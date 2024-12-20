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Общество Три малайских медвежонка получили имена. Рассказываем какие

Три малайских медвежонка получили имена. Рассказываем какие

792
1 комментарий

Маша

Источник:

Три малайских медвежонка из Московского зоопарка получили имена, сообщает зоопарк 20 декабря. Имена выбирали в ходе народного голосования на площадке «Активный гражданин», в нем приняли участие более 230 тысяч человек.

Маша

Источник:

Маленькая медведица, которая приехала в конце августа из Малайзии в рамках природоохранной программы и стала звездой соцсетей зоопарка, будет Машей. Её впервые показали в соцсетях зоопарка 24 октября — «Фонтанка» публиковала фото и видео. Сейчас ей уже больше 9 месяцев, она хорошо ест, быстро растет, весит 15 килограммов, любит играть и лазать по специальным конструкциям, которые строят для нее киперы.

Еще два медвежонка, мальчик и девочка, скоро прибудут в Москву. Им тоже по 9 месяцев. Их назвали Лучик и Звездочка.

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Комментарии
1
Гость
51 минута
Местный туфель инфузурино почему тут не отметился с рассказами "один на один"?
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