В центре Москвы пенсионер бросил в полицейский автомобиль коктейль Молотова

Как пишет издание msk1.ru , попытка поджога произошла у здания ОВД «Арбат». Видимых разрушений на месте не наблюдается. Сейчас на месте происшествия работают силовики. Участок, где все произошло, оцепили. Пешеходов и автомобили не пропускают.

Напомним, что за последние несколько дней поджоги участились не только в столице, но и в Петербурге и Ленобласти. Так, ночью 23 декабря в Северной столице неизвестный поджег мусорный бак, кинув в него бутылку с горючей смесью. В Новом Девяткино еще один неизвестный поджег коврик у входной двери одной из жительниц.