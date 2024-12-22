Подросток на нелегальной подработке под Петербургом облил себя кислотой

Химические ожоги на ногах и руках придется лечить 17-летнему петербуржцу, который нашел подработку грузчиком. Он случайно пролил на себя фосфорную кислоту.

О происшествии «Фонтанке» стало известно 22 декабря. Молодой человек обратился к медикам после того, как во время разгрузки цистерны где-то рядом с городом Отрадное Кировского района Ленобласти вылил на себя кислоту.

Врачи зафиксировали химические ожоги на обоих бедрах и на руке, состояние оценивается как удовлетворительное. Полиции он рассказал, что подработка была через знакомых и нелегальной. Он обещал прийти в отдел с родителями, когда они приедут в Петербург.