Рэпер Моргенштерн выпустил трек «Watafuk!?», записанный с американским хип-хоп-исполнителем Lil Pump. Работа официально появилась в Сети 13 ноября.



О готовящемся релизе Моргенштерн в начале ноября рассказывал в интервью Юрию Дудю. Тогда он рассказал о том, что уговорить Lil Pump на фит ему помогли подписчики, которые по просьбе «заспамили» тому соцсети. В результате артист сам написал рэперу, а после знакомства «пропал на полгода и прислал куплет».



К утру 13 ноября «Watafuk!?» собрал на YouTube больше 817 тысяч просмотров и взлетел на первую строчку вкладки «В тренде», притом что на второй — сюжет с разбором текста трека. Моргенштерна уже успели раскритиковать за отсутствие логической связи между куплетами двух артистов, — каждый просто расхваливает сам свою жизнь, ничего не говоря друг о друге. В самом видео по сути ничего не меняется — исходная картинка с двумя артистами лишь слегка анимирована.