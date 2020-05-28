Когда-нибудь это все кончится? Один день в мире «новой нормальности» от Роспотребнадзора

Свершилось! Коронавирус побежден, ежедневно выздоровевших выписывают больше, чем госпитализируют больных, стационары освобождаются. Вышла очередная редакция 121-го постановления губернатора: заработали кафе, рестораны, кинотеатры, торговые центры… даже навигацию на реках и каналах открыли. Пора наконец выйти из дома. Показываем, как будет выглядеть один день петербуржца, не нарушающего ни единой рекомендации от Роспотребнадзора.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Надеваю маску, беру про запас вторую, чтобы через два часа поменять, перчатки (их пока тоже оставили — на улице, как рекомендацию) и отправляюсь в... парикмахерскую. После двух месяцев без салонов красоты я похож на пещерного человека. Выходить на улицу можно спокойно: на зависть москвичам, Петербург — не цифровой концлагерь, отчитываться о маршруте никому не надо и ждать, когда придет день для прогулки для твоего дома, тоже.

Захожу в троллейбус. Кондуктор тоже весь в защите, а садиться на места рядом с другими пассажирами пока нельзя. Странно, ведь, например, в поездах антикоронавирусную рассадку отменили, а там люди проводят вместе гораздо больше времени.



Мне повезло, что я попал в парикмахерскую, — записываться пришлось заранее, а очередь из желающих растянулась на недели вперед. Ведь каждого обслуживают в отдельной комнате и после ухода тратят по 20 минут на дезинфекцию и обработку всех инструментов и поверхностей. Мастера выглядят, как врачи в Боткина, и стригут буквально на вытянутых руках. И это они еще нарушают — ведь Роспотребнадзор предписал им держать дистанцию в 1,5 метра с посетителями (наверное, надо использовать садовые ножницы?). В маске и перчатках приходится сидеть и самому. Никаких больше диалогов в процессе, все сосредоточенно и быстро. Ведь в очереди на улице томятся другие посетители — их не пускают даже посидеть на диване. После стрижки расплачиваюсь бесконтактным способом и выхожу.

С прической решили, теперь можно сменить гардероб — ранняя весна как-то незаметно перешла в середину лета. В еще недавно пустых коридорах торговых центров теперь открыты двери бутиков, по которым бродят посетители. Как до коронавируса! Почти. Внутрь пускают по очереди, чтобы не создавать давку («Меги» за такое закрыли в два счета). Приятно, что консультанты не стоят над душой, пока я разглядывают товар. Наоборот, просят держаться от них подальше, чтобы выдержать положенные 1,5 метра. Каждые три часа пол дезинфицируют и проветривают торговый зал. Жаль только, что примерочные закрыты. Но все лучше, чем закупаться наугад в интернет-магазине.



В посвежевшем виде можно и в ресторан зайти. На первом этапе открылись только небольшие заведения, в зале оставили по пять столов на расстоянии 1,5–2 метра друг от друга. Они разделены перегородками. Сажают максимум по двое, так что с друзьями собраться не получится. Зато на улицах как грибы выросли летние веранды, даже у тех заведений, у которых их никогда не было, — согласование их открытия упростили.

После ресторана можно и в кинотеатр. Правда, теперь это больше не место для первого свидания и поцелуев в темноте. Роспотребнадзор велел сидеть здесь в масках и соблюдать социальную дистанцию. Билеты продают через автоматы, везде висят средства дезинфекции. А зал полупустой — зрителей рассаживают на расстоянии одного метра друг от друга, на соседних креслах только семьи и живущие под одной крышей. Сеансов тоже стало меньше — теперь интервалы между ними — 30 минут, чтобы провести «проветривание и уборку». А заходить в кинозал надо за 15 минут до начала показа, чтобы не было толкучки.



Вечером отправился в еще одно место мечты — фитнес-клуб с бассейном. Пришлось записываться, как в парикмахерской. Сотрудники на входе встретили с термометрами. Зато в зале и на дорожке пусто — тренажеры теперь в 1,5 метрах друг от друга, а на дорожке в бассейне и вовсе по 10 кв. метров на человека. Плаваем свободно. Жаль только, что закрыли часть кабинок в раздевалке. Зато нет требования по маскам и перчаткам.

Тем временем на реках и каналах появились кораблики. Здесь на входе тоже термометры — если температура тела выше 37,2 С, то разворачивают, несмотря на билет. Вместе с пледами всем раздали маски и перчатки. И тут все сидят минимум в 1,5 метрах друг от друга. Но так даже романтичнее.

Пока шел с причала домой, увидел на перекрытой улице неожиданное столпотворение — целых 50 человек! И знакомые киносъемочные фургоны. В Петербурге снова начали снимать фильмы.

Друзья отправились в отпуск. В Крым (когда можно будет за границу — непонятно). Но не в восторге. Мало того, что пришлось делать перед поездкой тест на коронавирус, так теперь селят в номера по одному человеку, делая исключение только для официально расписанных пар. И строго обязали соблюдать масочный режим. Разметка под социальную дистанцию нанесена даже на пляже, все беседки и скамейки постоянно обеззараживают, а администратор отеля и вовсе за стеклянной стеной прячется. Не говоря уже о риске, что если кто-то вдруг заболеет, то отдых продолжится в режиме обсерватора.



Поэтому пока в планах сходить на футбол. 60 тысяч зрителей там не будет. На «Газпром-арене» заполнить разрешили пока максимум 10 процентов мест, но все равно зрелище. Почти как в театре. А они, как говорят, откроются лишь в сентябре.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

