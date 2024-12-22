В BMW признали поставки автомобилей в Россию в обход санкций ЕС

Меры внутреннего контроля выявили у германского автогиганта BMW нарушения, связанные с поставками машин в Россию. Об этом говорится в сообщении компании.
«BMW Group приняла решение уволить сотрудников, несущих основную ответственность», — говорится в сообщении. Дальнейшие продажи автомобилей были остановлены.
Компания подтвердила, что более 100 высококачественных автомобилей класса люкс были доставлены российским клиентам со склада BMW в Ганновере.
Международная торговля с Россией подвергается различным санкциям, в том числе со стороны Евросоюза. На поставку автомобилей российским покупателям действует строгое эмбарго.
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