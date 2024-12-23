Google нашел конкурентов. Корпорация предложила суду уступки, чтобы не продавать Chrome

Корпорация Google предложила несколько вариантов снижения своего доминирующего положения на рынке. Об этом 23 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Barron's.
Чтобы не продавать браузер Chrome, на чем настаивает Минюст США, Google готова допустить установку других поисковых систем на разных платформах, а также разрешить смену предустановленного поиска минимум раз в год. При этом возможность установки Google в качестве поисковой системы по умолчанию должна сохраниться. Кроме того, интернет-гигант предлагает на три года отменить обязательное распространение его чат-бота Gemini.
Ранее министерство юстиции США заявило о необходимости разделения Google, чтобы лишить его монополии в сфере интернет-поиска. Для этого необходимо отделить поисковик, браузер и операционную систему Android. Ведомство также планирует запретить Google платить другим браузерам за установку ее поискового сервиса по умолчанию.
Рассмотрение иска Минюста к Google начнется в апреле 2025 года, принятие решения ожидается к августу.
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