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Общество Происшествия Подросток на нелегальной подработке под Петербургом облил себя кислотой

Подросток на нелегальной подработке под Петербургом облил себя кислотой

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8 комментариев

Химические ожоги на ногах и руках придется лечить 17-летнему петербуржцу, который нашел подработку грузчиком. Он случайно пролил на себя фосфорную кислоту.

О происшествии «Фонтанке» стало известно 22 декабря. Молодой человек обратился к медикам после того, как во время разгрузки цистерны где-то рядом с городом Отрадное Кировского района Ленобласти вылил на себя кислоту.

Врачи зафиксировали химические ожоги на обоих бедрах и на руке, состояние оценивается как удовлетворительное. Полиции он рассказал, что подработка была через знакомых и нелегальной. Он обещал прийти в отдел с родителями, когда они приедут в Петербург.

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Комментарии
8
Wiring
54 минуты
Из Узбекистана родители приедут?
Гость
1 час
откат в архаику при волшебнике. нелегальные производства, нелегальный труд ... как при царизме
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