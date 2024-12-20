Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 740мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
За что задержали главу района
Чем угощает Псков
Куда пойти на выходных
Выход с "Лиговского проспекта-2"
Елки с детьми
Прямая линия с Путиным
Шуваловский лес под угрозой
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus В Балтийском доме распустится «Калина красная»

В Балтийском доме распустится «Калина красная»

260
Написать комментарий

Фильм Василия Шукшина «Калина красная», ставший классикой отечественного кинематографа, отмечает в этом году свое 50-летие и обретает новую жизнь в театре. 21 и 26 декабря Театр-фестиваль «Балтийский дом» представит премьеру одноименного спектакля в постановке якутского режиссера Сергея Потапова.

Егор — Дмитрий Гирев, Отец Любы — Дмитрий Ладыгин, Люба — Анастасия Подосинникова, Мать Любы — з. а. России Клавдия Белова

Источник:

Сергей Потапов, известный якутский режиссер, заново перечитал повесть и услышал в ней отзвуки современности. Вечные темы искупления и духовного возрождения, стремления выйти на новый жизненный путь не потеряли актуальности.

Словно бусины на нити, рассыпались по России деревни со звучными названиями. Одна из них — деревня Ясное, в которую возвращается главный герой «Калины красной». Плоды калины горьки на вкус, но именно в этой горечи — истинная сладость жизни. «Калина красная» — притча о блудном сыне, вернувшемся в отчий край. Но смогут ли родные пенаты принять его? Откроется ли для него новый виток судьбы? Потапов, знакомый петербургской публике по спектаклям «Тарас» и «Укрощение строптивой», погрузился в глубины шукшинской прозы, пропитанной тонким лиризмом и поэзией.

Режиссер о работе над киноповестью: «В Шукшине есть какая-то простая истина, и в этой простоте его сила. Мы сразу договорились с артистами, что не будем отрекаться от фильма, но в то же время не будем идти за ним. Есть такие известные слова: „Не иди позади меня — возможно, я не поведу тебя. Не иди впереди меня — возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы будем одним целым“. В таком ключе мне хотелось бы пройти с Шукшиным этот путь. Рядом, но чтобы Василий Макарович не довлел надо мной, и мы относились друг к другу с уважением».

18+

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Новости компаний
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Новости компаний
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Девелопмент будущего: как постепенно меняется представление об идеальном доме
20 декабря, 14:15
Передача ключей в ЖК «ЛесART»
20 декабря, 13:55
Бесплатный новогодний каток открылся на Манежной площади
20 декабря, 13:35
«Ростелеком» улучшил сервис для измерения скорости интернет-соединения с высокой пропускной способностью
20 декабря, 12:00
Девелопер «Терминал-Ресурс» принял участие в итоговом Съезде строителей
19 декабря, 18:00
Променяли Мальдивы на «Охта Парк». Жители островов выбирают зимний отдых в Ленинградской области
19 декабря, 17:15
GloraX запускает новый формат отделки — «Ультралофт»
19 декабря, 16:40
МегаФон запускает продажи планшетов Fontel
19 декабря, 16:14
ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» вошли в ТОП-100 крупнейших жилых комплексов России
19 декабря, 16:10
Чем хороша квартира на первом этаже в «Новом Лесснере»
19 декабря, 15:00
Оборудование ОРВД Концерна «Алмаз-Антей» установили в 2024 году на аэродромах России, Армении и Казахстана
19 декабря, 13:45
Чем заняться зимой на Царскосельских холмах
18 декабря, 18:00