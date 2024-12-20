Три малайских медвежонка получили имена. Рассказываем какие

Три малайских медвежонка из Московского зоопарка получили имена, сообщает зоопарк 20 декабря. Имена выбирали в ходе народного голосования на площадке «Активный гражданин» , в нем приняли участие более 230 тысяч человек.

Маленькая медведица, которая приехала в конце августа из Малайзии в рамках природоохранной программы и стала звездой соцсетей зоопарка, будет Машей. Её впервые показали в соцсетях зоопарка 24 октября — «Фонтанка» публиковала фото и видео. Сейчас ей уже больше 9 месяцев, она хорошо ест, быстро растет, весит 15 килограммов, любит играть и лазать по специальным конструкциям, которые строят для нее киперы.