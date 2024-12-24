Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как -1

1 м/c,

зап.

 765мм 95%
Подробнее
5 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Лукьяненко и русские супергерои
Чем угощает Псков
Крушение сухогруза из Петербурга
Фейерверки тоже дорожают
Паром пойдет в Калининград
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Происшествия В центре Москвы пенсионер бросил в полицейский автомобиль коктейль Молотова

В центре Москвы пенсионер бросил в полицейский автомобиль коктейль Молотова

2 070
16 комментариев

В центре Москвы 65-летний мужчина дважды бросил в полицейский автомобиль коктейль Молотова вечером 24 декабря. По предварительным данным, пенсионер действовал по указке телефонных мошенников, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник:

«В результате преступных действий никто не пострадал», — сообщает ведомство.

Как пишет издание msk1.ru, попытка поджога произошла у здания ОВД «Арбат». Видимых разрушений на месте не наблюдается. Сейчас на месте происшествия работают силовики. Участок, где все произошло, оцепили. Пешеходов и автомобили не пропускают.

Напомним, что за последние несколько дней поджоги участились не только в столице, но и в Петербурге и Ленобласти. Так, ночью 23 декабря в Северной столице неизвестный поджег мусорный бак, кинув в него бутылку с горючей смесью. В Новом Девяткино еще один неизвестный поджег коврик у входной двери одной из жительниц.

В субботу пенсионерка вылила горючую смесь в отделении «Сбербанка». В пятницу, 20 декабря, молодой мужчина бросил коктейль Молотова в военкомат на набережной реки Фонтанки, а несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль ГАИ в Красногвардейском районе.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Москва Поджог Коктейль Молотова
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Соловей-Помётчик
26 минут
Молотов наверное расстроился, что его коктейль разлили
Гость
26 минут
Спасайте полицию! Пенсионеры кругом!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Новости компаний
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
ТОП 5
Новости компаний
Официально и торжественно — девелопер «Терминал-Ресурс» принимает поздравления
24 декабря, 18:00
Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом
24 декабря, 17:45
Российский IT-сервис для управляющих компаний от Группы «Эталон» вышел на рынок СНГ
24 декабря, 17:25
БСПБ предлагает золотые слитки в качестве новогоднего подарка
24 декабря, 17:15
Setl Group досрочно завершил строительство ЖК Astra Marine на берегу Невы
24 декабря, 16:50
Старт продаж: квартиры без отделки в ЖК «Ясно.Янино»
24 декабря, 12:20
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50