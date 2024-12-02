Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию стал стабильным

Трейдер венгерской MOL компания Moltrade-Mineralimpex Zrt в сентябре и октябре поставил по 300 тыс. тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» через Украину. Поставщик для венгерских и словацких заводов — ЛУКОЙЛ. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

В октябре российские нефтекомпании поставили около 853 тыс. тонн нефти через нефтепровод «Дружба» для нефтеперерабатывающих заводов в Словакии и Венгрии, при этом более 62 % было направлено на венгерские заводы. Большую часть поставок обеспечила «Татнефть».

Контракт на транспортировку сырья между операторами украинской и российской частей нефтепровода «Дружба» — «Укртранснафта» и «Транснефть» — действителен до 1 января 2030 года. В настоящее время транзит нефти из России в Европу осуществляется только по южной ветке через Белоруссию и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, тогда как по северной ветке прокачивается казахстанское сырье.

По данным источников «Коммерсанта», страны, получающие нефть по южному маршруту трубопровода «Дружба», рассматривают возможность использования порта Хорватии Омишаль в качестве альтернативного варианта. Нефть могла бы поступать по трубопроводу «Адриа» до Венгрии, а затем направляться в Чехию через трубопровод TAL из итальянского Триеста.

Чешская Республика намерена полностью перейти на альтернативные маршруты поставок нефти уже во второй половине 2025 года. В то же время Венгрия и Словакия планируют осуществить такой переход к 2027 году. При этом, как отметил собеседник «Коммерсанта», приобретение нефти марки Urals для венгерской компании MOL остается более выгодным вариантом по сравнению с импортом через Омишаль. По его словам, в период с августа по сентябрь Венгрия закупала российскую нефть на 15–17 % дешевле, чем нефть из других регионов.

Напомним, летом этого года Киев ужесточил санкции против нефтяной компании «Лукойл», фактически запретив использовать южную ветку нефтепровода «Дружба» для транзита продукции через территорию Украины. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Киева о блокировке поставок российской нефти в Словакию и Венгрию политическим. На вопрос, будет ли Россия пытаться разблокировать транзит сырья по трубопроводу «Дружба», он ответил, что ситуация для европейских получателей сложилась кризисная, «это никак не зависит от нас». Осенью сообщалось, что приостановка Киевом поставок ЛУКОЙЛа по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию стала существенной проблемой для Будапешта и повлияла примерно на треть импорта из России. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что власти Венгрии приближаются к «долгосрочному решению» проблемы с поставками нефти из России, но оно еще не достигнуто. В частности, венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о желании взять на себя все риски и поставлять топливо из РФ, но уже известно, что доставка нефти компанией MOL будет для Венгрии дороже, чем когда это делал ЛУКОЙЛ.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е для доставки нефти из СССР в страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) — Польшу, Чехословакию, Венгрию, ГДР. Маршрут — от Альметьевска до Брянска, затем до Мозыря, после чего разветвляется на два рукава. Северная ветка проложена по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южная — через Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Протяженность трубопроводов — 8 900 км, в том числе 3 900 км на территории России.