Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

южн.

 759мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 101,61
EUR 105,25
Паром в Калининград
Чем угощает Псков
Убийца журналиста Максимова
Сколько стоит елка
Почем море на Новый год
Промышленный Петербург
Вот почему дорожает масло
Рейтинги "Фонтанки"
Новости компаний Google нашел конкурентов. Корпорация предложила суду уступки, чтобы не продавать Chrome

Google нашел конкурентов. Корпорация предложила суду уступки, чтобы не продавать Chrome

766
3 комментария

Корпорация Google предложила несколько вариантов снижения своего доминирующего положения на рынке. Об этом 23 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Barron's.

Чтобы не продавать браузер Chrome, на чем настаивает Минюст США, Google готова допустить установку других поисковых систем на разных платформах, а также разрешить смену предустановленного поиска минимум раз в год. При этом возможность установки Google в качестве поисковой системы по умолчанию должна сохраниться. Кроме того, интернет-гигант предлагает на три года отменить обязательное распространение его чат-бота Gemini.

Ранее министерство юстиции США заявило о необходимости разделения Google, чтобы лишить его монополии в сфере интернет-поиска. Для этого необходимо отделить поисковик, браузер и операционную систему Android. Ведомство также планирует запретить Google платить другим браузерам за установку ее поискового сервиса по умолчанию.

Рассмотрение иска Минюста к Google начнется в апреле 2025 года, принятие решения ожидается к августу.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Google Chrome
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
alexadmin
32 минуты
Пусть вернут второй манифест в хром, тогда можно подумать.
Гость
23 минуты
Пусть переезжает в Россию - спишем долги и претензий не будет. Главное - соблюдать наши законы, какие бы хорошие они ни были.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
Новости компаний
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
Новости компаний
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
ТОП 5
Новости компаний
Генеральный директор ГК «КВС» Сергей Ярошенко — победитель премии «Топ-менеджеры года»
23 декабря, 18:10
«ПСК Эксперт» — в новый год без ипотеки?
23 декабря, 17:27
В жилом квартале NEWПИТЕР введён в эксплуатацию второй лот
23 декабря, 17:15
Сдана в эксплуатацию третья очередь жилого комплекса «БелАрт»
23 декабря, 16:50
БСПБ представляет «Налоговую копилку» — сервис для МСБ для эффективного управления финансами
23 декабря, 16:36
В Стрельне досрочно сданы первые дома жилого проекта «Дворцовый фасад»
23 декабря, 15:50
Еще один год вместе с Drivee: сервис подвел итоги 2024 года в Санкт-Петербурге
23 декабря, 15:40
«Pulse Premier» — лучший жилой комплекс повышенной комфортности
23 декабря, 14:15
Рассрочка «5 раз по 20» от «Группы ЛСР»
23 декабря, 13:25
Подарок под елку: «Ростелеком» обновил мобильное приложение для абонентов
23 декабря, 10:30
Эргономика в деле. Как расставить мебель в квартире, чтобы было функционально и стильно
20 декабря, 18:00
Развитие сети Центра «ВЭД 360» от БСПБ признано лучшим проектом года
20 декабря, 17:45