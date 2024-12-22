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Авто В BMW признали поставки автомобилей в Россию в обход санкций ЕС

В BMW признали поставки автомобилей в Россию в обход санкций ЕС

1 939
14 комментариев

Меры внутреннего контроля выявили у германского автогиганта BMW нарушения, связанные с поставками машин в Россию. Об этом говорится в сообщении компании.

«BMW Group приняла решение уволить сотрудников, несущих основную ответственность», — говорится в сообщении. Дальнейшие продажи автомобилей были остановлены.

Компания подтвердила, что более 100 высококачественных автомобилей класса люкс были доставлены российским клиентам со склада BMW в Ганновере.

Международная торговля с Россией подвергается различным санкциям, в том числе со стороны Евросоюза. На поставку автомобилей российским покупателям действует строгое эмбарго.

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Комментарии
14
Вангуювсем
45 минут
а грегорис карс спокойненько отличные тойоты продает
В д. Гадюкино - дожди.
44 минуты
А автотазы так же возят в Германию?
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