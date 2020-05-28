В Крым теперь со справкой на COVID-19. Севастополь требует для въезда в город тест на коронавирус

Севастополь с 1 июня ослабляет коронавирусные ограничения, вводя при этом особые требования для приезжающих.



«Людей из других регионов России будут пускать в Севастополь при наличии отрицательного теста на коронавирус. Его можно будет сделать самостоятельно не раньше чем за 5 дней до въезда в Севастополь или сдать прямо на блокпосте», - цитирует 28 мая решение городских властей РИА «Новости».



С начала июня на некоторых пунктах пропуска при въезде в Севастополь будет организованно тестирование на COVID-19.

