников на привлечение денег в город за счёт таких поблажек инвесторам не работает.
Причины, по которым не реализуются инвестиционные проекты, зачастую довольно простые — почти всегда дело в плохо подготовленных юридически участках. Не добавляют уверенности и кадровые перестановки в Смольном: сначала одни чиновники находят подходящий участок, подписывают все необходимые разрешения, проект готовится к старту. Потом, спустя несколько лет, появляется другое руководство и оказывается, что ничего там делать нельзя — то земля по назначению не подходит, то жители против, то еще чего. А подписи старых чиновников уже не имеют значения, и никакой ответственности за свои ошибки они не несут.
Приятный бонус
Всего, согласно постановлению правительства Петербурга, в перечне стратегических инвестиционных проектов числится 63 проекта и 38 стратегических инвесторов. Как объясняют в городском комитете по инвестициям, реализовать проект, не получив статуса стратегического инвестора, невозможно.
Учитывая, что в 2017 году был закреплен новый порядок, по которому срок действия статуса инвестора ограничивается сроком в 10 лет (правда, с возможностью продления), из потенциально реализуемых остается только 18 проектов. Остальные 20 — бессрочные. Они не подлежат исключению из перечня, уточняют в ведомстве.
Это объясняет присутствие в списке таких компаний, как «Тойота Мотор Корпорэйшн», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «Северсталь» и других. Наиболее показательный пример — «Дженерал Моторз Авто». В июне 2006 года компания стала стратегическим инвестором, в 2008-м построила завод в Шушарах и работала на нем вплоть до 2015-го. Последние пять лет предприятие законсервировано, а из перечня стратегических проект так и не вычеркнули. Парадокс? Чиновники уверены: нет, просто закон поменялся.
Впервые статус «стратегического инвестора» начала давать еще Валентина Матвиенко — тогда его могли получить только крупные компании. Порог был установлен на уровне от 15 млрд рублей и от 3 млрд (в сфере промышленности и транспорта). В этом просматривалась логика: мы им землю и инженерное обеспечение, они нам — тысячи рабочих мест, десятки миллиардов инвестиций, миллиарды налогов и заметное место на мировой карте автоиндустрии.
Сейчас условия стали куда проще. Стратегический статус можно получить и строителям гостиницы чуть дороже миллиарда. При том что говорить о нехватке в городе номеров не приходится. В чем заключается «стратегичность» таких проектов и почему остальные строители гостиниц возводят их на общих условиях, обывателю не всегда понятно.
Привилегии для компаний остались все те же: инвестор может получить землю в аренду без проведения торгов, льготную арендную плату —
Последнее, по опыту компаний, скорее формальность. Главное — земля. Но с ней больше всего проблем.
Ушли безвозвратно
За последние 15 лет из перечня стратегических были вычеркнуты проекты стекольного завода за 7,7 млрд, научно-исследовательского комплекса для нижнетагильского «Уралвагонзавода» за 4 млрд, конгрессно-выставочного центра «Дружба» за 36 млрд, завода по производству строительной арматуры и сортового проката за 7,5 млрд, сеть гипермаркетов Spar за 15 млрд. В списке стратегических все ещё значится компания «Биг бокс», хотя она давно уже не радовала петербуржцев новыми торговыми комплексами. Кроме того, на долгие годы был заморожен проект «развития Ново-Адмиралтейского моста».
Увы — и это не все. Среди перечисленных только те, кто лишился статуса. Вместе с ними есть еще и просто нереализовавшиеся проекты. Например, так и не срослось строительство мусороперерабатывающих заводов ООО «Анабасис» за 4,5 млрд и ООО «Автопарк
Почти такая же участь ждала «Автопарк
Особенно показателен пример взаимодействия с городом компании «Плаза Лотус Групп» (PLG), которая получила статус стратегического инвестора в 2016 году. Город передал застройщику 6 участков в разных районах, где планировалось построить доступные по цене гостиницы. И хотя сейчас уже завершается строительство первого отеля в Московском районе, второй строится в Невском, но не со всеми участками дела прошло гладко — статус стратегического инвестора не стал оберегом для компании.
От строительства на набережной Смоленки, на Васильевском острове компании пришлось отказаться под давлением общественности, зафиксировав убытки более чем в 400 млн руб. Сейчас активисты из соседнего ЖК «Золотая Гавань» выступают против строительства гостиницы в Приморском районе. Инвест-отель на Приморском проспекте дважды выносился на Градсовет, но оба раза был отклонен.
И если сначала претензии касались высоты и архитектурного решения здания, то после понижения до 7 этажей и максимального сохранения видов на залив для жителей ЖК, члены Градсовета сосредоточились на функциональном назначении объекта и общественно-политической ситуации вокруг земельного участка. Кроме того, комиссия по землепользованию и застройке 28 июля 2020 года не разрешила отклониться от предельных параметров высотности до 54 метров, что, как отмечают в компании, было необходимо для достижения компромисса: сохранения рентабельности проекта и видов на залив.
«Статус стратегического инвестора — это, в первую очередь, ответственность за качество, сроки, соблюдение концепции, большой объем отчетности перед профильными комитетами, — комментирует Ольга Смирнова, операционный директор ООО «Плаза Лотос Груп». — Во-вторых, это льготная аренда земли, позволяющая нам выдержать ту самую доступность ценового сегмента, которая заявлена в целевых показателях стратпроекта».
По ее словам, сейчас на участке жителями «Золотой Гавани» устроен стихийный веревочный парк и туалет сельского типа, рядом — такая же стихийная парковка автотранспорта, а депутат ЗакСа Борис Вишневский выступил с инициативой включить земельный участок в перечень зеленых насаждений общего пользования.
«К сожалению, статус не дает иммунитета от претензий со стороны различных групп общественности и привлеченных к городскому скандалу политиков, которые реализуют собственные электоральные амбиции. Анализируя такие кейсы, важно понимать, что складывающаяся в городе традиция отмены девелоперских проектов заканчивается деградацией оставленных территорий, ущербом городскому инвестклимату, снижением темпов развития городской среды, в том числе малого и среднего бизнеса в локации», — отмечает Ольга Смирнова.
В 2019-м город окончательно отказался от строительства океанариума в парке Интернационалистов. Проект был одобрен еще при Георгии Полтавченко в 2013 году, в начале 2015-го участок получила компания «Оптима» (входит в столичную группу «Киевская площадь» миллиардеров Зараха Илиева и Года Нисанова). Спустя еще два года она стала стратегическим инвестором.
Сначала планировалось, что проект будет завершен в 2017-м (на его реализацию закладывалось 3,5 млрд), но потом окончание работ отложили на 2021-й (стоимость выросла до 15 млрд) — помимо океанариума там решили построить зону экстремального спорта, магазины, кинотеатр и фуд-корт. Планировалось, что все это будет находиться в новом торговом центре.
В 2019-м власти передумали. Александр Беглов, тогда еще временно исполняющий обязанности губернатора, подписал запрет о предоставлении земельного участка. Местные жители восторжествовали — они сделали все, чтобы проект не состоялся. Правда, шансов у компании было мало. Судя по СПАРК, у «Оптимы» нет своего капитала. В 2019 году чистая прибыль компании составила 26 млн рублей, а чистые активы — 135 миллионов. Кстати, в перечне стратегических инвесторов она числится до сих пор.
Вопросы также вызывает проект «строительство двух трехзвездочных гостиниц в Центральном и Красногвардейском районах». Неизвестны ни инвесторы, ни объемы вложений, ни сроки реализации проекта. И, похоже, не напрасно: в комитете по инвестициям «Фонтанке» рассказали, что в настоящее время проект не реализуется. Дальнейшая его судьба тоже неясна.
Пообещал, но не дал
В 2016 году идея построить свой собственный металлургический комплекс появилась у АО «Кузнечно-механический завод «Ижора-Металл». Компания предложила городу реализовать проект в Колпино за 8,5 млрд. От Смольного нужны были только «стратегический» статус и возможность получить земельный участок общей площадью 18,2 га целевым способом. С первым власти справились — в 2017-м компания стала стратегическим инвестором, а вот со вторым, видимо, не удалось.
Как рассказали «Фонтанке» в «Ижоре-Металл», участок для строительства чиновники так и не выделили. В итоге инвестор за свои деньги купил готовое помещение на территории «Ижорских заводов» и начал работать там. Для предприятия эта территория не новая — на небольшом участке площадью 10 тыс. кв. м оно и ранее в месяц выпускало по 700 тонн поковок (заготовка, промежуточное звено в производстве какой-либо детали, оборудования, «Ижор-Металл» выпускает поковки весом от 200 кг до 3,5 т. — Прим. ред.). На новом заводе компания планировала обновить устаревшее оборудование и выпускать поковки и бруски массой до 30 тонн.
Еще один промышленный проект, который ждет свои 7,5 га на Планерной улице, — завод по производству фасовочно-упаковочного оборудования. Инвестором выступает компания «Таурас-Феникс» — к 2021 году она должна построить завод за 3,2 млрд рублей.
«На текущий момент мы ждем документы от города о предоставлении нам земли для строительства, — отметили в «Таурас-Фениксе». — Со своей стороны, мы как планировали строительство, так и планируем — ничего не изменилось».
Проект стал «стратегическим» весной 2017-го, но компанию в перечень инвесторов так и не включили. Против строительства завода активно выступали местные жители. Однако это не помешало Александру Беглову назвать проект «хорошим» и в 2019-м одобрить изменения в проект планировки участка. С тех пор глобально ничего не изменилось.
К 2021 году в Калининском районе также должен был появиться трехзвездочный отель. Статус стратегического инвестора ЗАО «Отель Введенский» получило в 2017 году, а разрешение на строительство — в июне 2018-го. Планировалось, что 25-этажный отель обойдется компании в 1,5 млрд. «Мы пытаемся сохранить этот объем инвестиций. Не очень, конечно, получается, но стараемся», — подчеркнул гендиректор отеля «Введенский» Андрей Ткачев.
По его словам, сейчас компания заканчивает проектирование и уходит в экспертизу. На строительство отеля закладывается примерно 2–2,5 года.
«К 2021 году невозможно было реализовать проект в связи с изменением архитектурно-градостроительного облика, — отметил Андрей Ткачев. — Планируем до конца года начать строиться».
Компания, действительно, прошла длинный путь согласования высотных параметров будущего здания. В итоге город одобрил инвестору строительство 24-этажного отеля. Про преимущества статуса стратегического инвестора гендиректор отеля «Введенский» отвечать не стал: «Исключительно из политкорректности я оставлю без комментариев этот вопрос».
В режиме ожидания
Вовремя построенный проект — скорее исключение на рынке инвестпроектов Петербурга. Из негативных последствий: увеличение объема инвестиций, снижение срока их окупаемости, разорванные договоры аренды и не предоставленные альтернативные участки. Стоит ли говорить о том, что некоторые проекты простаивают без дела годами, а то и десятками лет?
Своего часа, например, ждет ООО «ПО «Санкт-Петербургский завод дизельных запчастей». Притом ждет давно — примерно лет десять. Компания хотела локализовать в Петербурге производство двигателей для атомной энергетики и судостроения. В 2010 году власти согласились передать предприятию участок в промзоне Конная Лахта в Ольгино. Когда оказалось, что там не проложены сети Водоканала, проект отложили.
В 2015-м СПбЗДЗ сообщил о намерении создать литейное предприятие в Саперном (при этом от прошлых планов он не отказался). В 2017 году компания получила статус стратегического инвестора, объем вложений в проект достиг 8,1 млрд. Планировалось, что стройка начнется минимум в середине 2021 года. Но пока прогнозы неоднозначные. В компании рассказали, что на территории по-прежнему ведутся изыскательские работы — «никакого строительства там нет».
Проект по строительству автовокзала «Южный» и 6-этажной гостиницы тоже завис на неопределенный срок. В 2018 году комитет по инвестициям подготовил проект постановления, по которому ООО «Вернисаж» без торгов должен был получить в аренду земельный участок площадью 2,6 га возле станции метро «Купчино». Однако занимавший тогда пост вице-губернатора Игорь Албин решил отложить проект — его смутили финансовое положение компании (нулевой баланс, один работник, отсутствие оборотных средств). С тех пор другой информации не появлялось.
Дозвониться до компании у корреспондента «Фонтанки» не получилось. В 2019 году в «Вернисаже» рассказывали, что ждут подписания документов о выделении земельных участков и что гостиница будет построена на другом участке (не рядом с автовокзалом).
Еще один интересный проект — «реконструкция Апраксина двора». Его реализацией за 5,1 млрд рублей обещала заняться инвестиционно-строительная компания «Апраксин двор». Начало работ было запланировано на 2018 год (тогда же проект стал «стратегическим»), а окончание — к 2025-му. Однако Александр Беглов решил, что, если здание будет передано инвестору, город может лишиться прав как на сам объект, так и на участок, и приостановил реализацию проекта.
«Все документы по проекту в комитете по инвестициям. Реконструкция на территории Апраксина двора будет, но, к сожалению, сроки реализации этого проекта затягиваются», — заявили в «Инвестиционно-строительной компании Апраксин двор».
Сдвинулось по срокам и строительство завода по утилизации резиновых изделий за 1,6 млрд рублей. Инвестором по этому проекту был признан ООО «НПО Инноватех». В 2017 году оно получило участок 2,8 га в промзоне Обухово, на площадку планировало выйти во второй половине 2019 года. Как рассказали «Фонтанке» в компании, сроки окончания строительства были сдвинуты до 2022 года, но в итоге они могут увеличиться еще больше.
«Мы сейчас активно занимаемся технологическим проектированием, — подчеркнули в компании. — Общестроительная часть не началась, но она за 2 года вполне будет реализована. Сейчас мы более взвешенно, ответственно подходим ко всем срокам. У нас есть рамочное соглашение, подписанное с городом до 2024 года, — в него мы полностью укладываемся».
По словам представителя «Инноватеха», стройка — не самое главное в проекте. Сейчас все силы предприятия брошены на изготовление инновационного оборудования. Назвать точные сроки реализации проекта и итоговый объем инвестиций в компании не смогли.
Фух! Вроде справились
В списке реализованных проектов можно увидеть интересную тенденцию — получение «стратегического» статуса уже по окончании строительства объектов. Практика интересная, а главное — стопроцентная. В Смольном почему-то напрямую об этом не заявляют, но и скрывать тоже не пытаются.
Один из примеров — строительство завода по производству фармацевтических субстанций в Пушкине. В 2014 году компания «Герофарм» начала реализовывать проект за 3,3 млрд рублей. По информации пресс-службы компании, завод был запущен и начал функционировать в 2018 году — тогда же, когда было подписано инвестиционное соглашение с городом.
«К моменту заключения соглашения состоялся запуск 1-й очереди по производству фармацевтических субстанций для оригинальных препаратов в области неврологии, гинекологии и офтальмологии», — подчеркнули в пресс-службе компании. Подготовка к соглашению, по данным «Герофарма», началась еще в 2017 году.
Изначально планировалось, что три новых фармацевтических завода (два из которых числятся в списке стратегически инвестиционных) появятся в промзоне «Пушкинская» в 2014 году. Уложиться в срок не удалось ни одному — помешали ограничения максимальной высотности (10 м). «Герофарм» должен был открыться в начале 2017 года, а ООО «Самсон-Мед» — весной 2018-го.
Начальник информационного центра компании Заурбек Газдиев рассказал, что проект продвигается — сейчас «Самсон-Мед» находится на очередном этапе завершения строительства.
«Сам завод уже стоит в фармацевтическом кластере в Пушкине. Сейчас есть определенные сложности экономического характера, из-за которых темпы строительства снизились, но по-прежнему идут по плану, — сказал Заурбек Газдиев. — Сроки завершения проекта не могу сказать. Планировалось в конце этого года, но сроки сдвинутся. Не знаю, на сколько».
Как объясняет представитель «Самсон-Меда», сроки реализации сдвинулись из-за неудачной работы с субподрядчиками — власть тут ни при чем. По словам Заурбека Газдиева, инвестиции выросли почти в два раза — сначала закладывалось 4,5 млрд, на конец 2019 года проект уже оценивался в 7,5 млрд. Однако он уверен: стоимость еще подрастет.
В конце 2015 года город решил, что поможет компании ООО «Бассейны» построить сеть крытых спортивных комплексов — проект вошел в список «стратегических». Планировалось, что в Петербурге появится 10 спортивно-оздоровительных бассейнов за 6 млрд рублей.
«В настоящее время 6 плавательных комплексов введены в эксплуатацию. Кроме того, по еще одному крытому спортивному комплексу без трибун для зрителей осуществляются работы по проектированию и строительству», — подчеркнули в комитете по инвестициям. Пропажу еще трех бассейнов в компании объяснили так: «участки для реализации нашего проекта не подходящие».
В списке стратегических инвесторов также присутствует «Алекс Фитнес» — до 2028 года он должен построить четыре спортивных клуба в Петербурге. Объем инвестиций и детали строительства пока что остаются загадкой. В пресс-службе компании не смогли оперативно рассказать подробности проекта.
Как отметил член региональной Общественной палаты, президент ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек, в условиях коронавируса наиболее уязвимые сектора — общепит, туризм и сфера услуг. «Может, это передышка, которая позволит сконцентрировать ресурсы, — рассуждает эксперт. — А может, это такой сигнал, что пора легально выходить на рынок».
По его словам, после вступления в силу запрета о размещении хостелов в жилых домах, город начал активнее заниматься развитием туристической отрасли.
«Сейчас рынок должен быть переформатирован либо за счет апартаментов, либо за счет гостевых домов. И должны быть выделены здания, которые пойдут под реконструкцию и целиком будут предусмотрены под гостевую функцию. Тогда дефицит средств размещения будет восполнен», — подчеркнул эксперт.
В 2020 году статус стратегического проекта получил транспортно-логистический комплекс в Красносельском районе. К 2022 году его должна построить группа «Адмирал» за 2,5 миллиарда. Кроме того, на днях городское правительство одобрило присвоение «стратегического» статуса многофункциональному гостиничному комплексу в Московском районе. За 1,1 млрд рублей ООО «Фомальгаут» построит трехзвездочную гостиницу с торгово-деловым центром и паркингом.
Вопрос «Фонтанки» о том, не пора ли городу пересмотреть условия предоставления статуса стратегического инвестора и повысить ответственность предпринимателей и чиновников, в Смольном оставили без ответа.
Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»