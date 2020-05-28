В Крым теперь со справкой на COVID-19. Севастополь требует для въезда в город тест на коронавирус
Севастополь с 1 июня ослабляет коронавирусные ограничения, вводя при этом особые требования для приезжающих.
«Людей из других регионов России будут пускать в Севастополь при наличии отрицательного теста на коронавирус. Его можно будет сделать самостоятельно не раньше чем за 5 дней до въезда в Севастополь или сдать прямо на блокпосте», - цитирует 28 мая решение городских властей РИА «Новости».
С начала июня на некоторых пунктах пропуска при въезде в Севастополь будет организованно тестирование на COVID-19.
Кроме того, власти с 15 июня собираются разрешить работу гостиниц и отелей. Также в городе открываются парки и набережные. Местная администрация разрешает морские перевозки и даже работу спортклубов. Заведения общепита могут функционировать только в формате «летних открытых площадок». При этом пока сохраняется массочный режим.
Президент Владимир Путин в начале апреля призвал развивать внутренний туризм в эпоху пандемии, а премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от зарубежных поездок. При этом большинство граждан РФ пока собираются отдыхать только дома или на даче.
В апреле в Крыму и Севастополе был введен режим самоизоляции. С начала пандемии в городе выявили 161 случай коронавируса, тогда как на полуострове нашли 355 заболевших.