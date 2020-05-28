Когда-нибудь это все кончится? Один день в мире «новой нормальности» от Роспотребнадзора
Свершилось! Коронавирус побежден, ежедневно выздоровевших выписывают больше, чем госпитализируют больных, стационары освобождаются. Вышла очередная редакция 121-го постановления губернатора: заработали кафе, рестораны, кинотеатры, торговые центры… даже навигацию на реках и каналах открыли. Пора наконец выйти из дома. Показываем, как будет выглядеть один день петербуржца, не нарушающего ни единой рекомендации от Роспотребнадзора.
Надеваю маску, беру про запас вторую, чтобы через два часа поменять, перчатки (их пока тоже оставили — на улице, как рекомендацию) и отправляюсь в... парикмахерскую. После двух месяцев без салонов красоты я похож на пещерного человека. Выходить на улицу можно спокойно: на зависть москвичам, Петербург — не цифровой концлагерь, отчитываться о маршруте никому не надо и ждать, когда придет день для прогулки для твоего дома, тоже.
Захожу в троллейбус. Кондуктор тоже весь в защите, а садиться на места рядом с другими пассажирами пока нельзя. Странно, ведь, например, в поездах антикоронавирусную рассадку отменили, а там люди проводят вместе гораздо больше времени.
Мне повезло, что я попал в парикмахерскую, — записываться пришлось заранее, а очередь из желающих растянулась на недели вперед. Ведь каждого обслуживают в отдельной комнате и после ухода тратят по 20 минут на дезинфекцию и обработку всех инструментов и поверхностей. Мастера выглядят, как врачи в Боткина, и стригут буквально на вытянутых руках. И это они еще нарушают — ведь Роспотребнадзор предписал им держать дистанцию в 1,5 метра с посетителями (наверное, надо использовать садовые ножницы?). В маске и перчатках приходится сидеть и самому. Никаких больше диалогов в процессе, все сосредоточенно и быстро. Ведь в очереди на улице томятся другие посетители — их не пускают даже посидеть на диване. После стрижки расплачиваюсь бесконтактным способом и выхожу.
С прической решили, теперь можно сменить гардероб — ранняя весна как-то незаметно перешла в середину лета. В еще недавно пустых коридорах торговых центров теперь открыты двери бутиков, по которым бродят посетители. Как до коронавируса! Почти. Внутрь пускают по очереди, чтобы не создавать давку («Меги» за такое закрыли в два счета). Приятно, что консультанты не стоят над душой, пока я разглядывают товар. Наоборот, просят держаться от них подальше, чтобы выдержать положенные 1,5 метра. Каждые три часа пол дезинфицируют и проветривают торговый зал. Жаль только, что примерочные закрыты. Но все лучше, чем закупаться наугад в интернет-магазине.
В посвежевшем виде можно и в ресторан зайти. На первом этапе открылись только небольшие заведения, в зале оставили по пять столов на расстоянии 1,5–2 метра друг от друга. Они разделены перегородками. Сажают максимум по двое, так что с друзьями собраться не получится. Зато на улицах как грибы выросли летние веранды, даже у тех заведений, у которых их никогда не было, — согласование их открытия упростили.
После ресторана можно и в кинотеатр. Правда, теперь это больше не место для первого свидания и поцелуев в темноте. Роспотребнадзор велел сидеть здесь в масках и соблюдать социальную дистанцию. Билеты продают через автоматы, везде висят средства дезинфекции. А зал полупустой — зрителей рассаживают на расстоянии одного метра друг от друга, на соседних креслах только семьи и живущие под одной крышей. Сеансов тоже стало меньше — теперь интервалы между ними — 30 минут, чтобы провести «проветривание и уборку». А заходить в кинозал надо за 15 минут до начала показа, чтобы не было толкучки.
Вечером отправился в еще одно место мечты — фитнес-клуб с бассейном. Пришлось записываться, как в парикмахерской. Сотрудники на входе встретили с термометрами. Зато в зале и на дорожке пусто — тренажеры теперь в 1,5 метрах друг от друга, а на дорожке в бассейне и вовсе по 10 кв. метров на человека. Плаваем свободно. Жаль только, что закрыли часть кабинок в раздевалке. Зато нет требования по маскам и перчаткам.
Тем временем на реках и каналах появились кораблики. Здесь на входе тоже термометры — если температура тела выше 37,2 С, то разворачивают, несмотря на билет. Вместе с пледами всем раздали маски и перчатки. И тут все сидят минимум в 1,5 метрах друг от друга. Но так даже романтичнее.
Пока шел с причала домой, увидел на перекрытой улице неожиданное столпотворение — целых 50 человек! И знакомые киносъемочные фургоны. В Петербурге снова начали снимать фильмы.
Друзья отправились в отпуск. В Крым (когда можно будет за границу — непонятно). Но не в восторге. Мало того, что пришлось делать перед поездкой тест на коронавирус, так теперь селят в номера по одному человеку, делая исключение только для официально расписанных пар. И строго обязали соблюдать масочный режим. Разметка под социальную дистанцию нанесена даже на пляже, все беседки и скамейки постоянно обеззараживают, а администратор отеля и вовсе за стеклянной стеной прячется. Не говоря уже о риске, что если кто-то вдруг заболеет, то отдых продолжится в режиме обсерватора.
Поэтому пока в планах сходить на футбол. 60 тысяч зрителей там не будет. На «Газпром-арене» заполнить разрешили пока максимум 10 процентов мест, но все равно зрелище. Почти как в театре. А они, как говорят, откроются лишь в сентябре.
Илья Казаков, «Фонтанка.ру»