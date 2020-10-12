Врачи рассказали о терминальном состоянии ученика гимназии № 67 Петербурга

Последние данные о пациенте сообщил «Фонтанке» 12 октября главный врач детской городской больницы № 2 Автандил Микава. «Состояние, по сути дела, терминальное. То, что он живет, — из разряда чудес. У мальчика поврежден мозг, это вносит самую большую проблему. Над ним 24 часа в сутки работают врачи. Что-то убавляют в терапии, что-то добавляют. Пока он стабилен. Мы боремся и будем бороться, веря, что он выживет, а мы ему поможем. Более сложной ситуации за 40 лет своей работы хирургом я не припомню», — сказал Микава.

Выпавший из окна гимназии № 67 Петербурга восьмиклассник жив, но его состояние остается крайне тяжелым. В крови пострадавшего не нашли запрещенных веществ.

В крови пострадавшего не нашли запрещенных веществ, выяснила «Фонтанка». Ранее анонимные читатели прислали в редакцию письмо, в котором утверждалось, что восьмиклассник употребляет сам и занимается сбытом и якобы администрация гимназии была осведомлена об этом. Эта информация не подтверждается.

Ученик гимназии № 67 с углубленным изучением испанского и английского языков днем 8 октября выпал из окна четвертого этажа во время перемены. Следственный комитет Петроградского района возбудил уголовное дело по статье 110 УК «Доведение до самоубийства».

После случая с восьмиклассником «Фонтанка» опубликовала материал «Я на уроке хозяйка!». Бывшие и действующие ученики опубликовали серию обращений в защиту директора гимназии Екатерины Григорьевой. Сама руководитель учреждения на неоднократные просьбы прокомментировать падение ребенка из окна во время школьного процесса, отношения учителей и учеников и свое видение ситуации ответила отказом.