FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: 0
77.11р90.81р
Что закрыто в СПБ с 9 ноябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19Карабахский конфликт
13.11.2020 12:17
1
Печать

Моргенштерн выпустил трек с Lil Pump, о котором говорил Дудю

Рэпер Моргенштерн выпустил трек «Watafuk!?», записанный с американским хип-хоп-исполнителем Lil Pump. Работа официально появилась в Сети 13 ноября.

О готовящемся релизе Моргенштерн в начале ноября рассказывал в интервью Юрию Дудю. Тогда он рассказал о том, что уговорить Lil Pump на фит ему помогли подписчики, которые по просьбе «заспамили» тому соцсети. В результате артист сам написал рэперу, а после знакомства «пропал на полгода и прислал куплет».

К утру 13 ноября «Watafuk!?» собрал на YouTube больше 817 тысяч просмотров и взлетел на первую строчку вкладки «В тренде», притом что на второй — сюжет с разбором текста трека. Моргенштерна уже успели раскритиковать за отсутствие логической связи между куплетами двух артистов, — каждый просто расхваливает сам свою жизнь, ничего не говоря друг о друге. В самом видео по сути ничего не меняется — исходная картинка с двумя артистами лишь слегка анимирована.

Фото: скриншот из видео

Lil Pump — хип-хоп исполнитель из Майами, получивший широкую известность после выхода сингла «Cucci Gang» в 2017 году. Работал с Канье Уэстом, стал автором саундтрека к фильму «Дэдпул-2».

Не все поклонники Моргенштерна даже после выхода нового трека поверили в то, что американец правда сотрудничал с ним. В комментариях можно увидеть вопросы о том, «знает ли о работе Lil Pump».

Фото: скриншот из видео

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Never_Mind
Что это за набор слов заголовке?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний