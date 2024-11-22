Малайский медвежонок в Москве ждёт друзей и новое имя









Московский зоопарк выбирает имя для малайского медвежонка — точнее, маленькой медведицы, которая приехала в конце августа и уже освоилась на новом месте. Об этом зоопарк сообщает 22 ноября в своих соцсетях.

Все желающие могут проголосовать за одну из кличек. Варианты: Маша, Злата, Августа, Аврора, Сунни и Джави.

Пока малышка живёт одна, но скоро у неё появится компания. В зоопарк привезут ещё двух 9-месячных малайских медвежат — самца и самочку. Им тоже нужны имена, и их тоже предлагают выбрать всем миром. Девочку хотят назвать Кирой, Звездочкой, Малашей, Манго, Парвати или Ассоль. Мальчика — Султаном, Лумпуром, Лучиком, Батиком, Лукой или Рави.

Первого медвежонка привезли из Малайзии в рамках природоохранной программы и впервые показали в соцсетях зоопарка 24 октября — «Фонтанка» публиковала фото и видео. Сейчас она растёт и даже научилась забираться на лесенку.