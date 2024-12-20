В Балтийском доме распустится «Калина красная»

Словно бусины на нити, рассыпались по России деревни со звучными названиями. Одна из них — деревня Ясное, в которую возвращается главный герой «Калины красной». Плоды калины горьки на вкус, но именно в этой горечи — истинная сладость жизни. «Калина красная» — притча о блудном сыне, вернувшемся в отчий край. Но смогут ли родные пенаты принять его? Откроется ли для него новый виток судьбы? Потапов, знакомый петербургской публике по спектаклям «Тарас» и «Укрощение строптивой», погрузился в глубины шукшинской прозы, пропитанной тонким лиризмом и поэзией.

Режиссер о работе над киноповестью: «В Шукшине есть какая-то простая истина, и в этой простоте его сила. Мы сразу договорились с артистами, что не будем отрекаться от фильма, но в то же время не будем идти за ним. Есть такие известные слова: „Не иди позади меня — возможно, я не поведу тебя. Не иди впереди меня — возможно, я не последую за тобой. Иди рядом, и мы будем одним целым“. В таком ключе мне хотелось бы пройти с Шукшиным этот путь. Рядом, но чтобы Василий Макарович не довлел надо мной, и мы относились друг к другу с уважением».