«Пика эпидемии еще нет, а медиков вышибает пачками». Почему врач написала письмо Беглову и уволилась

В публикуемой ежедневно Смольным статистике по COVID-19 не хватает одной графы — количества ежедневно заболевших медработников. Эти данные, уверена врач-кардиолог, которая написала письмо Александру Беглову, могут показать реальные масштабы происходящего.

Фото: из личного архива Марианны Замятиной

Марианна Замятина работала заведующей отделением кардиологии в больнице Святой Евгении на Старорусской улице и готовилась перевестись в «Ленэкспо» после его открытия. Накануне губернатору Александру Беглову за ее подписью отправилось письмо, где было перечислено, чего не хватает медучреждению, которое работает с COVID-19. 23 апреля Замятина написала заявление об увольнении по собственному желанию. В интервью «Фонтанке» она рассказала о причинах.

— Вы 34 года в медицине, последние 13 лет работали в больнице Святой Евгении, почему решились на увольнение?

— Вчера нас перевели со Старорусской (больница Святой Евгении) на Народную (Госпиталь ветеранов войн). Я должна была сегодня начать работать в госпитале. Там ситуация с защитой врачей обстоит, на мой взгляд, еще хуже, чем у нас, где, по крайней мере, никто не входил в рабочем костюме (в том же, что ходят к больным) в ординаторскую. Здесь — совершенно спокойно. Но последней каплей было, когда одна из докторов, зная, что у нее COVID-19, тоже пришла в ординаторскую. Я уже собиралась идти в отдел кадров писать заявление о переводе, и, пока спускалась на три этажа, поняла, что не хочу работать в обстановке, где заведомо зараженный медик заходит в кабинет с коллегами. — Это объясняется беспечностью врача или чем-то другим? — На мой вопрос: «Что вы делаете?» — мне сказали: «Чего вы волнуетесь?». Я считаю, что это преступная халатность и неуважение к остальным сотрудникам. Понятно, что ей волноваться уже нечего — она заразилась, но почему я должна быть под ударом? Мне хватит того, что я принимаю четвертую неделю, занимаясь «ковидными» больными. Но там я защищена: в одежде, маске, перчатках. А в ординаторской я сижу всего-навсего в одном респираторе. На мне больше никакой защиты — обычный халат.

— А когда перевели медиков на Народную? — Мы начали с нашими пациентами переезжать 22 апреля. И, видимо, 24-го тоже будут переезжать. Но здесь врачи тоже не подписывали бумаг, что работают с COVID-19. Нам было сказано 22 апреля через заведующих так: кто желает — пишет согласие на работу с ковидом и переезжает работать в Гавань («Ленэкспо». — Прим. ред.), но пока она не открыта, работает в госпитале. Все сотрудники моего родного 28-го отделения сказали — мы пойдем. Я тоже собиралась... Я уже имею трехнедельный опыт работы с этими пациентами, мне 57 лет: у меня хороший жизненный и клинический опыт, и вообще, голова на месте. Я понимаю, что могу реально людям помогать. И совершенно не собиралась уходить в сторону. Но считаю, что при таком наплевательском в прямом и переносном смысле отношении работать — это себя не уважать. — А почему вообще врач, у которого подтвержден диагноз... — Без комментариев. Я не знаю, почему он это делает. — Хотелось бы понимать, он работает потому, что больше некому, или...

— Я не могу вам ответить. Мне смысл такого поведения непонятен, как и любому нормальному человеку. — Вы подписали обращение губернатору «от лица многих сотрудников», подпись стояла только ваша. — Я писала обращение от своего имени, потому что я не хочу подставлять молодых коллег, хотя со мной абсолютно все солидарны. Дело в том, что я уже пенсионер, и вопрос о трудоустройстве для меня так остро не стоит. У них — жизнь впереди, им еще работать. И я попросила никого в эту ситуацию не вмешиваться, потому что я говорю, не опасаясь за свою дальнейшую трудовую деятельность. Справка: Марианна Замятина 20 апреля подписала обращение к губернатору, в котором перечислила, чего не хватает медикам для нормальной работы: документального подтверждения, что они работают с инфицированными COVID-19 пациентами, достаточного количества средств индивидуальной защиты и разделения на «чистые» и грязные» зоны, чтобы медперсонал не находился круглосуточно на одной территории с пациентами.

— Была ли на ваше обращение какая-то реакция?

— Меня позвали и вручили костюм — хороший, китайский, и перчатки. Я сказала: «А остальным?» Им вручили спустя два часа. До этого мы три недели работали в совершенно неподобающей одежде. И, в общем-то, все. Респираторы у нас свои. Щиток у меня свой, больше никто в них не ходит, к моему глубокому изумлению. Хотя в строительном магазине можно через интернет заказывать. Бахилы нам привезли, по-моему. Это Нэлли [Вавилина, депутат МО «Гавань»] постаралась, до этого их не было.

— Можно ли говорить о том, что на данный момент медработники в больнице обеспечены средствами защиты? — Скажем так, не в полной мере. Пациенты не обеспечены масками. На мой взгляд, это самое главное — надеть маску на больного, потому что он заражает. (Руководство Госпиталя ветеранов войн опровергает нехватку средств индивидуальной защиты в медучреждении, - прим.ред.). — Руководство больницы как-то реагирует на требование обеспечить пациентов масками? — Мне сложно сказать. За три недели реакция...хотелось бы, чтобы была более заметной. Пока ее нет.

— Никаких объявлений, объяснений, ничего? — В общем и целом нет — «работайте». — После того, как стало известно, что вы подписали это обращение, на вас оказывалось давление? — Нет. — И никакой реакции со стороны руководства больницы и городских властей вам не поступало? — Нет. — Вы провели две недели в карантине, работали с больными с подтвержденным диагнозом «коронавирус»... — Это разнесенные истории. Сначала я работала в карантине, где подтвержденных коронавирусных пациентов переводили в Боткина. А следующая история началась с прошлого понедельника, когда только лично у меня [в отделении] было 15 «ковидных» пациентов, перевезенных к нам из других больниц. Они все поступали с внебольничной пневмонией. Я их называла «15 моих принцесс». — За то время, которое вы провели в карантине и работали с больными ковидом, в больнице были налажены поставки всего необходимого медикам: чистой одежды, питания? — Вот, кстати, питание — было! Надо отдать должное, нас кормили все время. Я так понимаю, надо сказать спасибо бизнесу, нам каждый день привозили обеды и ужины. Если не ошибаюсь, кафе на Мытнинской.