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Общество Происшествия В красносельской школе второкласснику ручкой пробили глаз

В красносельской школе второкласснику ручкой пробили глаз

1 184
4 комментария

В Красносельском районе 20 декабря восьмилетний мальчик получил случайный удар в глаз ручкой от другого школьника. По информации «Фонтанки», инцидент произошел в школе № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла на Ленинском проспекте.

По предварительной информации, удар в глаз шариковой ручкой произошел около 10 утра. Мальчика госпитализировали в детскую городскую больницу, медики оценивают его состояние как тяжелое.

У пострадавшего диагностировали проникающее выпадение роговицы с прободением (то есть перфорированием) радужки глаза, а также гифемой — кровоизлиянием в пространство между роговицей и радужкой.

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Удар в глаз ручкой Школа
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Комментарии
4
Slava_Rossii2
23 минуты
А виновной сделают учительницу. Вот поэтому люди и не хотят туда идти работать. Зарплата копеечная, а ответственности больше чем у врача.
07.10.1952
23 минуты
Теперь ему не грозит СВО
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