В центре Москвы пенсионер бросил в полицейский автомобиль коктейль Молотова

В центре Москвы 65-летний мужчина дважды бросил в полицейский автомобиль коктейль Молотова вечером 24 декабря. По предварительным данным, пенсионер действовал по указке телефонных мошенников, передает пресс-служба столичной прокуратуры.
«В результате преступных действий никто не пострадал», — сообщает ведомство.
Как пишет издание msk1.ru, попытка поджога произошла у здания ОВД «Арбат». Видимых разрушений на месте не наблюдается. Сейчас на месте происшествия работают силовики. Участок, где все произошло, оцепили. Пешеходов и автомобили не пропускают.
Напомним, что за последние несколько дней поджоги участились не только в столице, но и в Петербурге и Ленобласти. Так, ночью 23 декабря в Северной столице неизвестный поджег мусорный бак, кинув в него бутылку с горючей смесью. В Новом Девяткино еще один неизвестный поджег коврик у входной двери одной из жительниц.
В субботу пенсионерка вылила горючую смесь в отделении «Сбербанка». В пятницу, 20 декабря, молодой мужчина бросил коктейль Молотова в военкомат на набережной реки Фонтанки, а несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль ГАИ в Красногвардейском районе.
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