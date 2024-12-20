В красносельской школе второкласснику ручкой пробили глаз

В Красносельском районе 20 декабря восьмилетний мальчик получил случайный удар в глаз ручкой от другого школьника. По информации «Фонтанки», инцидент произошел в школе № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла на Ленинском проспекте.

По предварительной информации, удар в глаз шариковой ручкой произошел около 10 утра. Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу, медики оценивают его состояние как тяжелое.

У пострадавшего диагностировали проникающее выпадение роговицы с прободением (то есть перфорированием) радужки глаза, а также гифемой — кровоизлиянием в пространство между роговицей и радужкой.