«Экзамен по литературе надо полюбить». Петербургский педагог-рекордсмен рассказывает, как сдать на 100 баллов один из самых сложных ЕГЭ

Евгения Гудковская Фото: из личного архива

Первые результаты по ЕГЭ объявлены. Самый большой прирост стобалльников в Петербурге среди тех, кто сдавал литературу. Только в школе № 323 Невского района трое выпускников заработали максимальные оценки. Достичь наивысшего результата им помогала педагог из династии учителей литературы Евгения Гудковская. Она рассказала «Фонтанке», как провела свой отпуск в онлайн-консультациях, опровергла стереотип о равнодушных к чтению школьниках и объяснила, почему молодые интересуются Ницше.

- Евгения Анатольевна, помните момент, когда вы узнали о результатах ваших учеников?



- Я была в школе, где у нас есть доступ к базе, и мы стали смотреть результаты. Когда увидели результат первого ребёнка, у меня было ощущение, что это какая-то ошибка. Тут же открыли второго — там такая же цифра. Не покидало ощущение, что это сбой системы, а на сайте ведутся какие-то работы. Потом стали смотреть по другим классам, результаты там были немного другие. Пока новость на сайте комитета по образованию не появилась, верилось с трудом. Мы боялись радоваться так сильно.

- Вы не ожидали стобалльных результатов?

- Нет, потому что литература — один из самых сложных экзаменов. Он занимает второе место по сложности после биологии. Если ребёнок набрал за 70 баллов — это очень хороший результат, к 80 подобрался — совсем хорошо. Мы, конечно, ориентировались выше 80 и очень старались приблизиться к максимальному результату. Я реалист, всегда говорю, что мы в голове рисуем цифру 100, мы визуализируем, но мы понимаем, что это идеал и бывают разные ситуации. Я не была готова к такому результату, до сих пор ощущение, что мне все это приснилось.



- Почему экзамен считается сложным?

- Из-за объёма, который нужно подготовить. Невероятное количество текстов, в них нужно не просто ориентироваться, нужно знать цитаты, особенно если мы говорим о текстах критических, их нужно знать буквально до запятой. Помимо теста дети пишут пять сочинений. Сочинения все разные, они нацелены на разные умения ребят. И все это нужно проводить на глубоком литературоведческом уровне, используя терминологию, приёмы анализа текста.

- Как проходила подготовка и как на ней сказалось дистанционное обучение?

- Уроки литературы в старших классах я строю, используя приёмы, которые понадобятся при сдаче ЕГЭ. Основная часть подготовки легла на последние полгода. Сначала мне казалось, что дистанционное обучение — это крах, мы не вылезем из этой ситуации, будут очень низкие результаты, мы не справимся. Но у нас в школе хорошо организовали процесс. Мы занимались с ребятами на платформе Zoom. У нас по расписанию были абсолютно все уроки. Отдельно я проводила консультации. В июне я официально ушла в отпуск, но каждый день мы с ребятами занимались по несколько часов, в последнюю неделю по 5-7 часов в день. Знаете, чем больше ты готовишься, тем больше тебе кажется, что ты ничего не знаешь. Примерно такое у ребят было ощущение. И я чувствовала, что в состоянии нашей групповой подготовки, когда мы все время находимся в режиме интенсивной тренировки, ребятам комфортно. Они более уверенно себя чувствуют. Мы занимались и по будням, и по выходным. В машине я ехала и с ними проводила конференц-связь.



- Вы и психологическую поддержку оказывали?

- Очень важен психологический настрой ребёнка. Дети сейчас вспоминают и говорят, что они очень запомнили слова, которые я им сказала перед экзаменом. Я сказала: «Ребят, экзамен по литературе надо полюбить. Надо прийти туда и получить удовольствие от того, что вы 3 часа 55 минут пишите тексты». И ребятам так это запало, что когда они вышли с экзамена, то сказали, что все так и сделали.

- Из-за пандемии была какая-то особая тревога?

- Мои ученики были готовы. Я им объясняла, как будет проходить экзамен, что организаторы будут в масках, на входе измерят температуру. Они сдавали в другой школе Невского района и сказали, что условия были комфортными.

- Какие задания им показались сложнее или наоборот лёгкими?

- Очень были рады, что в некоторых вариантах текст Толстого достался. Они в нём очень хорошо ориентировались. Самые сложные, традиционно, — это задания по лирике. Там нужно было, так скажем, извернуться, чтобы найти какие-то аналогии в литературе, привести примеры, сравнить. Это же нужно в голове держать схожие по тематике произведения.



- У ваших учеников были репетиторы?

- У одной девочки какое-то время был репетитор, остальные занимались только со мной.

- Куда ребята планируют поступать?

- Парень на филологический факультет в СПБГУ, одна девушка во ВГИК и ещё одна — на музыкальную звукорежиссуру. Эти дети не медалисты, они хорошисты. Двое из них участвовали в районных олимпиадах с разным успехом. Парень — призёр районной олимпиады и победитель литературных конкурсов. Он раскрылся в 10 и 11 классе, стал проявлять интерес к литературе.

- Возможно сдать ЕГЭ по литературе, прочитав только краткие пересказы?

- Экзамен по литературе предполагает хорошее знание текстов. Но правильно прочитанные тексты — это только 50% успеха. Дальше нужно знать теорию литературы, нужно уметь анализировать. Нам очень помогла моя система, когда мы в Zoom брали работу каждого и по критериям проверяли, так же как их проверяют эксперты на едином государственном экзамене. Это сильно помогло, ведь когда ты знаешь по каким критериям тебя будут оценивать, ты знаешь, что нужно обязательно включить.



- Для себя школьники читают?

- Читают много современной и иностранной литературы: Борхеса, Пелевина, Толстую, Водолазкина. Если, например, Достоевский в школьной программе — это «Преступление и наказание» и иногда «Идиот», то есть ребята, у которых весь Достоевский прочитан. Они не останавливаются на чём-то одном. Они стараются разбираться в литературном процессе. Читают и философскую литературу: Ницше и Шопенгауэра, потому что многие вещи в той же самой русской литературе без философии не понять.

- То есть не все современные школьники стали меньше читать и больше времени проводить в гаджетах?

- Мир изменился и будущее, конечно, за технологиями. Это надо принять и с этим нужно научиться работать. Мои ученики точно также проводят время за гаджетами, они абсолютно социализированы, они ведут свои странички в социальных сетях. Но при этом есть ещё что-то. И вот это что-то — это разговор о нравственности, о человеческой душе и о тех главных законах бытия, которые существуют, благодаря которым человек становится человеком. И когда с детьми с достаточно раннего возраста ты начинаешь говорить о серьёзном, они разворачиваются. Конечно не все, но очень многие. Иногда бывает, что выпускники были троечниками, а приходят в 25 лет и говорят: «Вы знаете, из школьного, помимо разных вечеров и мероприятий, мы вспоминаем уроки литературы. Да, мы тогда не читали. Но мы выросли и стали читать, вернулись к тем книгам, о которых вы говорили».



- Сейчас гуманитарные специальности — не в приоритете. Что вы скажете школьнику, который спросит, зачем вообще нужно изучать литературу?

- Хороший вопрос. Я не сторонник подхода «учить литературу». Её не надо учить. Её нужно читать и о ней нужно говорить, потому что в ней задаются вопросы, которые волнуют каждого человека. Человек на любом этапе жизни, рано или поздно, к ним обращается. Задача учителя литературы — зацепить ребёнка и показать, что он не одинок, и, что писатели обращались к важным вопросам. По-разному пытались на них ответить, но отвечать в итоге будет каждый сам для себя.

Беседовала Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»