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Общество Малайский медвежонок в Москве ждёт друзей и новое имя

Малайский медвежонок в Москве ждёт друзей и новое имя

683
3 комментария

Московский зоопарк выбирает имя для малайского медвежонка — точнее, маленькой медведицы, которая приехала в конце августа и уже освоилась на новом месте. Об этом зоопарк сообщает 22 ноября в своих соцсетях.

Все желающие могут проголосовать за одну из кличек. Варианты: Маша, Злата, Августа, Аврора, Сунни и Джави.

Пока малышка живёт одна, но скоро у неё появится компания. В зоопарк привезут ещё двух 9-месячных малайских медвежат — самца и самочку. Им тоже нужны имена, и их тоже предлагают выбрать всем миром. Девочку хотят назвать Кирой, Звездочкой, Малашей, Манго, Парвати или Ассоль. Мальчика — Султаном, Лумпуром, Лучиком, Батиком, Лукой или Рави.

Первого медвежонка привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы и впервые показали в соцсетях зоопарка 24 октября — «Фонтанка» публиковала фото и видео. Сейчас она растёт и даже научилась забираться на лесенку.

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Комментарии
3
280274738
1 час
а я бы ее назвала Пяточкой или Марусей))))
Гость
1 час
Животные - современные рабы нашего мира.
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