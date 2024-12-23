Под Гатчиной снимают «Детский лагерь смерти»

Кинокомпания «Триикс Медиа» 23 декабря приступила к съемкам полнометражного художественного фильма с рабочим названием «Детский лагерь смерти». Он расскажет о судьбах детей-сирот, во времена Великой Отечественной содержавшихся в «детском приюте» — по сути детском донорском концлагере в оккупированном Гатчинском районе Ленобласти.

Источник: https://3xmedia.ru/







В фильме, который снимается при поддержке Фонда кино, сыграют представители регионального отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Картина должна выйти в 2025 году.

Действие в кадре разворачивается в ноябре 1943 года. Нацисты привозят в кузове грузовика несколько советских детей-сирот в Вырицу, где ребят содержат в нечеловеческих условиях и используют как доноров. Сплотившись, дети решают бежать.

«Этот проект мы посвящаем нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам, отстоявшим нашу возможность жить — жить на этой прекрасной земле, — сказал режиссер Максим Бриус, возлагая цветы к Мемориалу в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. — Фильм будет о силе духа детей и взрослых, которая позволила им не сломиться и победить. Это наша история, которую мы не должны забывать».