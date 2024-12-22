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Политика Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» восстановились

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» восстановились

1 886
9 комментариев

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», приостановленные с 19 декабря, возобновились. Об этом 22 декабря сообщил в своих соцсетях глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Энергоснабжение Венгрии безопасно», — провозвестил он.

О приостановке с четверга поставок нефти из РФ в Чехию, Венгрию и Словакию по трубопроводу «Дружба» стало известно в пятницу. Причиной назывались технические проблемы. По версии Portfolio — неисправность на насосной станции.

Трейдер венгерской MOL компания Moltrade-Mineralimpex Zrt в сентябре и октябре текущего года поставил по 300 тысяч тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину. Контракт на транспортировку сырья между операторами украинской и российской частей нефтепровода «Дружба» — «Укртранснафта» и «Транснефть» — действителен до 1 января 2030 года.

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Венгрия Петер Сийярто Нефть Дружба
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Комментарии
9
281887454
1 час
А Руину пора брать железной рукой за ...уину...
Гость
2 часа
Нравится не нравится, терпи моя мадьярица
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